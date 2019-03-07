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 Политика Украины
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Все про:Верховный Суд (694) Кивалов (371) суд (21914) общественный совет (79) ВККСУ (357)

 Победителями конкурса в Верховный суд стали племянник Кивалова, юрист Порошенко и покрывавшие "судей Майдана" члены ВСП

Высшая квалификационная комиссия судей объявила финальный рейтинг претендентов на 78 вакантных должностей в кассационных судах в составе Верховного. В списке победителей конкурса оказались 16 "недобропорядочных" судей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественный совет доброчестности (ОСД).

Также читайте: В Верховный Суд протягивают "судей Майдана", - родственники Героев Небесной Сотни пикетировали ВККС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Эти 16 судей являются фигурантами списка "31 недобропорядочный" кандидат.

Так, в Кассационный суд в составе Верховного проходят 7 фигурантов списка: Наталья Волковицкая, Ольга Кролевец, Татьяна Малашенкова, Игорь Бенедисюк, Валерий Картере, Надежда Губенко, а также Сергей Могил, который является племянником экс-депутата, председателя ЦИК во время президентских выборов 2004 года Сергея Кивалова. Еще пять "недобросовестных" судей победили в конкурсе в Кассационный административный суд в составе Верховного: Елена Губская, Сергей Уханенко; Семен Стеценко, Игорь Дашутин и Лариса Таций.

Еще двое судей с отрицательным выводом ОСД проходят в Кассационный уголовный суд в составе Верховного: Сергей Еремейчук и Светлана Ус. Последние двое "недобросовестных" судей попадают в Кассационный гражданскый суд в составе Верховного: Василий Яремко и Максим Титов. "Решающее слово относительно определенных ВККС победителей должен вскоре сказать Высший совет правосудия, который может отказать в назначении кандидатов", - заявили в ОСД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховный Суд признал, что ВККС не вправе устанавливать требования к выводам Общественного совета доброчестности

Член Общественного совета доброчестности, директор Фонда Dejure, бывший судья Михаил Жернаков так подытожил результаты конкурса: "Итак. В "конкурсе" в Верховный суд победили: - племянник Кивалова; - сын кума Кивалова и по совместительству члена ВККС; - адвокат Порошенко и по совместительству член ВСП, которая покрывала судей Майдана; - судья РФ и по совместительству председатель ВСП, который покрывал судей Майдана; - еще одна член ВСП, которая покрывала судей Мадйана; - еще 11 мутных персонажей. Всего 16 из 31 недобросовестных судей-в списке победителей".

Победителями конкурса в Верховный суд стали племянник Кивалова, юрист Порошенко и покрывавшие судей Майдана члены ВСП 01

Источник: https://censor.net.ua/n3115386
 
 
 Топ комментарии
 
мы до дня выборов затрахаемся считать все эти потужні реформи і перемоги ...
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Мрак --- твари хотят угробить Народ Украины Победителями конкурса в Верховный суд стали племянник Кивалова, юрист Порошенко и покрывавшие "судей Майдана" члены ВСП - Цензор.НЕТ 3127 Победителями конкурса в Верховный суд стали племянник Кивалова, юрист Порошенко и покрывавшие "судей Майдана" члены ВСП - Цензор.НЕТ 3127 Победителями конкурса в Верховный суд стали племянник Кивалова, юрист Порошенко и покрывавшие "судей Майдана" члены ВСП - Цензор.НЕТ 3127
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Хорошая компашка, один другого краше.
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Только Порошенко! Победителями конкурса в Верховный суд стали племянник Кивалова, юрист Порошенко и покрывавшие "судей Майдана" члены ВСП - Цензор.НЕТ 3781 Бо остальные это огенды кримля, которые растопчут победу Майдана и вернут реваншистов Победителями конкурса в Верховный суд стали племянник Кивалова, юрист Порошенко и покрывавшие "судей Майдана" члены ВСП - Цензор.НЕТ 7877
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Куда ж их ещё вернуть(( они вроде и не уходили никуда (( то есть 'вернуть- вернуть'?
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мы до дня выборов затрахаемся считать все эти потужні реформи і перемоги ...
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надо одну реформу провести мыло веревочно фонарно столбовую.... о ТОЛК БУДЕТ СРАЗУ да каких то 200 тысяч потом на переработку так зато потом...
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Мрак --- твари хотят угробить Народ Украины Победителями конкурса в Верховный суд стали племянник Кивалова, юрист Порошенко и покрывавшие "судей Майдана" члены ВСП - Цензор.НЕТ 3127 Победителями конкурса в Верховный суд стали племянник Кивалова, юрист Порошенко и покрывавшие "судей Майдана" члены ВСП - Цензор.НЕТ 3127 Победителями конкурса в Верховный суд стали племянник Кивалова, юрист Порошенко и покрывавшие "судей Майдана" члены ВСП - Цензор.НЕТ 3127
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Ось прийде Зеля і він їм покаже кузькину мать)))Переможцями конкурсу у Верховний суд стали племінник Ківалова, юрист Порошенка і члени ВРП, які покривали "суддів Майдану" - Цензор.НЕТ 4342
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Да я голосую за Володю Зеленского-- все эти старые жулики уже в печенках сидят Переможцями конкурсу у Верховний суд стали племінник Ківалова, юрист Порошенка і члени ВРП, які покривали "суддів Майдану" - Цензор.НЕТ 1038
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и не говори, все равно пи%дец зато посмеемся
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"Никто не даст нам избавленья,
Ни Бог, ни царь и не герой..."
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уже угробили. мы стали очередной ливией, сирией , ираком.
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а что разве из списка недобро-могут участвовать в такого уровня конкурсах?
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навіть порохоботка в шоці від такого "конкурсу"
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Хто тут мені розповідав про те, що верховний суд реформовано і пройшли тільки найкращі та найчесніші?
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Такие же как ты, порохоботы Победителями конкурса в Верховный суд стали племянник Кивалова, юрист Порошенко и покрывавшие "судей Майдана" члены ВСП - Цензор.НЕТ 6134 Чего тут удивленную рожу корчить?
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только военный переворот....

