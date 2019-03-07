 Аэропорт Вильнюса начал писать на своих табло Kyiv и Lviv вместо Kiev и Lvov

Об этом сообщает МИД Литвы в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Отныне аэропорт Вильнюса утвердил правильные орфографические названия городов Украины - Kyiv вместо Kiev и Lviv вместо Lvov", - говорится в сообщении.
Представители украинского МИД под сообщением литовских коллег в соцсети написали: "Спасибо, дорогие друзья, за вашу последовательную поддержку!".
Напомним, в октябре 2018 года МИД Украины и Центр стратегических коммуникаций StratCom Ukraine организовали онлайн-кампанию #CorrectUA, которая предполагает обращение к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы - #KyivNotKiev.
В частности, изменили написание аэропорты Таллинна, Варшавы и Будапешта.
вместо тысячи слов. спасибо
Мокша, ты где это говно пожрала?
Здесь, *********?
https://www.youtube.com/watch?v=ONVH312TBwE
А от уяви собі, що всі би розмовляли українською мовою, як люди, а вата би перекладала у Яндексі - то сміху би на кожен день було.
А они Президента встречали )
Помутил окончательно Порох рассудок людям, заворожил )
Рядом со мной стояли молодые ребята, Вы бы слышали,как они пели наш Гимн!
Я очень горжусь тобой,Днепр!
Мокша, ты это, береги свою дырку
Тебе ж *****, косоглазому, еще китайцев кормить..
Мокшанська чурка., Їсти хочеш? А нема.
А в Иваново: "Пьятнатцааааать кааапьеееек"..
А в Подмосковье: "Тыыы чо, бабка, абалдзелааа, чо лиии"...
промышленность нашей провинции Гуандун больше чем вся промышленность РАБссии....
РАБссия под Омерику никогда не ляжет мы не Украина. Ну да,ну да...тушонку Рузвельта с 1941 года жрал только Черчилль...,а ножки Буша-старшего Маргарет Татчэр