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 Политика Украины, Общество
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Все про:дресс-код (23) Кабмин (10871)

 В Кабмин не будут пускать лиц, чей вид не отвечает общепринятым требованиям пристойности

Кабинет министров Украины запретил доступ в Дом правительства лицам, действия которых создают опасность для окружающих, а также если их вид, оскорбляет человеческое достоинство и общественную мораль либо не отвечает общепринятым требованиям пристойности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В прежней редакции порядка посещения Дома правительства одной из причин недопуска в здание было состояние алкогольного или наркотического опьянения.

Согласно принятым изменениям, данная норма заменена положением, согласно которому в Дом правительства не допускаются лица, действия которых создают опасность для окружающих, а также в виде, который оскорбляет человеческое достоинство и общественную мораль или не отвечает общепринятым требованиям пристойности.

Среди прочего, документом предлагается предусмотреть перечень лиц, которым выдаются служебные удостоверения, бейджи, временные или постоянные пропуски в формате пластиковой карты с бесконтактным электронным носителем.

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Кроме того, урегулируется вопрос организации прохода представителей средств массовой информации.

В частности отмечается, что посещение правительства представителями СМИ осуществляется по одноразовым пропускам, которые выдаются по заказу подразделений секретариата Кабмина, отвечающего за взаимодействие со СМИ. В отдельных случаях, при условии большого количества приглашённых СМИ, проход через посты охраны допускается по письменным заказам подразделения секретариата, с предъявлением документов, которые удостоверяют личность и профессиональную принадлежность.

Отмечается, что данные изменения введены для упрощения порядка посещения здания правительства должностными лицами, служащими, гражданами Украины, иностранцами и лицами без гражданства.

Источник: https://censor.net.ua/n3115376
 
 
 Топ комментарии
 
Кабмин и достоинство вещи несовместимьіе
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А носити такі ряхи,коли Народ голодує,це пристойно?
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В Бразильском Парламенте и Кабмине любой имеющий паспорт может зайти в кабинет любого депутата или чиновника без пропуска который нужно согласовывать с чиновниками. Это просто информация о стране в которой на улицах не бесятся с криками Слава Бразилии, а просто работают, кстати там и здравоохранение на 100% бесплатное и образование, более того малоимущим в месяц 100 USD на каждого ребенка который ходит в школу и газ им же бесплатный (в Бразилии своего газа нет).
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ну наконец-то, а то наркоманов и бомжей там развелось проходу нет
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Так получается, что в раду никто и не прийдет ?
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Пашинский с сыном сбежали из Украины
https://comments.ua/politics/653060-pashinskiy-sinom-sbezhali-ukraini.html?fbclid=IwAR0CT0d9e7ciEJsDbzSYaCUZ_6ZA8p2ZMf-y6_nkS9bTAYvVHsTzJox23gc
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Танюха, "рада" и "кабмина" это две большие разницы)))
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нет,сэр. это закрытый английский клуб. вход только в твидовом костюме и при бабочке. что тут скажешь - аристократы
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Так шо теперь министров на работу пускать не будут
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А носити такі ряхи,коли Народ голодує,це пристойно?
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Ти голодуєш? Ахмєтов гуманітарку вже не роздає?
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Не твоє мелеться- з совочком не бігай. Я в крота питав.
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В Бразильском Парламенте и Кабмине любой имеющий паспорт может зайти в кабинет любого депутата или чиновника без пропуска который нужно согласовывать с чиновниками. Это просто информация о стране в которой на улицах не бесятся с криками Слава Бразилии, а просто работают, кстати там и здравоохранение на 100% бесплатное и образование, более того малоимущим в месяц 100 USD на каждого ребенка который ходит в школу и газ им же бесплатный (в Бразилии своего газа нет).
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И депутагша там с гольіми сиськами в парламенте сидит
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нашо им твой газ в бразилии, цап-сказочник? До Кабміну не пускатимуть осіб, чий вигляд не відповідає загальноприйнятим вимогам пристойності - Цензор.НЕТ 8921
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Охренеть. А как Гройсман зайдет? Про высушенную воблу Супрун я вообще молчу.
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Виталік.У тебе щось усохше. На віть до вобли не дотягує. Але ж про це не говорять.
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Давно на часі прийняття такого рішення. А то розвелося козлорожих хоч греблю гати..😃😃😃
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Крим був є і буде Україна,як і ти сраколиз був є і будеш.
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"и тут дымя горящими шапками в зал начали входить депутаты" (С) )))))
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бомжі, не заважайте гроші рахувати !
і будку качати не треба - перемоги, всі 145, збиваються в одну))))))))))))))
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Правильно. Нищему народу там не место.
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Чует мое сердце, что охранник в как-нибудь взашей вытолкает или саудовского принца, или ирландского посла в юбке. До Кабміну не пускатимуть осіб, чий вигляд не відповідає загальноприйнятим вимогам пристойності - Цензор.НЕТ 169
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А хто бачить пристойних в кабміні? Там нікого пускати!!!
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А вранье, коррупция и воровство соответствуют или противоречат общественной морали?
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Там политическая проституция на каждом шагу.
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А може для спрощення відвідування краще було б ще один паркан збудувати,на ті кошти що від євроблях лишились? До Кабміну не пускатимуть осіб, чий вигляд не відповідає загальноприйнятим вимогам пристойності - Цензор.НЕТ 5784
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Юлю тепер з її іміджем неповнолітньої актриси фільмів для дорослих в Кабмін не пустять. А в Раду вона і сама не ходить.
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Тююю, та пэтя с пинджаком, заправленным в трусы по заграницам шляется
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Вона там уже була і тепер націлилась на адміністрацію бо кабмін їй уже не цікавий. До Кабміну не пускатимуть осіб, чий вигляд не відповідає загальноприйнятим вимогам пристойності - Цензор.НЕТ 583
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Кабмин не будут пускать лиц, чей вид не отвечает общепринятым требованиям пристойности
 
 
 
 
 
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