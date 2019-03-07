EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  9882  153
Материалы по теме:
Все про:выборы (21269) подкуп (442) Костанчук Тарас (1) Тимошенко Юрий (1)

 Задержанным за попытку подкупа Юрия Тимошенко является Тарас Костанчук, - "the Бабель"

Задержанным по подозрению в попытке подкупа кандидата в президенты Украины Юрия Тимошенко является глава "Партии защитников Украины" Тарас Костанчук.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "the Бабель".

Также читайте: При попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко задержан председатель одной из политических партий, - ГПУ

Напомним, ранее в Киеве ГБР и СБУ задержали подозреваемых, которые пытались дать взятку кандидату в президенты Украины Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться. Задержали двух человек, которые пытались вручить Юрию Тимошенко доллары США в эквиваленте 5 миллионов гривен.

По информации правоохранителей задержали двух мужчин - главу "Партии защитников Украины" Тараса Костанчука и Александра Ищенко. Именно они, по версии следствия, уговаривали Юрия Тимошенко отказаться от участия в выборах за 5 млн. гривен. Также Костанчук вел переписку с народным депутатом, который просил его закончить дело быстрее.

Костанчуку 54 года, он родился в Алчевске Луганской области, девять лет жил в Италии. В 1998 году вернулся в Украину и возглавил ЗАО "Агротранспортная координационная служба". В 2000-х получил юридическое образование в Киевском национальном университете внутренних дел.

Костанчук в составе батальона "Донбасс" принимал участие в боевых действиях под Иловайском, какое-то время был помощником нардепа от фракции "Самопоміч" Семена Семенченко на общественных началах. До этого, с 2007-го по 2012 год был помощником депутата от "Нашей Украины – Народной Самообороны" Юрия Кармазина. На президентских выборах 2014 года как доверенное лицо работал с кандидатом от Оппозиционного блока Юрием Бойко. Позже Костанчук объяснял, что получил "корочку" представителя Бойко в рамках конспирации, чтобы поехать в Донецк и Луганск. Но знакомый с Костанчуком собеседник "theБабель" утверждает, что Бойко еще некоторое время имел на него влияние.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты Костанчуку - в программе хочет ввести смертную казнь и презумпцию виновности для чиновников

В 2015-м на местных выборах прошел в горсовет Вишневого Киевской области по списку Блока Петра Порошенко, но впоследствии сложил полномочия.

В июле 2015 года на довыборах в парламент Костанчук баллотировался в 205-м округе в Чернигове. Его конкурентом был нынешний заместитель председателя парламентской фракции Блока Петра Порошенко Сергей Березенко. Тогда правоохранители задержали автомобиль со списками избирателей, несколькими сотнями тысяч гривен в конвертах, агитационной продукцией Березенко и оружием. Костанчук взял ответственность на себя. Бизнесмен Геннадий Корбан считал Костанчука техническим кандидатом Березенко.

Костанчук также был членом движения экс-главы Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко "Справедливость", в апреле 2018 года на сайте партии сообщили, что больше с ним не сотрудничают.

Костанчук планировал участвовать в президентских выборах 2019 года. Его выдвинула Партия защитников Украины, которая до 13 ноября 2018 года называлась "Колос мира". ЦИК в регистрации ему отказала, отмечает издание. Причиной стал пункт программы о смертной казни для госслужащих-коррупционеров, так как он нарушал конституционные права граждан.

Ранее кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что внефракционный народный депутат Юрий Тимошенко является техническим кандидатом, которого власть зарегистрировала специально против нее.

Юрий Тимошенко – мажоритарщик, он был избран по коломы йскому округу №88 при поддержке 29,32% голосов избирателей.

Его фамилия и инициалы полностью совпадают с фамилией и инициалами одного из лидеров президентской гонки Юлией Владимировной Тимошенко.

17 января 2019 года фракция "Народного фронта" исключила Юрия Тимошенко из своего состава "за потерю связи с депутатской фракцией, неоднократное нарушение дисциплины, игнорирование решений депутатской фракции, которые касаются важных политико-экономических вопросов".

Источник: https://censor.net.ua/n3115394
 
   
 Топ комментарии
 
Его фамилия и инициалы полностью совпадают с фамилией и инициалами одного из лидеров президентской гонки ……

Это ЕДИНСТВЕННАЯ причина по которой этот "кандидат" баллотировался ...
 показать весь комментарий
 
Типичный провокатор от БПП и СБУ.
 показать весь комментарий
 
Це кіно як про вбивство Бабченко,тільки друга серія))Луцик Фільм))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Це професійний провокатор, як на мене. Лише те, що він працював на Березенко в Чернігові, каже про нього більше, ніж достатньо.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Еще один птенец гнезда насіння...
Как то и не удивительно даже.
 показать весь комментарий
 
 
Грубо 5000000 грн. / 27 = 185185$ . Щось не так, Вам не кажиться. Або 200 тис. занесли, або 15000$ експропріювали.
 показать весь комментарий
 
