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Все про:аэропорт (1181) Киев (17250) Литва (1294) Львов (3397) Вильнюс (13)

 Аэропорт Вильнюса начал писать на своих табло Kyiv и Lviv вместо Kiev и Lvov

Аэропорт столицы Литвы Вильнюса начал использовать написания Kyiv и Lviv, в соответствии с украинским произношением.

Об этом сообщает МИД Литвы в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

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"Отныне аэропорт Вильнюса утвердил правильные орфографические названия городов Украины - Kyiv вместо Kiev и Lviv вместо Lvov", - говорится в сообщении.

Аэропорт Вильнюса начал писать на своих табло Kyiv и Lviv вместо Kiev и Lvov 01

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Представители украинского МИД под сообщением литовских коллег в соцсети написали: "Спасибо, дорогие друзья, за вашу последовательную поддержку!".

Аэропорт Вильнюса начал писать на своих табло Kyiv и Lviv вместо Kiev и Lvov 02

Напомним, в октябре 2018 года МИД Украины и Центр стратегических коммуникаций StratCom Ukraine организовали онлайн-кампанию #CorrectUA, которая предполагает обращение к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы - #KyivNotKiev.

В частности, изменили написание аэропорты Таллинна, Варшавы и Будапешта.

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Источник: https://censor.net.ua/n3115373
 
   
 Топ комментарии
 
Miko R 798886a8, мокшанский хуесос, давай, перед своей смертью расскажи какие обещания Порошенко не выполнил.
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вместо тысячи слов. спасибо
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Потерпите ещё немножко после 31 марта, и про банду БЮТа вы больше не услышите, как и про клоуна Бениного, а сам Беня лишица не только Привата - инфа 146%. Проверяйте.
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А ще треба писати мацквабад - кацапстан.
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Поки Косюк з Порошенком косили бабло, Росія Крим перетворила на військову базу. Можна зробити висновок, що ніхто ніколи й не збирався повертати Крим. Ніякий Порошенко не боєць, а жнець капусти. Одним словом хлібороб (шоколадороб всраний). Лише ослаблює Україну - в кінці кінців, з такою відсталою армією й Донбас озброється так, що ніякі джавеліни не допоможуть. Союзники приплили - показали, що таке військовий коребель, і допобачення. 5 років - країна слабка, бо убога. Це значить, що і наступні 5 років лишиться убогою з цим хліборобом. Всі ж надіялись мабуть, що він стане дбати про Україну як про свій шоколад? Так шоколад йому гроші приносить, він для нього товар. І Україну він розглядає як товар, який треба продати. Придурки, башкою подумайте перед тим як наступного обирати. Товар - це раби. Зібралися у рабство?
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Мордва, кто такой Косюк?
Мокша, ты где это говно пожрала?
Здесь, *********?
https://www.youtube.com/watch?v=ONVH312TBwE
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От жеш лигнвоцыклопы... )))
А от уяви собі, що всі би розмовляли українською мовою, як люди, а вата би перекладала у Яндексі - то сміху би на кожен день було.
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Ого! А я думал спасенный Днепр за Коломойского или Зеленского (я их путаю) толпится должен.
А они Президента встречали )
Помутил окончательно Порох рассудок людям, заворожил )Аэропорт Вильнюса начал писать на своих табло Kyiv и Lviv вместо Kiev и Lvov - Цензор.НЕТ 9128
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По поводу "привезенных" - стоял один автобус с артистами, а люди пришли сознательно.
Рядом со мной стояли молодые ребята, Вы бы слышали,как они пели наш Гимн!
Я очень горжусь тобой,Днепр!
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Мордва, у чечена *** не сосан, а ты, покштя-бурят, в американских интернетах залипаешь. Гусь, вернись на бутылку, ***********, ты ощипан)))
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О, диви який ти герой, срати вмієш, молодець, за свого шоколадного господаря. Як там в собачій будці? Тепло? Весна скоро, песику.
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Вот тебя ********* на четыре стороны в яндекс-переводчике .
Мокша, ты это, береги свою дырку
Тебе ж *****, косоглазому, еще китайцев кормить..
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Лише? Аэропорт Вильнюса начал писать на своих табло Kyiv и Lviv вместо Kiev и Lvov - Цензор.НЕТ 4950
Мокшанська чурка., Їсти хочеш? А нема. Аэропорт Вильнюса начал писать на своих табло Kyiv и Lviv вместо Kiev и Lvov - Цензор.НЕТ 5829
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ну то й ****** звідси ***** купно зі своїми наклонностями. Тобі, ******* ти косорила, вже насували тут твоих пристрастій повну сраку. Якого *** тобі ще треба?
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якщо так мало будеш гавкати - то тобі господар ще й під хвоста дасть, гавкай більше
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Well that's the thing, you motherfucker - to write in a language russkies can possibly understand. To make their asses burn and shit bricks. Don't you understand that, stupid retard?
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Fuck off, bloody wanker! Eik šikt, supistas *******! Pocałuj mnie w dupę, kurwa!
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слабо щось гавкаєш, більше треба, завтра кістку не дадуть - голодним лишишся.
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Бгг, жаба, що затишно розташувалася на препараторському столі, важливо іменує себе "співрозмовником". Аэропорт Вильнюса начал писать на своих табло Kyiv и Lviv вместо Kiev и Lvov - Цензор.НЕТ 2855
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ти мені співрозмовник, собачко, я тебе просто паличкою дрочу, бісись на здоров'я
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Ай спасибо! Посміявсь. )))Собачко Аэропорт Вильнюса начал писать на своих табло Kyiv и Lviv вместо Kiev и Lvov - Цензор.НЕТ 4905

