 Аэропорт Вильнюса начал писать на своих табло Kyiv и Lviv вместо Kiev и Lvov

Об этом сообщает МИД Литвы в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

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"Отныне аэропорт Вильнюса утвердил правильные орфографические названия городов Украины - Kyiv вместо Kiev и Lviv вместо Lvov", - говорится в сообщении.

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Представители украинского МИД под сообщением литовских коллег в соцсети написали: "Спасибо, дорогие друзья, за вашу последовательную поддержку!".

Напомним, в октябре 2018 года МИД Украины и Центр стратегических коммуникаций StratCom Ukraine организовали онлайн-кампанию #CorrectUA, которая предполагает обращение к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы - #KyivNotKiev.

В частности, изменили написание аэропорты Таллинна, Варшавы и Будапешта.

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