Шоколадный спрут пустил корни слишком глубоко..
Выборы и законные методы не сработают...
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Irina Dybonos 997870af - опасное дело...

но зачем мне эта ссылка?
Мужу своему покажите ...
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Абсолютно была раньше против. Но, похоже, что вы правы. Но и то не факт, что поможет.
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так с Лахты-2 тяжело военный переворот мутить...
ты на нуле начни агитировать...!
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справа підрахуя) і інших)) "персонажів", закріплюється на генетичному рівні !!! Победителями конкурса в Верховный суд стали племянник Кивалова, юрист Порошенко и покрывавшие "судей Майдана" члены ВСП - Цензор.НЕТ 2892 Победителями конкурса в Верховный суд стали племянник Кивалова, юрист Порошенко и покрывавшие "судей Майдана" члены ВСП - Цензор.НЕТ 1457 Победителями конкурса в Верховный суд стали племянник Кивалова, юрист Порошенко и покрывавшие "судей Майдана" члены ВСП - Цензор.НЕТ 1029
слава пороху, слава його рехформам!!! Победителями конкурса в Верховный суд стали племянник Кивалова, юрист Порошенко и покрывавшие "судей Майдана" члены ВСП - Цензор.НЕТ 1029
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І - що? Победителями конкурса в Верховный суд стали племянник Кивалова, юрист Порошенко и покрывавшие "судей Майдана" члены ВСП - Цензор.НЕТ 6285
Пройде з пів року і "полярність" може помінятись. Якщо звичайно вдасться "кишнути" баригу та нинішню "владу".
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З чим вас, барижні отсоси, і поздоровляю! Шоб ви здохли!
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МАРОДЕР делает из Украины крименальное государство!
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В черное дыре нет дна. Только горизонт событий и им будет 31 марта.
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Главное для страны не справедливый суд, в котором можно засудить хоть президента, а "Вiра, Мова, Армiя", верно? Судьи в "банановой" республике должны быть ручными.
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Вона прийде - порядок наведе!
Пока сами не создадим судьям некомфортные условия никто ничего не изменит.
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Кароче уКлюбеТанци......... гоп-ца-ца... лам-ца-дри-ца...........
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За все время существования киваловской "юридической академии" в Одессе ни один (!) абитуриент не поступил туда бесплатно. О каком моральном качестве выпускников ( судей, юристов, прокуроров и т.д.) в нашей стране теперь может идти речь?
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...Відповідь на питання : коли ж ми почнемо жити по новому?
Победителями конкурса в Верховный суд стали племянник Кивалова, юрист Порошенко и покрывавшие "судей Майдана" члены ВСП - Цензор.НЕТ 6700
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Ми (шахраї, злочинці, маніпулятори та інші покидьки) йдемо своїм шляхом! (с)
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С соей и врагов никаких не надо,они сами прекрасно справляются.
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Никогда ещё Штирлиц не был так близок к провалу ((
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Это называеццо чистота и верховенство права Переможцями конкурсу у Верховний суд стали племінник Ківалова, юрист Порошенка і члени ВРП, які покривали "суддів Майдану" - Цензор.НЕТ 8642
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как то это не совсем похоже на реформы, я бы сказала, совсем не похоже...
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шо за гвалт, зрадофилы?))) их ПОРОШЕНКО лично туда назначил???
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Я просто не понимаю, каких честных выборов мы ждём и вообще , что и от кого тут ждать . Все ясно как белый день.
Петя нам не янык - от него так просто не избавиться, тем более и бежать- то ему некуда . Так как все бывшие при местах и на местах, мэры - ручные, области- под порошенко, то практически можно точно сказать, что выберет он сам себя ещё на оди6 срок (((
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по количеству судей , депутатов и чиновников мы впереди всей планеты , толку только 0 ,
сдадут нас рашке когда захотят , и ничего народ не сделает
каждый день новости одна краше другой , завтра такой суд вынесет решение - путлер
наш президент , кто против - тот преступник
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"Решающее слово относительно определенных ВККС победителей должен вскоре сказать Высший совет правосудия, который может отказать в назначении кандидатов"

Смешно...что может сказать ВСП, если часть этих недопропорядочных судей - члены ВСП?
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П....Ц УКРАИНЕ.....в очередной раз профукали "гетьманы"...упустили шанс..территория отдана на разграбление пророссийской шпане..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПобедителями конкурса в Верховный суд стали племянник Кивалова, юрист Порошенко и покрывавшие "судей Майдана" члены ВСП
 
 
 
 
 
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