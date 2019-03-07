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Все про:Укроборонпром (597) Гладковский (56) Букин_Павел (24)

 У Гладковского не было полномочий, чтобы влиять на закупки в сфере обороны, - Букин

Генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин заявил, что его отношения с бывшим первым заместителем секретаря СНБО Олегом Гладковским были исключительно рабочие отношения.

Такой ответ он дал на вопрос журналистов BBC News Украина, информирует Цензор.НЕТ.

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"С Олегом Владимировичем у меня были исключительно рабочие отношения. Когда меня сюда назначали, у меня с ним было собеседование, как и с премьер-министром и президентом. До этого я работал с ним как с председателем Комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Никаких вопросов неслужебного характера с ним не было", - рассказал Букин.

На уточнение о возможных полномочиях Гладковского, которые позволяли влиять на закупки, Букин отметил: "Не было. Чтобы избежать таких обвинений он еще год или два назад уволился из Межведомственной комиссии по оборонно-промышленному комплексу. Если бы ко мне были какие-то такие запросы, на них был бы отрицательный ответ".

В то же время, последний раз Букин виделся с Гладковским 4 марта после выхода программы "Наші гроші", а с его сыном Игорем руководитель хоть и знаком, но "служебных отношений с ним не было".

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Комментировать решение президента Порошенко относительно увольнения Гладковского Павел Букин отказался.

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

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4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3115370
 
   
 Топ комментарии
 
Вот это поворот! Ждем когда Букин скажет: "А кто такой Гладковский? Я такого вообще не знаю, не знаком!"???? У Гладковского не было полномочий, чтобы влиять на закупки в сфере обороны, - Букин - Цензор.НЕТ 3461 У Гладковского не было полномочий, чтобы влиять на закупки в сфере обороны, - Букин - Цензор.НЕТ 3461
По-моему последнее время как-то барыги совсем заврались! У Гладковского не было полномочий, чтобы влиять на закупки в сфере обороны, - Букин - Цензор.НЕТ 5497
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У Гладковского Свинарчука был друг Петя
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Для меня не новость, что Порошенко это генетический вор и преступник как Януковощ...
А с недавнего времени Порошенко ещё стал и мародёром, за разворовывание армии во время войны.
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Программа Бигуса основана на утечке из правоохранительных органов, - заявил Порошенко на заседании СНБО

Страшный БЕНДЕРовец ⚠‏ @Realuran 8 ч.8 часов назад
Гы-гы! СБУ, ГПУ, НАБУ, САП отпадают... потому, что контролируются мародером Парашеном на 100 % и лично! Остается МВД вора Авакова (шутка)! Уже все знают, что "слив" парашеновских преступлений организовало ФБР США чтобы поставить на место уху евшего Порошенко на место!
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Для тебя новость что клоун под ником Страшный БЕНДЕРовец это канадский ватник который никогда не был в Украине?
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Для меня не новость, что Порошенко это генетический вор и преступник как Януковощ...
А с недавнего времени Порошенко ещё стал и мародёром, за разворовывание армии во время войны.
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"а вы докажите" - из лексикона кремлёвских карликов...
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Ну таке, уявіть ви здаєте квартиру а квартирант там самогон варить.. звісно ймовірнсть що ви в долі існує, але це зовсім не факт, не?
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Порошенко как истинный вор, назначает себе подобных на все должности в стране... Порошенко это труп политический, после 31 марта он исчезнет из страны, а может и из жизни.
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тебя тут не будет после выборов, ибо парашенка перестанет платить свои наворованные у народа деньги своим холуям...
Все рашисты за парашенка, потому что им нужен такой холуй как петя, который разваливает армию и Украину в угоду пуйлу...
Кстати, рашисты даже ни словом не осудили своего холуя парашенка за скандал в Укроборонпроме... Даже не пинают его, хотя такой удобный момент с этим скандалом, потому, что ставленник пуйла парашенка нужен им, он выполняет все указания пуйла.
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Дампы где? Без дампов это детский понос, а не расследование.

