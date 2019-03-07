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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:гражданство (891) Евростат (2) Евросоюз (12331)

 На каждую тысячу человек, которые получили гражданство ЕС в 2017 году, приходится 19 украинцев, - Евростат

Общее количество человек, которые в 2017 году получили гражданство стран ЕС, достигло 825 тысяч, что меньше показателей 2016 года (995 тыс.) и 2015 года (841 тыс.). При этом, на каждую тысячу новых граждан ЕС приходится, в среднем, 19 украинцев.

Соответствующие данные обнародовало в среду европейское статистическое агентство "Евростат", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По количеству лиц, которые стали европейцами в 2017 году, Украина занимает среднюю часть рейтинга, безусловное лидерство в котором удерживают Марокко, Албания и Индия со средними показателями соответственно, 67.9, 58.9 и 31.6 на 1000 лиц, получивших гражданство.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В 2018 году 988 лиц получили гражданство Украины, 5,6 тыс. человек - вышли из него, - АП. ДОКУМЕНТ

Для тех граждан Украины, которые получили европейское гражданство, наибольшее количество удостоверений в 2017 году выдала Германия (17%), Италия (14,2%) и Румыния (13,1%).

При этом сразу в нескольких европейских странах украинцы оказались самой многочисленной этнической категорией, которая получила гражданство. В частности, это касается Болгарии (22,3%), Чехии (34,5%), Польши (56,6%) и Словакии (20%).

Источник: https://censor.net.ua/n3115397
 
 
 Топ комментарии
 
бежит народ...от "реформ"
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Тікають люди з України.
Такий от результат роботи бариги та "післямайданної влади".
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ты статью читало?это только те кто получил гражданство,добавь еще те кто получил ВНЖ,ПМЖ или те кто с рабочими визами
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Совет форумчанПравила форума
 
це так, для цього взагалі потрібно від 1 до 20 мільйонів населення(((
в залежності від моделі(((, це я по пам'яті пишу, але точно в рази меньше чим тепер! (((
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а у меня вопрос - все читают - а в других странах не на олигархов люди работают? Трампы,Круппы,Митчеллы,Рокфеллеры и так далее и так далее - только они гораздно олихархичней чем наши - оспорь)))))))))))))
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Соевый бред,в США олигархи не владеют страной,как в Украине,и ты их дрессированный холоп
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((( а Трамп - кто?)))) не ну как так можно - ну у вас цапов всегда так - очевидное - не вероятное)))))
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До сих пор не знаешь определение - олигарх?
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Неизвестно. Запланированную на 2016 год перепись населения отменили.
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"ТАМ, ДЕ МИ - ТАМ УКРАЇНА" На каждую тысячу человек, которые получили гражданство ЕС в 2017 году, приходится 19 украинцев, - Евростат - Цензор.НЕТ 5274 Украинские диаспоры в мире Источник: https://nikitafirst.com.ua/ukrainskie-diaspory-v-mire© nikitafirst.com.ua
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Вас?... За даними Росстату населення Рашки складає близько 140 мільйонів. Але реальна цифра за даними інших джерел, достовірність яких не викликає сумнівів, складає близько 90 млн. І на даний час корінне населення Рашки продовжує стрімко зменшуватися. З такими темпами скорочення кількість населення буде компенсовуватися за рахунок приїзжих з країн Середньої Азії та Китаю.. А це вже зовсім інша історія..
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ну і не забувайте - на московіі, руських, як вони собі самі цю назву придумали, не так вже і багато. А от інших народів та народностей - які покі що себе руськими називають, набагато більше. Але тенденція як для мене очевидна - від розпаду чехословатчини на чехій і словакію, югославіі на хорватію, македоні, сербію то що, потім війни в преднестровї, Чечня, грузія, україні і купа інших конфліктів - але ВЕКТОР іх на схід. Отже наступні заворушення вочевидь і для мене це без сумніву у самій рф. Може не чере 5 років, покі воно живе, може не через 10 навіт, але те, що там буде громадянська війна і розпад і розділ на окремі новоутворення, без сумніву станеться. Інакше і бути не може...
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я знаю на 100% що для отримання громадянства треба мін, ще раз МІНІМУМ - 6 років прожити у Німеччині і всі ці роки працювати ЛЕГАЛЬНО і платити податки. Свободно володіти мовою. Бути соц обізнаним. Інакше 8 років. А якщо жив хоч і 10 і робив нелегально, то ніякого громадянства! Відлік стандартних 8 років для отримання громадянства починаеться з моменту коли ти починаеш платити податки.
ОТЖЕ - ФАКТ - все хто отримали, без виключення, громадянство ЕС у 2017, мали виїхати з УКРАЇНИ не піздніше 2011.
Отже ця новина - ні про що, якщо не знати деталі.
Я так думаю, що починаючи з 2020 - тих хто отримали громадянство будуть дясятки тисяч, бо пройде 6 років з 2014го, а далі тілька більше.
Покі що - українців тут у німетчині все більше і більше, всі живуть по робочих візах.
Але дуже скоро нас буде набагато більше усіх російськомовних Німеччини разом узятих %-)
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Тікають люди з України.
Такий от результат роботи бариги та "післямайданної влади".
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Vlad Kochin - а народонаселение значит не причем, да?

