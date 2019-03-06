 Россия превратила Крым в ракетный авианосец, это огромная угроза для всего трансатлантического сообщества, - директор департамента МИД Макеев

Об этом в среду в Брюсселе заявил директор политического департамента Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев во время встречи с журналистами по итогам заседания Комиссии Украина-НАТО (КУН) на уровне послов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Эту тему Украина поднимает уже не первый год. Я уверен, что во всех стратегических расчетах государств Альянса этот аспект учитывается. Действительно, сегодня на заседании (КУН) я сказал, что никто во всем мире не заинтересован, чтобы Россия превратила Крым в ракетный авианосец с ядерными боеголовками. Все понимают, что это огромная угроза безопасности не только для Черноморского региона, но и всего трансатлантического сообщества", - сказал представитель МИД Украины.

Он сообщил, что сегодня во время заседания КУН в Брюсселе снова прозвучала мысль - своей агрессией против Украины в 2014 году и действиями с аннексии Крыма Россия разрушила сложившуюся стабильность трансатлантического пространства, и теперь с этим надо бороться.

"Методы этой борьбы известны. Это и политическая изоляция России, это санкции, и также - конкретные меры безопасности и военно-политического характера, к которым наши партнеры готовы", - добавил Алексей Макеев.

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