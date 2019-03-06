 Украина продлила на год безвизовый режим для граждан Северной Македониии

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.
"На период с 16 марта 2019 г. до 15 марта 2020 г. введен безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Республики Северная Македония, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней", - говорится в сообщении.
Решение принято с целью развития и практической реализации принципов добрососедского партнерства между Украиной и Северной Македонией, активизации двусторонних контактов во всех сферах взаимоотношений и подтверждения намерения продолжать сотрудничество по либерализации режима взаимных поездок граждан.
Предупреждение! Если вы, являетесь зрадофилом, советую держать свою голову двумя руками ибо информация, которую я вам предоставлю в этой статье, может попросту разорвать вам мозг.
Сказ о том, как Порошенко обещал остановить войну, но не выполнил обещания.
Об этом обещании, говорят многие жители Украины, яростно атакуя личность Порошенко.
Об этом, говорят жители Днепра, Харькова, Киева, Чернигова, Кировограда, Тернополя, Львова, Винницы и других регионов но постойте; А разве в этих регионах идет война? Разве в вышеперечисленных регионах ездят российские танки, бронемашины? Разве эти регионы бомбит российская армия стирая целые поселки с лица земли?
На сколько мне известно, жители этих регионов, ходят на работу, в школу, гуляют с детьми, ходят в рестораны и пользуются другими социальными благами.
На сколько мне известно, жители вышеперечисленных регионов, не прячутся по подвалам во время бомбардировок и не соблюдают комендантский час.
Жители большей части Украины, сепаратиста в глаза не видели и знают о войне, только благодаря телевизору и интернету. Большинство, не знают что такое РПГ и АК, но регулярно атакуют Порошенко за то, что не остановил войну.
Так где вы видели войну, господа домоседы - По телевизору?
Какую войну собираются останавливать Тимошенко, Зеленский и другие кандидаты, в областях где войны Нет? Какую войну собираются остановить Популисты в областях, куда не пустили российскую армию добровольцы, ВСУ, Порошенко и союзники Украины? Ето же бред со стороны этих клоунов. Как можно было в это верить? Неужели нация отупела от телевизора? Выключи прямо сейчас!
Порошенко остановил войну в вашем регионе, в вашем городе/поселке, в вашем доме нет войны. О какой войне вы везде орете, неужели о войне на Донбассе, где многие из вас никогда небыли и вряд ли собирались там быть?
Война, которую не остановил Порошенко, может заботить лишь жителей Донбасса, которые эту войну позвали.
Порошенко остановил войну и там где войны не хотели украинцы, ее нет. Порошенко, с 2014 года, делает все, чтобы не пустить войну в ваш дом. Проснитесь.
Если, тебе по телевизору рассказывают о войне, которую ты не видел в живую, выбрось этот телевизор, ибо твоим разумом манипулируют российские и пророссийские пропагандисты и больше никогда не обвиняй Порошенко в том, что он на самом деле выполнил.