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 Политика Украины
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 Россия превратила Крым в ракетный авианосец, это огромная угроза для всего трансатлантического сообщества, - директор департамента МИД Макеев

Ни одна страна в мире не заинтересована в том, чтобы Российская Федерация превратила оккупированный Крым в авианосец, оснащенный ядерным оружием.

Об этом в среду в Брюсселе заявил директор политического департамента Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев во время встречи с журналистами по итогам заседания Комиссии Украина-НАТО (КУН) на уровне послов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Эту тему Украина поднимает уже не первый год. Я уверен, что во всех стратегических расчетах государств Альянса этот аспект учитывается. Действительно, сегодня на заседании (КУН) я сказал, что никто во всем мире не заинтересован, чтобы Россия превратила Крым в ракетный авианосец с ядерными боеголовками. Все понимают, что это огромная угроза безопасности не только для Черноморского региона, но и всего трансатлантического сообщества", - сказал представитель МИД Украины.

Он сообщил, что сегодня во время заседания КУН в Брюсселе снова прозвучала мысль - своей агрессией против Украины в 2014 году и действиями с аннексии Крыма Россия разрушила сложившуюся стабильность трансатлантического пространства, и теперь с этим надо бороться.

"Методы этой борьбы известны. Это и политическая изоляция России, это санкции, и также - конкретные меры безопасности и военно-политического характера, к которым наши партнеры готовы", - добавил Алексей Макеев.

Также читайте: Тема Крыма остается на повестке дня НАТО, поскольку прямо влияет на интересы безопасности Альянса, - директор департамента МИД Макеев

Источник: https://censor.net.ua/n3115366
 
 
 Топ комментарии
 
Выбрали... Сейчас "кровью рыгают"...
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это путин готовит рассеянам трамплин в "рай"... Росія перетворила Крим в ракетний авіаносець, це величезна загроза для всього трансатлантичного співтовариства, - директор департаменту МЗС Макєєв - Цензор.НЕТ 9827
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...Это иллюзия, что бацилла тоталитаризма погибла, это удивительное совершенно заблуждение. Понимаете, я прожила тоже, теперь живу эту жизнь, я теперь вижу, как это… У меня уже нет вопросов. Когда мы начинали делать фильм "Обыкновенный фашизм", у меня были вопросы к истории, ради этого мы с Юрой Ханютиным в холодных залах "Госфильмофонда" придумали эту картину, как это могло быть. У меня нет вопросов к истории. Я живу в этой истории и я вижу, что это гораздо проще может быть, чем нам кажется, это происходит уже сегодня, причем не только здесь, в России, это происходит и на Западе. Я все время рыла вот эту ямку, маленькую такую ямку, когда уже никого из нас не осталось, авторов фильма: как это может быть, почему это может быть? Отвечаю: потому что таков человек. Единственный ответ на этот вопрос - это человек. В нем заложена эта возможность и при определенных условиях она реализуется и, более того, набирает силу. Не надейтесь, что эта бацилла уничтожена, не надейтесь на это, не живите в этой утешительной иллюзии. Помните, что это может быть с вами каждый день. - М. Туровская
www.svoboda.org/a/29807048.html
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видимо начинают прозревать-да поздно..."скрепы" давят...
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Спохватились, "Мать вашу!" А раньше "бабло глаза затмевало"?! "Переступят" через
нас - придут к вам...
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Ничего они не спохватились , и ещё долго не спохватятся . Будут делать круглые глаза , выражать различные степени озабоченностей , загребать бабло , а спохватятся , когда уже поздно будет .
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Стараемся, сколько можно, "решать вопросы"... Рано, или поздно, у нас это получается....
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это путин готовит рассеянам трамплин в "рай"... Росія перетворила Крим в ракетний авіаносець, це величезна загроза для всього трансатлантичного співтовариства, - директор департаменту МЗС Макєєв - Цензор.НЕТ 9827
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А они думали, что рузкий солдат будет в Крыму клубнику выращивать и сладкий синий лук?
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де він бачив цікаво "ракетний авіаносець"? Ракети несуть інші кораблі які супровводжують авіаносець, наприклад есмінці.
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ракетный авианосец - просто звучит эпично

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия превратила Крым в ракетный авианосец, это огромная угроза для всего трансатлантического сообщества, - директор департамента МИД Макеев
 
 
 
 
 
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