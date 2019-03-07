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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (3202) Красный Крест (235) гуманитарная помощь (804)

 Террористы не пропустили на оккупированный Донбасс три грузовика с гуманитарной помощью от Красного Креста, - Госпогранслужба

Международный комитет Красного Креста отправил на неподконтрольную часть Донбасса очередную партию гуманитарного груза, однако террористы не пропустили три грузовика.

Как информирует Цензор.НЕТ, об это говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины последовали 4 грузовика от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлялась гуманитарная помощь весом 83 тонны. При этом боевики вооруженных формирований РФ, без объяснения причин, на временно оккупированную территорию не пропустили 3 грузовика, которые вернулись на подконтрольную Украине территорию", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ООН создали Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине

Источник: https://censor.net.ua/n3115392
 
 
 Топ комментарии
 
Ты реально идиот? В Ольгино что-то свое знают? Какое отношение Порошенко имеет к Красному кресту???
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Так пусть везут на Днепр, Харьков, Львов. Тут же некоторые доказывают, что Украина голодает.
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Что ты от него хочешь? "Кроты" с рождения слепые, а ты его призываешь "прозреть"...
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Вообще-то это надо заснять на видео Красным Крестом и это видео транслировать по всем тв каналам, как рожи ордло не пропускают гуманитарку. Пусть местное население это знает.
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Місцеве населення,це і є терористи.
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Киселёву с Соловьёвым не забыл скинуть ссылку на свой комментарий?
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а сбежавшие оттуда - стоявшие на блок постах за миску супа...?
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Ті зараз у МВС працюють,а самий головний керує Мусарнєй Київа.
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он на блок посту стоял...? давай на него компромат выложи...!
и расскажи как вы там сопротивлялись руцкому миру в горловке...!
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Володимиру Рибаку вспороли живіт,а Крищенко отримав посаду головного мусора Київа,якось так))Почекай,Порося піде на зону,за ним і інщі підуть,багато цікавого чекає на нас))
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крот - ты что слепой...?
прочитай что тебе написано - и не виляй, хвостомответь на это...
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Террористы столько не сожрут! какой смысл в закусе если пойло не везут
Терористи не пропустили на окупований Донбас три вантажівки з гуманітарною допомогою від Червоного Хреста, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 355
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Тереристам респект,бо кормити ворога може тільки Барига Петро.
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Ты реально идиот? В Ольгино что-то свое знают? Какое отношение Порошенко имеет к Красному кресту???
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Петро Порошенко має відношення до кордонів України,та зони ООС,і пропуску товарів до росії та Лугандону?Чи ні?
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Яке це відношення має до Червоного хресту?
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Что ты от него хочешь? "Кроты" с рождения слепые, а ты его призываешь "прозреть"...
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не пропустили три грузовика с туалетной бумагой от Красного Креста,...наверное им ходить уже нечем,Московия окупант перестала кормить
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Если нет, то зачем раша тогда туда гумконвои шлет?
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Кацапи вже пів року туди нічого не дає,окрім набоїв та снарядів.
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Так пусть везут на Днепр, Харьков, Львов. Тут же некоторые доказывают, что Украина голодает.
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Помираю от голода... Стоит перед носом тарелка, а в ней "налисники"... С творогом и чесноком, с паштетами - печёночным, грибным... И думаю - с каких начать? А рядом - пиала со сметаной... И в холодильнике ещё с творогом и изюмом, и с грушёвым вареньем - на десерт... Люди!!! Голодаю!!!
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Мы летим в Карпаты на следующей неделе. Начали поститься уже, а то там столько вкусной еды всегда: бануш, гомбовцы, бограч , кромпли…
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Не издевайтесь... Бограча я-бы, поел... НО!!! я объявил с понедельника "блинную неделю".. Масленица ведь.... (Жена смеётся - "На год блинов наешься...". Самое смешное, что её вклад минимален - навертеть налисников... Блины пёк и начинки делал сам - ей не доверяю... "Люблю себя, "любимого"...).
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Даже в 2014-м из Днепра Ахметовские караваны в Донецк шли без задержек.
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- Не делайте из еды культа. После этого он съел огурец сам. (с)
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Там крадуть,на рівні Свинарчуків Поросєнко))
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Снарядов не везли, нафиг им такой гумконвой.
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Зачем им вообще что-то туда везут ? Пусть жрут свой говнорусский мир и скрепы под бояру ...
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- Слушайте, а чего вы, в ДНР, от "гуманитарки" от Красного Креста отказываетесь?
- Да она же бракованная! Как в ствол не суёшь, а она не стреляет... И калибры не подходят... Вон, из России привозят - и калибр подходит, и стреляет неплохо...
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Пральна.
Донбабве нужны патроны, снаряды и бензин для терорюг (это им Роися присылает), а не лекарства и еда для населения.
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Не, ну зачем братским ЛНР и ДНР гуманитарная помощь которая не стреляет?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТеррористы не пропустили на оккупированный Донбасс три грузовика с гуманитарной помощью от Красного Креста, - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
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