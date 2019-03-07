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Все про:вооружение (3140) Турция (2071) Эрдоган (425)

 Эрдоган о закупке российских ЗРК: Сделка уже состоялась. Вслед за С-400 мы переключимся на С-500

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не намерен выходить из сделки по закупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и считает вопрос закрытым.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Что касается С-400, то сделка уже состоялась, и вопрос об отступлении от нее даже не стоит", - сказал президент в интервью телеканалу 24TV.

Он добавил, что "вероятно, вслед за С-400 мы переключимся на С-500".

США намерены пересмотреть договоренности об участии Турции в программе создания истребителей F-35 в том случае, если Анкара не откажется от приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил накануне представитель американского Госдепартамента Роберт Палладино журналистам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США пересмотрят аспекты военного сотрудничества с Турцией в случае приобретения ею российских ЗРК С-400, - Госдеп

"Мы совершенно четко предупредили Турцию, что потенциальное приобретение С-400 приведет к пересмотру ее участия в программе F-35 и рискам, касающимся передаче ей вооружений в будущем", - сказал он на брифинге.

Он добавил, что это также может вылиться в применение США санкций в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Источник: https://censor.net.ua/n3115383
 
 
 Топ комментарии
 
Пусть покупают.Израиль показал, что они надувные,как щеки Путина.
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ЕС и НАТО расколоты. Путлер действует, Запад болтает.
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Совет форумчанПравила форума
 
з кожного українця "витягнули" по 100$ на омпенсації по аферам приватбанку, бо це з бюджету України його докапіталізація.
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Шпигунська влада забрала у власника його бізнес, власника вимусила емігрувати ще й цього власника звинуватила у крадіжках(у самого себе?). Ви серьозно вірите Мародеру і його шоблі?
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Вот оно как.
А олигархи тогда кто такие?
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Послухай наприклад древню телефону прослушку на ютубі Коломойського з Кернесом, як Беня квоти на бізнес Гепе видає наприклад на "балцем".
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КТО угодно только не Мародер.
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ЕС и НАТО расколоты. Путлер действует, Запад болтает.
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а Украина теперь откажется от турецких беспилотников?
По факту Турция сейчас мощно поддержала ВПК московии....и к тому же США наш союзник ...
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Украина (Порошенко) теперь будет приобретать российские беспилотники... контрабандой...
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Едва ли не впервые в своей новейшей истории украинское государство оказалось под угрозой внешней военно агрессии в феврале 2014-го года. Какой на тот момент была украинская армия, мы все прекрасно помним: у солдат не было ни сухпаев, ни нормальной военной формы, ни современной амуниции... Да что там говорить - бронежилетов и кевларовых касок не хватало на всех, не говоря уже об оружии и технике.

Но если с нелетальным оружием ситуация худо-бедно налаживалась, то с летальным дела обстояли намного хуже. И в той ситуации, когда очень много стран высказывали свою обеспокоенность и разводили руками, ссылаясь на различные бюрократические ограничения, лишь маленькая Литва в ноябре 2014-го года прямо заявила, что будет предоставлять Украине летальное вооружение, причем, бесплатно - в качестве помощи, а не с целью продажи.

С ноября 2014-го и до конца 2016-го года поставки летальной помощи из Литвы в основном включали пулеметы и боеприпасы советского образца, которые вооруженные силы Литвы уже не использовали из-за перехода к стандартам НАТО. Но для тогдашней Украины и они были за счастье.

Так, Министерство обороны Литвы в отчете за сентябрь 2016-го года подтвердило, что это оружие уже не используется в Литве, и поэтому "предоставляется бесплатно из-за российской военной агрессии, учитывая активную поддержку независимости и территориальной целостности Украины со стороны Литвы".

По данным исследования проекта DFR аналитического центра Atlantic Council, в сентябре 2016-го года Литвой Украине было передано около 150 тонн боеприпасов, большинство из которых могло использоваться для пулеметов советских времен. Также в 2016-м году Литва направила в Украину 146 автоматов.

Дальше - больше! В ноябре 2017-го года министр обороны Литвы объявил, что планирует предоставить дополнительную летальную помощь Украине на общую сумму около двух миллионов евро. И вот новая поставка - на сумму 255 тыс. евро.

Таким образом, с 2014-го и вплоть до 2018-го года Литва была единственной страной мира, которая предоставляла Украине летальное оружие в качестве помощи, включая многочисленные поставки такого оружия, как автоматы, предоставление более 100 тонн боеприпасов, минометов и тысячи ружей. При этом перевозку боеприпасов на территорию Украины осуществляла литовская армия, однако транспортные расходы покрывала украинская сторона.