Я ща тоже левых скринов нахерячу и буду утверждать, что это правда. Есть такое понятие - презумпция невиновности. А пока, что это просто чёс мелкого чмошника Николай Владимирович 369730fe
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Вот это поворот! Ждем когда Букин скажет: "А кто такой Гладковский? Я такого вообще не знаю, не знаком!"????
По-моему последнее время как-то барыги совсем заврались!
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Ну всё полномочий не было,значит не виноват.На том и порешили Завтра расскажите, почему виноват,даже не имея полномочий.Это эпопея минимум на месяц.С ежедневными новыми фактами,от которых это будет отмазыватся.А потом подавать на всех окружающих в суд,а потом через год окажется,что он белый и пушистый,а государство ему должно шо земля колхозу.И опять выплата компенсаций,зарплат,востановление в занимаемой должности и тыканье факов в телевизор при распивании вискаря у себя дома и обхохатывании вместе с компашкой,как они в очередной раз по работающей схеме кинули страну на бабки.Ни кому не кажется,что всё это мы уже видели много раз?
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Юля тоже сидела,а если бы ей сейчас предложили место Ген прокурора,чтобы она первое сделала,наверное Петю простила,так как её с колонии освободили сразу после или всем телом набросилась бы на Петю? У Гладковского не было полномочий, чтобы влиять на закупки в сфере обороны, - Букин - Цензор.НЕТ 8097
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То тебе в госдеп надо писать,а тут украинский сайт,шото ты попутал"дорогой"товарищ...
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-"Программа Бигуса основана на утечке из правоохранительных органов, - заявил Порошенко на заседании СНБО"...интересно-а когда же правоохранительные органы начали бы следственные действия и предание гласности указанных фактов...? как и в деле о "брюликовых" прокурорах-видимо очень долго...если-никогда...жуть...
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"расследование" "шло" а свинарчуки продолжали спокойно воровать...
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Вот зачем ты так про себя?
Про свои неуплаченные налоги?
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а вообще-то в голове не укладывается-у нас огромный промпотенциал...а мы закупаем у врага б\у запчасти-и продаём своей же "оборонке" по цене новых...абсурд-и зрада...не иначе...миллионы гривен-на "оборонку" и таким образом...?! У Гладковского не было полномочий, чтобы влиять на закупки в сфере обороны, - Букин - Цензор.НЕТ 3978
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Кому цікаве оце жалюгідне белькотіння? Вас всіх по законам воєнного часу взагалі треба було б розстріляти разом із потрохом. Сподіваюсь так і буде після виборів, якщо не чкурнете, як янукодла
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"не было полномочий" - это не одно и тоже что "ВОЗМОЖНОСТЕЙ"! А ОНИ ТО КАК РАЗ И БЫЛИ !!!!
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Они там все из одного интерната, штоле? Мордастенькие, румяные, пухленькие крепыши .
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Это сироты! Тяжелое наследие царского режима!
У Гладковского не было полномочий, чтобы влиять на закупки в сфере обороны, - Букин - Цензор.НЕТ 1466
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Эти твари , при таком покровительстве сверху , не боятся никого и ничего. Ложили они на все журналистские расследования .Рыба сгнила полностью до хвоста.Безнаказанность и беззаконие могут взорвать Украину без внешних врагов , охочих поднести фитиль достаточно.
И кто-то за это бездействие должен ответить .
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Какой фетиль?
Какие расследования из сборища говноедов?
Что ты несёшь?
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Та вы не поняли! Они хряка нагрузили всё на себя взять!!!
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Как они могли тебя хряка беззубого так загрузить?
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...а як же,білий та пухнастий...то вам всім наснився сон...

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУ Гладковского не было полномочий, чтобы влиять на закупки в сфере обороны, - Букин
 
 
 
 
 
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