На каждую тысячу человек, которые получили гражданство ЕС в 2017 году, приходится 19 украинцев, - Евростат - Цензор.НЕТ 1337
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да подойди и обними ты его...\работаете ведь хорошо...\
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ЛеО, а до чого вивіз сміття в Києві до теми обговорення? Фото цього дивака зроблено в березні 2018 року біля станції метро Хрещатик.. Так що, "неуд" тобі за флуд на форумі..👀👀
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Скорее это на Грушевского. Слева виден Нацбанк имени сбежавшей в Лондон тетки
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А остальные 981 с каждой тысячи откуда удирают?
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Не вижу ничего плохого что люди не хотят жить по новому,а хотят жить нормально в Европе
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- "Ах, Америка - воскликнул Остап- это страна, там гуляют и пьют без закуски". (с)
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ты наверное не знаешь,что автор этих строк Ильф тоже уехал в Америку
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- Рио-де-Жанейро - это хрустальная мечта моего детства, - строго ответил великий комбинатор, - не касайтесь ее своими лапами. (с)
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да ты голова,научился даже копировать,я бы тебе пальцы в рот не ложил
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- Схватка уполномоченного с курьером была непродолжительна. (с)
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Странно - уехал в Америку, а умер в маскве в 1937 году!
(вот так и палятся кремлевские пропагандоны)
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- Да, - сказал Остап. - Теперь я ясно вижу, что попал в общество некультурных людей, то есть босяков без высшего образования. (с)
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А что странного ,уехал в США,а умирать приехал в Москву,как Солженицын
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Ильф умер в Москве, а его соавтор Петров погиб во время войны в Ростовской области. В Штаты они ездили, но вернулись в СССР, где издали книгу "Одноэтажная Америка". Эту книгу очень любят в США. В переводе она называется «Little Golden America».
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Взагалі то люди просто хочуть жити. А для цього потрібні гроші. Не маючи можливості їх заробити на Україні - люди їдуть на заробітки в Росію, Польщу та інші країни. А багато з них там і залишаються назавжди. Особливо молодь.
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при чем тут грошы?Валят все ,а те кто с деньгами в первую очередь или детей отправляют,у нашей власти и олигархов дети в Европе учатся от Порошенко до Ахметова,Гонтарева с баблом куда свалила?Не в Лондон ли?
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А сейчас с проллоббированным компашкой авто воришек , типа Гладковского , Васадзе и их шестеркой ЮЖАНИНОЙ , законом про авто на иностранных номерах большая часть украинцев начнет получать гражданство ЕС
БО , уважаемые форумчане, ОКАЗЫВАЕТСЯ ЧТО ИНОСТРАНЦЫ В УКРАИНЕ - ЖТО ЛЮДИ и могут ездить по Украине год , а граждане Украины ( работающие в ЕС) - жто нарушители и рабы автобарыг и могут на родину въезжать только 60 дней в году
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на 60 дней могут въезжать те,украинцы,кто стал на консульский учет с картами ПМЖ,остальные на 15 дней,как гости
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60 дней работающим в ЕС украинцам мало! Потому что надо вести летом детей в Украину- 60 дней. Надо вести на пасху- 7 дней, надо вести на рождество- 14 дней.
Плюс , если идут совместные проекты- то надо просто ездить решать вопросы
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кого в Украине волнуют ваши смешные проблемы?
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Мало того . ДЕПУТАТЫ ПРОСТО НАРУШИЛИ КОНСТИТУЦИЮ , видно от тупости
Бо хозяин авто может въехать в Украину, а его жена БЕЗ НЕГО НЕ МОЖЕТ , то есть нарушен закон о совместной собственности
И жто еще не конец приключениям С ДЕШЕВЫМИ АВТО ИЗ ЕС - с лета автобарыги планируют вылавливать всех на еврономерах и " казнить" штрафами.
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ой какая конституция в Украине,я вас умоляю не смешите
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Вы наверно не женаты и не имеет жены и детей. А может не имеете машины😀😀😀
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Моя машина в Польше,я ее принципиально в Украину не загонял,если Украина ставит мне такие ограничения,то я лучше в Польшу перееду и не буду тут мешать никому жить На кожну тисячу осіб, які отримали громадянство ЄС у 2017 році, припадає 19 українців, - Євростат - Цензор.НЕТ 7344
