 Эрдоган о закупке российских ЗРК: Сделка уже состоялась. Вслед за С-400 мы переключимся на С-500

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Что касается С-400, то сделка уже состоялась, и вопрос об отступлении от нее даже не стоит", - сказал президент в интервью телеканалу 24TV.
Он добавил, что "вероятно, вслед за С-400 мы переключимся на С-500".
США намерены пересмотреть договоренности об участии Турции в программе создания истребителей F-35 в том случае, если Анкара не откажется от приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил накануне представитель американского Госдепартамента Роберт Палладино журналистам.
"Мы совершенно четко предупредили Турцию, что потенциальное приобретение С-400 приведет к пересмотру ее участия в программе F-35 и рискам, касающимся передаче ей вооружений в будущем", - сказал он на брифинге.
Он добавил, что это также может вылиться в применение США санкций в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).
А олигархи тогда кто такие?
По факту Турция сейчас мощно поддержала ВПК московии....и к тому же США наш союзник ...
Но если с нелетальным оружием ситуация худо-бедно налаживалась, то с летальным дела обстояли намного хуже. И в той ситуации, когда очень много стран высказывали свою обеспокоенность и разводили руками, ссылаясь на различные бюрократические ограничения, лишь маленькая Литва в ноябре 2014-го года прямо заявила, что будет предоставлять Украине летальное вооружение, причем, бесплатно - в качестве помощи, а не с целью продажи.
С ноября 2014-го и до конца 2016-го года поставки летальной помощи из Литвы в основном включали пулеметы и боеприпасы советского образца, которые вооруженные силы Литвы уже не использовали из-за перехода к стандартам НАТО. Но для тогдашней Украины и они были за счастье.
Так, Министерство обороны Литвы в отчете за сентябрь 2016-го года подтвердило, что это оружие уже не используется в Литве, и поэтому "предоставляется бесплатно из-за российской военной агрессии, учитывая активную поддержку независимости и территориальной целостности Украины со стороны Литвы".
По данным исследования проекта DFR аналитического центра Atlantic Council, в сентябре 2016-го года Литвой Украине было передано около 150 тонн боеприпасов, большинство из которых могло использоваться для пулеметов советских времен. Также в 2016-м году Литва направила в Украину 146 автоматов.
Дальше - больше! В ноябре 2017-го года министр обороны Литвы объявил, что планирует предоставить дополнительную летальную помощь Украине на общую сумму около двух миллионов евро. И вот новая поставка - на сумму 255 тыс. евро.
Таким образом, с 2014-го и вплоть до 2018-го года Литва была единственной страной мира, которая предоставляла Украине летальное оружие в качестве помощи, включая многочисленные поставки такого оружия, как автоматы, предоставление более 100 тонн боеприпасов, минометов и тысячи ружей. При этом перевозку боеприпасов на территорию Украины осуществляла литовская армия, однако транспортные расходы покрывала украинская сторона.
Таким образом Литва убивает сразу двух зайцев: помогает Украине остановить общего врага подальше от своих границ, и избавляется от унаследованных от СССР советских боеприпасов, которые ей самой уже никогда не понадобятся. Ведь всем известно, что утилизация боеприпасов - это очень затратный процесс. Поэтому в данном случае между Украиной и Литвой возникло то, что биологи называют взаимовыгодным симбиозом.
Что касается других стран, то формального запрета на поставку в Украину летального оружия не существовало (эмбарго на поставки вооружения в Украину наложили в 2013-м году для недопущения силового разгона демонстраций, но затем запрет был снят), однако Украина все равно долгое время не могла получить ни летального вооружения, ни даже промышленного оборудования для повышения технологического уровня оборонной промышленности.
Сломать "оружейное эмбарго" удалось лишь в конце 2017-го года, когда Канада и Соединенные Штаты одобрили поставки оружия в Украину. Понятно, что это уже не советский хлам, хотя мы до сих пор рады даже ему, а более современное и технологически продвинутое оружие, которое соответствует стандартам НАТО.
А надо не преобретать?
Это вместо ядерного оружия и будапештского меморандума эмбарго на поставки оружия?
Ах ну да.
Весьмиржеснами.
Они создавались для борьбы с партизанами (курды) в зонах где нет противо-воздушного противодействия....
Но как мы знаем, у рашки все это есть....
С500 разрабатывались для борьбы с F-35.