EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
  198  9
Материалы по теме:
Все про:Италия (864) Крым (21203) посол (1260)

 Посол Италии в Украине: Мы стараемся отговаривать наших граждан от поездок в оккупированный Крым

Правительство Италии не может влиять на поездки граждан страны в оккупированный РФ Крым.

 Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом 6 марта сказал посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия во время презентации дискуссионной записки об отношениях Украины и Италии в Киеве.

"Я не могу комментировать позиции (об аннексии Крыма. – Ред.) политических партий. Это не моя функция. Когда происходят такие поездки, то мы понимаем, что они вызывают различные реакции. Но эти поездки осуществляются в частном порядке. То есть они это делают по своему усмотрению. Мы стараемся как-то их отговорить, чтобы они не делали такие визиты. Но у меня нет институциональной способности как-то влиять на такие поездки", – сказал Чечилия.

В ноябре 2018 года в Ялту на I Международную научно-практическую конференцию по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению "Наука. Образование. Медицина. Производство. Долголетие" приехали "представители" Италии.

В 2016 году сообщалось, что бизнесмены из Италии хотят получить в аренду в Крыму около 500 гектаров земли для сельскохозяйственных проектов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совбез ООН 15 марта обсудит ситуацию в оккупированном Крыму

По состоянию на июнь 2018 года, Прокуратура АРК установила персональные данные более 200 иностранцев, посещавших оккупированный РФ Крым в нарушение норм украинского законодательства.

Министерство иностранных дел Украины постоянно призывает иностранцев и лиц без гражданства въезжать в оккупированный Россией Крым исключительно в соответствии с законами Украины и нормами международного права.

Источник: https://censor.net.ua/n3115389
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а мы не можем без ядерного оружия себя защитить - по факту
 показать весь комментарий
 
А с ядерным как бы смогли? Подорвать в Киеве и напугать Москву?
 показать весь комментарий
 
да ты шо))) ну ну - мы замерзнем,дефолт, армии нет,ракет нет - так же будет и с нашим ЯО - носители его, уже в серии)))))
 показать весь комментарий
 
дєцкій сад! отгаварівать... нада отоварівать - по закону. Нарушіл - отвєчай!
 показать весь комментарий
 
Наверное они берут пример с граждан Украины?
 показать весь комментарий
 
 
Совкострадателям и любителям русского мира Украины что-то доказывать бесполезно. Как писала одна крымчанка прошлым летом: "Опять приехала отдыхать одна пьянь и рвань". Не думаю, что это было сказано об итальянцах. Хотя...
 показать весь комментарий
 
а чому б італійцю чи австрійцю не зїздити на кутьож в Крим, якщо все оплачує пенсійний фонд рассії?
 показать весь комментарий
 
 
а не надо отговаривать, пусть едут, а мы их будем паковать за нарушение въезда в страну, за нашего Маркива сотню засудить по всей строгости, показательно, может одумаются и выпустят невиновного человека...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосол Италии в Украине: Мы стараемся отговаривать наших граждан от поездок в оккупированный Крым
 
 
 
 
 
 вверх