 
Наскільки пам'ятаю це на фото той хто підбурював атошників на протести проти влади., рік назад.
 показать весь комментарий
 
 
Очолити протести і повести їх вбік - класика провокаторів
 показать весь комментарий
 
 
Одно слово - ментяра позорный. Белые нитки кондитера торчат наружу. В чем криминал? Этот клон Юли только потому и необходим, что фамилия совпадает и инициалы. Порошенко насобирал сплошных мудаков в команду, которые его и похоронят.
 показать весь комментарий
 
 
каким образом такой подкуп может быть выгоден Порошенко? подкупить чувака чтобы он снялся с выборов и тем самым помог его главному конкуренту - Тимошенко - выиграть?

ладно, х с тем кто это написал - работа такая. а какими имбецилом надо быть чтобы в это поверить и лайкнуть это говно?

это главный проигрыш Украины - избыток имбецилов...
 показать весь комментарий
 
 
Объясняю яркому представителю имбециллов: цель этой оборудки - провокация и дискредитация. О Тимошенко-тезке уже все знают, люди постараются быть внимательными, поэтому толку с Тимошенко-тезки уже мало. А вот для провокации его имя можно вполне еще использовать.
 показать весь комментарий
 
И этот Мародер и Идиот в одном лице хочет еще 5 лет грабить Украину!
Долбень Гениальный Покугог загонит этого Мародера на цугундер!
Зуб Даю😆😆😆
 показать весь комментарий
 
 
будуть скоро парламентські вибори.
Варто буде там Бпп "помножити на нуль". Затриманим за спробу підкупу Юрія Тимошенка є Тарас Костанчук, - "the Бабель" - Цензор.НЕТ 9904
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
"Церковная мышь" бабла зажала, на Луи Виттоны экономит?...или эти "защитнички" еще и поделились по-братски? цена вопроса для Воны больше... иначе - "ВСЕ ПРОПАЛО"...
 показать весь комментарий
 
 
Ви думаєте то насіров лежав в клітчастому одіялі?! Ні то лежав порошенко. Голосуючи за порошенка ви вибираєте насірова. Як вам?!
 показать весь комментарий
 
 
Насралов, до речі, зняв свою кандидтуру "на користь президента", як він сообчив під телекамеру, виходячи з ЦВК.
 показать весь комментарий
 
 
Vsio taky Jury Timosenko cesny celovek,vziatku na 5 mln nevzial Затриманим за спробу підкупу Юрія Тимошенка є Тарас Костанчук, - "the Бабель" - Цензор.НЕТ 1541Ne kazdy vet tak smog Затриманим за спробу підкупу Юрія Тимошенка є Тарас Костанчук, - "the Бабель" - Цензор.НЕТ 4884
 показать весь комментарий
 
Так йому тільки *картинки * показали . Затриманим за спробу підкупу Юрія Тимошенка є Тарас Костанчук, - "the Бабель" - Цензор.НЕТ 6240
 показать весь комментарий
 
 
Он раньше уже "смог" за другие деньги. Может, ждет ещё, если получится удачно оттянуть голоса ...
Что ему 5 млн. гр., если есть возможность получить столько же, но в баксах.
 показать весь комментарий
 
если замелькало имя сережи березенко, значит здесь нечисто ...
 показать весь комментарий
 
 
Это чел. даст показания, что организатором подкупа была Тимошенко. Выйдет под заставу, получит свое лаве.
 показать весь комментарий
 
 
Только СБУ имеет право на прослушку. Не удивлюсь, что он мог в разговорах с бютовцами провоцировать на это тему и СБУ писала, чтобы потом сделать нарезку.
 показать весь комментарий
 
 
Читал его блоги, неуравновешенный рубака с плеча, потому не удивлён таким поворотом...
 показать весь комментарий
 
Всі "рубаки з плеча" працюють на кремль, або дебіли. Костанчук не дебіл.
 показать весь комментарий
 
 
А де он біл? работает на прокремлевскую лису еще и прикрывается патриотической организацией - работает против Украины.
 показать весь комментарий
 
 
А чего не на петю, Петя очень ловко косит под патриота, соя.
 показать весь комментарий
 
 
В истории Украины не было такого великого воина и националиста как Петя, так поставить кремлевскую Орду на колени как он, не смогли никто, за 800 лет существования Орды.
 показать весь комментарий
 
 
Та ты шо??? И воровства и коррупции не было во времена его правления??? А если бы не воровал, может кацапстан еще бы ниже опустили
 показать весь комментарий
 
Нова тактика перемоги - знищити свою армію і країну і перемогти. Може щось таки тут не так?
 показать весь комментарий
 
