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 За рубежом
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Все про:Госдепартамент США (913) Митчелл (23) Палладино (7)

 В Госдепе США назначили и.о. помощника госсекретаря США по Европе и Евразии

Исполнять обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, в том числе, украинского направления, назначен Филип Рикер.

Об этом заявил СМИ заместитель официального представителя Государственного департамента США Роберт Палладино, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госдепа.

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"Мы рады приветствовать посла Филипа Рикера в Вашингтоне. 18 марта он начнет работать в должности первого заместителя помощника госсекретаря и исполняющим обязанности помощника госсекретаря во главе Бюро по европейским и евразийским делам Государственного департамента", - отметил официальный представитель ведомства.

По его словам, Рикер сейчас занимает должность гражданского заместителя командующего Европейского командования США в Штутгарте, а ранее был генеральным консулом в Милане, заместителем помощника госсекретаря по вопросам Балканского региона, Центральной Европы, а также по вопросам Холокоста и служил послом США в Северной Македонии.

Напомним, ранее в должности помощника государственного секретаря США, который отвечал за направление Европы и Евразии, в том числе за украинский вопрос, находился Весс Митчелл. Он официально покинул пост 15 февраля нынешнего года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3115369
 
 
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А тебе какое дело до нашего Пети?За ****** смотри!
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ты свое ***** с большой буквы написало,крепостное подхалимство у вас в крови
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Украина Европа,а Евразия это Московия, он может просто запутаться
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Госдепе США назначили и.о. помощника госсекретаря США по Европе и Евразии
 
 
 
 
 
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