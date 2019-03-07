 Победителями конкурса в Верховный суд стали племянник Кивалова, юрист Порошенко и покрывавшие "судей Майдана" члены ВСП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественный совет доброчестности (ОСД).
Эти 16 судей являются фигурантами списка "31 недобропорядочный" кандидат.
Так, в Кассационный суд в составе Верховного проходят 7 фигурантов списка: Наталья Волковицкая, Ольга Кролевец, Татьяна Малашенкова, Игорь Бенедисюк, Валерий Картере, Надежда Губенко, а также Сергей Могил, который является племянником экс-депутата, председателя ЦИК во время президентских выборов 2004 года Сергея Кивалова. Еще пять "недобросовестных" судей победили в конкурсе в Кассационный административный суд в составе Верховного: Елена Губская, Сергей Уханенко; Семен Стеценко, Игорь Дашутин и Лариса Таций.
Еще двое судей с отрицательным выводом ОСД проходят в Кассационный уголовный суд в составе Верховного: Сергей Еремейчук и Светлана Ус. Последние двое "недобросовестных" судей попадают в Кассационный гражданскый суд в составе Верховного: Василий Яремко и Максим Титов. "Решающее слово относительно определенных ВККС победителей должен вскоре сказать Высший совет правосудия, который может отказать в назначении кандидатов", - заявили в ОСД.
Член Общественного совета доброчестности, директор Фонда Dejure, бывший судья Михаил Жернаков так подытожил результаты конкурса: "Итак. В "конкурсе" в Верховный суд победили: - племянник Кивалова; - сын кума Кивалова и по совместительству члена ВККС; - адвокат Порошенко и по совместительству член ВСП, которая покрывала судей Майдана; - судья РФ и по совместительству председатель ВСП, который покрывал судей Майдана; - еще одна член ВСП, которая покрывала судей Мадйана; - еще 11 мутных персонажей. Всего 16 из 31 недобросовестных судей-в списке победителей".
Ни Бог, ни царь и не герой..."
Шоколадный спрут пустил корни слишком глубоко..
Выборы и законные методы не сработают...
но зачем мне эта ссылка?
Мужу своему покажите ...
ты на нуле начни агитировать...!
слава пороху, слава його рехформам!!!
Пройде з пів року і "полярність" може помінятись. Якщо звичайно вдасться "кишнути" баригу та нинішню "владу".
Пока сами не создадим судьям некомфортные условия никто ничего не изменит.
Петя нам не янык - от него так просто не избавиться, тем более и бежать- то ему некуда . Так как все бывшие при местах и на местах, мэры - ручные, области- под порошенко, то практически можно точно сказать, что выберет он сам себя ещё на оди6 срок (((
сдадут нас рашке когда захотят , и ничего народ не сделает
каждый день новости одна краше другой , завтра такой суд вынесет решение - путлер
наш президент , кто против - тот преступник
Смешно...что может сказать ВСП, если часть этих недопропорядочных судей - члены ВСП?