 
Попалась гнида. Як тільки цей кізяк відкривав свою пащеку, на якомусь токшой відразу було зрозуміло, що це ворог. Тварина гниложопа.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Бабці, для якої патологічне прагнення здобути владу стоїть вище за все, хотіли дати 190 тис. баксів за відмову від мрії? )))) оборжака. Якби стала президентом, то дістала б можливість знову мільярди баксів по кишеням ховати. Що їй ті 190 т, якщо вона легко на організацію піарних зустрічей з якимись невідомими сенаторами по 500-600 тисяч зелених відвалює.
 показать весь комментарий
 
 
A, вот теперь я на 100% уверен, что это провокация барыжная...знаю про этого Тараса очень много разного, от друзей...
 показать весь комментарий
 
 
Влада для провокацій хоче розвісити бігборди Зеленського у ДНР.
 показать весь комментарий
 
 
Шиза косить ряди кращих людей ..😁😁😁😁😁😁😁
 показать весь комментарий
 
 
на цензоре зраду разгоняют десяток дегенератов, пишущих под разными никами. для вменяемых пишу-на одной странице эти дебилы требуют, что бы закон "был один для всех", от гаишников, прокуроров и до президента, а на другой они возмущаются, что за взятку заловили какого то проходимца, который на подсосе у КАЛОмойского, мотивируя что он хороший человек.
 показать весь комментарий
 
Соєві злодлюги вже не знають що ПРидумати ?...
 показать весь комментарий
 
 
В Коломиї так як мені розповідали повірьте на слово за цього гнуса Юріка ніхто доброго нічого не скаже...
Перший факт - чувак був у РУНВірі. Тепер приходить на ефір в студію і перші його слова - слава Ісусу - Христу...
 показать весь комментарий
 
 
Коротше, в стрибку перевзувається гад.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
джипа захотів негідник. вона за такі послуги саме такі подарунки робить. одним з останніх таких був московський холуй борис тарасюк
 показать весь комментарий
 
Тут така справа. Юрік Т. не є ні чиновником, ні посадовою особою, ні свідком в кримінальному впровадженні та суді. Тому класифікувати гроші, які йому пропонували начеб-то в якості хабаря, я б не став. До того ж він не кандидат від якоїсь партії. Це його ПРИВАТНА справа - зняти свою кандидатуру просто так, чи продати таку дію за гроші. Головне - заплатити з отрианого податки.

От, наприклад, Богомолець вже продала свої квоти на представництво в виборчих комісіях Пеці. Хотів Юрік продовжити "передвиборчу гонку" - не бери гроші та й усе. І не потрібно влаштовувати пецопропагандонські циркові вистави з клоуном Югою Луценгом.
 показать весь комментарий
 
 
Юлька при всей её неоднозначности НИКОГДА НЕ ПОШЛА БЫ на такие шаги -она далеко не дура ! А этот ТЮВ чё на что надеялся -на поддержку населения всей Украины ? Да тебя же никто не знает хотя ты и воевал .ООчень мутное дело !
 показать весь комментарий
 
 
Дійсно,провокація чистої води...Але подякуймо організаторам,що пішли по м"якшому варіанту...А могли і підірвати,могли і пристрілити...І знайшлися потім і свідки,і переписка,і виконавців затримали б...І всі одностайно б тикали пальцем на Юльку...Хоча всім зрозуміла логіка ситуаціі...Людина увійшла в політику виключно через повне співпадіння призвіща з Юлею...Людині профінансували мажоритарку а потім,коли рейтинг Яценюка здох перепродали в БПП...Людині проплатили президенський внесок і забашляли пару сотень тисяч зелені за ті пів відсотку,що він забере у Юдьки...Невже він буде ще в цій ситуаціі перепродаватись?Ну навряд...це занадто навіть для шароварних патріотів...
 показать весь комментарий
 
 
все куди простіше

Песня о вреде пьянства на воде (исполнитель: Юрий Кукин)
О ВРЕДЕ ПЬЯHСТВА HА ВОДЕ" сл. и муз. Е.Калашников

..

Из кустов в одном погоне
весь в pемнях и в самогоне
Пpибежал к нам прокурор


Хряпнув двесте спозаранку
он приполз "на интервью"
показать все,что умеет... Затриманим за спробу підкупу Юрія Тимошенка є Тарас Костанчук, - "the Бабель" - Цензор.НЕТ 595
 показать весь комментарий
 
А зачем тюля кацапам рассказала, что это не юру, а ее тюлю подкупали? Весь тви вчера ржал с мокшанских воплей)))))
 показать весь комментарий
 
Колоритный чувак. Вдоволь нагулялся по разным партейкам...
 показать весь комментарий
 
 
А тюлькины из штанов выпрыгивают))))) да все одно тюле на выборах капец, а это она просто себе ногу отстрелила
 показать весь комментарий
 
Я смотрю, парень где только не зарисовался. Проффесиональный" провокатор.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗадержанным за попытку подкупа Юрия Тимошенко является Тарас Костанчук, - "the Бабель"
 
 
 
 
 
 вверх