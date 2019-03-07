 Террористы не пропустили на оккупированный Донбасс три грузовика с гуманитарной помощью от Красного Креста, - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об это говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины последовали 4 грузовика от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлялась гуманитарная помощь весом 83 тонны. При этом боевики вооруженных формирований РФ, без объяснения причин, на временно оккупированную территорию не пропустили 3 грузовика, которые вернулись на подконтрольную Украине территорию", - сказано в сообщении.
и расскажи как вы там сопротивлялись руцкому миру в горловке...!
прочитай что тебе написано - и не виляй,
хвостомответь на это...
- Да она же бракованная! Как в ствол не суёшь, а она не стреляет... И калибры не подходят... Вон, из России привозят - и калибр подходит, и стреляет неплохо...
Донбабве нужны патроны, снаряды и бензин для терорюг (это им Роися присылает), а не лекарства и еда для населения.