Таким образом Литва убивает сразу двух зайцев: помогает Украине остановить общего врага подальше от своих границ, и избавляется от унаследованных от СССР советских боеприпасов, которые ей самой уже никогда не понадобятся. Ведь всем известно, что утилизация боеприпасов - это очень затратный процесс. Поэтому в данном случае между Украиной и Литвой возникло то, что биологи называют взаимовыгодным симбиозом.

Что касается других стран, то формального запрета на поставку в Украину летального оружия не существовало (эмбарго на поставки вооружения в Украину наложили в 2013-м году для недопущения силового разгона демонстраций, но затем запрет был снят), однако Украина все равно долгое время не могла получить ни летального вооружения, ни даже промышленного оборудования для повышения технологического уровня оборонной промышленности.

Сломать "оружейное эмбарго" удалось лишь в конце 2017-го года, когда Канада и Соединенные Штаты одобрили поставки оружия в Украину. Понятно, что это уже не советский хлам, хотя мы до сих пор рады даже ему, а более современное и технологически продвинутое оружие, которое соответствует стандартам НАТО.
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Да хоть и контрабандой.
А надо не преобретать?
Это вместо ядерного оружия и будапештского меморандума эмбарго на поставки оружия?

Ах ну да.
Весьмиржеснами.
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Чомусь переконаний, що ці турецькі безпілотники є частиною потрійної торгівельної угоди з С-400. Якщо вони обладнанні так, що їх росіяни легко збивають, то для турків, росіян і нашої шпигунської влади ця угода буде тільки на користь.
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sulima ivan - по этим беспилотникам спецы вообще писали, что нам они не подходят...

Они создавались для борьбы с партизанами (курды) в зонах где нет противо-воздушного противодействия....
Но как мы знаем, у рашки все это есть....
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Пусть покупают.Израиль показал, что они надувные,как щеки Путина.
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Странные эти турки.
С500 разрабатывались для борьбы с F-35.
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Ну ты правильный вывод сделал. Может, забыл, кто Эрдогана свергнуть хотел? Ердоган про закупівлю російських ЗРК: Операція вже відбулася. Слідом за С-400 ми перейдемо на С-500 - Цензор.НЕТ 9863
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Эрдоган вам мало ниже спины засадил ятаган...?)))
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Турки, когда испытают тот хлам, не то, что С 500 купят у *****, а и С400 вернут ***** взад
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Мне кажется им просто не нравятся Пэтриоты.
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Парашенка создал крепкую антипутинскую коалицию!
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Китайцы уже давно все сказали по ним, они не эффективны от современных самолетов 5 поколения и фактически не успевают среагировать на них. Но такие самолеты есть не у всех.
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а як же система "свій - чужий" у ППО? Туреччина член НАТО а комплекси ППО рашки ворожі до літаків НАТО. Руська "автоматика" нанесе туркам багато проблем.
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Никаких проблем - систему "свой-чужой" в таких случаях ставят свою. Так делают почти все страны.
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туркам доведеться ці С-400 розібрати , перевірити кожну плату, кожен блок, є така штука коли на супутник видається сигнал кодовий і саме краще шо станеться вони втратять контроль.
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комплекси ппо федераски не бачать літаків НАТИ, бо еті кащюнніки лєтают лібо ночью, лібо за нєровностямі зємлі😋
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Системы НАТО работают в паре с спутником в единой системе управления.А Турция хочет самостоятельно управлять своими ПВО.Так что все правильно.
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ще у кацапів є комплекси "Срака-20", шо значіт Самонаводящяясі РАКеты Атакующего действія. счетаю, Ердоган должен брать
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З Туречиною захід повівсь не красиво, американці в сам розпал сирійської війни, вивели Петріоти, потім намагались скинути Ердогана - незрозуміло для чого, німці відмовились ремонтувати Леопарди. З французами взагалі постійна дипломатична "війна".
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Есть подозрение, что следующий военный переворот в Турции будет успешным.... Ердоган про закупівлю російських ЗРК: Операція вже відбулася. Слідом за С-400 ми перейдемо на С-500 - Цензор.НЕТ 7507
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После сделки по С-400 ***** разрешит Эрдогану поставить в *****стан 400 кг. помидор и отправит в Анталию 400 жителей с Нижнего Тагила
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Любителям сои и брехни!!! Вопрос? Сколько денег вытянул ротердам+из кошельков наших граждан?? Вы переживаете за приватбанк а гонтарева и ее патрона забыли?
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Он бы еще Панцири купил. Они ж ракеты уничтожают! Правда, с несколько излишней самоотверженностью.
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Схоже, що Ердоган ліг під пуйла і ссучить ножками. Сумно
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЭрдоган о закупке российских ЗРК: Сделка уже состоялась. Вслед за С-400 мы переключимся на С-500
 
 
 
 
 
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