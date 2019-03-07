 На каждую тысячу человек, которые получили гражданство ЕС в 2017 году, приходится 19 украинцев, - Евростат

Соответствующие данные обнародовало в среду европейское статистическое агентство "Евростат", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По количеству лиц, которые стали европейцами в 2017 году, Украина занимает среднюю часть рейтинга, безусловное лидерство в котором удерживают Марокко, Албания и Индия со средними показателями соответственно, 67.9, 58.9 и 31.6 на 1000 лиц, получивших гражданство.
Для тех граждан Украины, которые получили европейское гражданство, наибольшее количество удостоверений в 2017 году выдала Германия (17%), Италия (14,2%) и Румыния (13,1%).
При этом сразу в нескольких европейских странах украинцы оказались самой многочисленной этнической категорией, которая получила гражданство. В частности, это касается Болгарии (22,3%), Чехии (34,5%), Польши (56,6%) и Словакии (20%).
в залежності від моделі(((, це я по пам'яті пишу, але точно в рази меньше чим тепер! (((
ОТЖЕ - ФАКТ - все хто отримали, без виключення, громадянство ЕС у 2017, мали виїхати з УКРАЇНИ не піздніше 2011.
Отже ця новина - ні про що, якщо не знати деталі.
Я так думаю, що починаючи з 2020 - тих хто отримали громадянство будуть дясятки тисяч, бо пройде 6 років з 2014го, а далі тілька більше.
Покі що - українців тут у німетчині все більше і більше, всі живуть по робочих візах.
Але дуже скоро нас буде набагато більше усіх російськомовних Німеччини разом узятих %-)
Такий от результат роботи бариги та "післямайданної влади".
(вот так и палятся кремлевские пропагандоны)
БО , уважаемые форумчане, ОКАЗЫВАЕТСЯ ЧТО ИНОСТРАНЦЫ В УКРАИНЕ - ЖТО ЛЮДИ и могут ездить по Украине год , а граждане Украины ( работающие в ЕС) - жто нарушители и рабы автобарыг и могут на родину въезжать только 60 дней в году
Плюс , если идут совместные проекты- то надо просто ездить решать вопросы
Бо хозяин авто может въехать в Украину, а его жена БЕЗ НЕГО НЕ МОЖЕТ , то есть нарушен закон о совместной собственности
И жто еще не конец приключениям С ДЕШЕВЫМИ АВТО ИЗ ЕС - с лета автобарыги планируют вылавливать всех на еврономерах и " казнить" штрафами.
Ну не дают в ЕС вида на жительсиво каждому маляру..плотнику и камеьщику получившему рабочуб визу....
Внж получают единицы...особо нужные...специалисты...а их на щароьотки едет не много...их и в Украине неплохо кормят...
Так откула же вы берете те миллионы...если сами не уехали？
Общался я с двумя...поезали в Польшу...вернулись...глаща горят...все мол...работодатель сказал...теперь едем с жонами...внж в кармане...
Вот так уже четыре года и мечтают...работодаиелей уже сменилось не мало у них...песТни они поют одинаковые...вот только внж оно не доя всех...далеко не для всех...а только для тех кого работодвтель прсчитает очень нужеым для себя....а таких не много...😀
Не нравимся?
Инженеры...программисты...те нужны....но их не много выезжает...специалисты и в Украине неплохо зарабатывают...