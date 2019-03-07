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 22% общей численности личного состава ВСУ составляют женщины, - Минобороны

Более 22% от общей численности личного состава Вооруженных Сил Украины составляют женщины

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Женщин, которые проходят службу и работают в Вооруженных Силах Украины - 22,3% от общей численности личного состава. Речь идет о более 10% военнослужащих-женщин и более 12% гражданского персонала.

Среди лиц старшего офицерского состава 842 военнослужащих-женщины. В частности, около 90 женщин имеют воинское звание "полковник".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ВСУ служит такой же процент женщин, как в армиях НАТО, - Климпуш-Цинцадзе

Кроме того, женщины занимают 47,4% должностей государственной службы в аппарате Минобороны, в том числе на должностях руководящего состава их около 9%.

Источник: https://censor.net.ua/n3115368
 
 
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