А в Иваново: "Пьятнатцааааать кааапьеееек"..
А в Подмосковье: "Тыыы чо, бабка, абалдзелааа, чо лиии"...
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Кацапе, ти навіть не здогадуєшся, яке ви всі, кацапи, є убожество. Аэропорт Вильнюса начал писать на своих табло Kyiv и Lviv вместо Kiev и Lvov - Цензор.НЕТ 9045
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найбільше убожество в Європі - то є Петро Порошенко, а ти просто песик.
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Життя взагалі часом страшне, а життя "московитське" завдяки Порошенко - суцільне пекельне жахіття... Аэропорт Вильнюса начал писать на своих табло Kyiv и Lviv вместо Kiev и Lvov - Цензор.НЕТ 1213
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ти песик, у тебе псяче життя, гавкай далі про Московію, не знаю не був.
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Ото сказав, як кобилі ВаЗеліну впхав.
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******** Азирова не нада банить, 95 квартал так редко выступает. гугиль-радиа в ифире../
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Чурбан мокшанский, косоглазый, ты как с бутылки соскочил?
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Miko R 798886a8, мокшанский ******, давай, перед своей смертью расскажи какие обещания Порошенко не выполнил.
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РАБссия СкреПОНОСная впереди планеты всей, Аэропорт Вильнюса начал писать на своих табло Kyiv и Lviv вместо Kiev и Lvov - Цензор.НЕТ 330Китайский дипломат Юнхай опустил РАБссию ниже пояса :
промышленность нашей провинции Гуандун больше чем вся промышленность РАБссии.... Аэропорт Вильнюса начал писать на своих табло Kyiv и Lviv вместо Kiev и Lvov - Цензор.НЕТ 330
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Лучшее что читал когда либо в Ютьюбе...
РАБссия под Омерику никогда не ляжет Аэропорт Вильнюса начал писать на своих табло Kyiv и Lviv вместо Kiev и Lvov - Цензор.НЕТ 6874мы не Украина. Аэропорт Вильнюса начал писать на своих табло Kyiv и Lviv вместо Kiev и Lvov - Цензор.НЕТ 6874Ну да,ну да...тушонку Рузвельта с 1941 года жрал только Черчилль...,а ножки Буша-старшего Маргарет Татчэр Аэропорт Вильнюса начал писать на своих табло Kyiv и Lviv вместо Kiev и Lvov - Цензор.НЕТ 6874
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАэропорт Вильнюса начал писать на своих табло Kyiv и Lviv вместо Kiev и Lvov
 
 
 
 
 
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