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а с каких это пор питер стал польшей?))))))))
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Польша ,это название страны и пишется с большой буквы ,амеба недоученная
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троллька - мешаю? - так и будет)) - Петю выберут - радуйся у тебя работа будет)))))
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У тебя дома выберут вову,мусорные баки у пятерочки тебя ждут,я за тебя порадуюсь из Польши На кожну тисячу осіб, які отримали громадянство ЄС у 2017 році, припадає 19 українців, - Євростат - Цензор.НЕТ 9256 На кожну тисячу осіб, які отримали громадянство ЄС у 2017 році, припадає 19 українців, - Євростат - Цензор.НЕТ 9256
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ладно - троллина - я все понял - а шо такое - мусорные баки у пятерочки - это у вас в питере жилой комплекс такой? и чем он знаменит шо ты его приводишь?
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Вы наверно одинокий человек. Иначе бы знали, что семьи украинцев , работающих за рубежом, ЕЗДЯТ НА РОДИНУ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ПОДАРКОВ . А их можно увезти только на машине
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15.5 тысяч...а где же миллионы о которых так громко и протяжно выла зрадоботня. ？😀
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ты статью читало?это только те кто получил гражданство,добавь еще те кто получил ВНЖ,ПМЖ или те кто с рабочими визами
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😀Рабочие визы...это значит приехал уехал...пмж и вмж...ну примерно столько же...а где миллионы？
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рабочая виза нужна,что бы получить ВНЖ,а потом ПМЖ и гражданство,приехал уехал это ты в минстець на троллейбусе
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😀Рабочая виза нужна что бы легально работать....
Ну не дают в ЕС вида на жительсиво каждому маляру..плотнику и камеьщику получившему рабочуб визу....
Внж получают единицы...особо нужные...специалисты...а их на щароьотки едет не много...их и в Украине неплохо кормят...
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Что бы получить ВНЖ в Польше достаточно легально работать по рабочей визе и иметь поручительство от работодателя,ВНЖ получают и маляры и плотники без проблем,если ты не знаешь законов Польши не пиши тут свою соевую колхозную чушь
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Его работа -- писать как трудно работать и жить за границей!
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А ты почему не там...？И вы все волаюшие о миллионах...о том что в Украине уже нмкого не осталрсь ...все тут...в Украине....
Так откула же вы берете те миллионы...если сами не уехали？
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😀 ага...работодатель поет красивые песТни...на эту тему...а в итоге...180 на 180...
Общался я с двумя...поезали в Польшу...вернулись...глаща горят...все мол...работодатель сказал...теперь едем с жонами...внж в кармане...
Вот так уже четыре года и мечтают...работодаиелей уже сменилось не мало у них...песТни они поют одинаковые...вот только внж оно не доя всех...далеко не для всех...а только для тех кого работодвтель прсчитает очень нужеым для себя....а таких не много...😀
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Или без рабочих виз. Нелегалы. Их количество вообще неизвестно.
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стоят в очереди за загранпаспортом...
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Весь мир едет туда - где хорошо платят, хорошая работа, экология , продукты. И только азметов с Фирташем голову ломают КАК СВОИХ РАБОВ УКРАИНЦЕВ ПРИВЯЗАТЬ К НОЖКЕ СТУЛА И КОРМИТЬ БАЛАНДОЙ
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Что то не очень хотят давать гражданство украинцам.
Не нравимся?
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А больше и быть не может...никому там маляры...каменьщики и прочие штукары в гражланах не нужны...
Инженеры...программисты...те нужны....но их не много выезжает...специалисты и в Украине неплохо зарабатывают...
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Если Порох выиграет выборы, поток выезжающих с Украины утроится.
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Ты уже принял ускоряющего？😀 или ты из тех кто уже пять лет о внж мечтает...？
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа каждую тысячу человек, которые получили гражданство ЕС в 2017 году, приходится 19 украинцев, - Евростат
 
 
 
 
 
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