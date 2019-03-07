 Посол Италии в Украине: Мы стараемся отговаривать наших граждан от поездок в оккупированный Крым

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом 6 марта сказал посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия во время презентации дискуссионной записки об отношениях Украины и Италии в Киеве.

"Я не могу комментировать позиции (об аннексии Крыма. – Ред.) политических партий. Это не моя функция. Когда происходят такие поездки, то мы понимаем, что они вызывают различные реакции. Но эти поездки осуществляются в частном порядке. То есть они это делают по своему усмотрению. Мы стараемся как-то их отговорить, чтобы они не делали такие визиты. Но у меня нет институциональной способности как-то влиять на такие поездки", – сказал Чечилия.

В ноябре 2018 года в Ялту на I Международную научно-практическую конференцию по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению "Наука. Образование. Медицина. Производство. Долголетие" приехали "представители" Италии.

В 2016 году сообщалось, что бизнесмены из Италии хотят получить в аренду в Крыму около 500 гектаров земли для сельскохозяйственных проектов.

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По состоянию на июнь 2018 года, Прокуратура АРК установила персональные данные более 200 иностранцев, посещавших оккупированный РФ Крым в нарушение норм украинского законодательства.

Министерство иностранных дел Украины постоянно призывает иностранцев и лиц без гражданства въезжать в оккупированный Россией Крым исключительно в соответствии с законами Украины и нормами международного права.