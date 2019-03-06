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Все про:Луценко (7348) уголовное дело (2270) Укроборонпром (597)

 С 2014 года начаты 480 производств дел по нарушениям в "Укроборонпроме", вынесены приговоры в отношении 77 человек, - Луценко

C 2014 года в Единый реестр досудебных расследований внесены 480 уголовных производств о нарушениях на предприятиях государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на заседании СНБО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После скандала с "Укроборонпромом" правоохранители "показывают рвение". Главе "Спецтехноэкспорта" Бельбасу не дают подготовить свою защиту, - волонтер Арахамия

"Установлен ущерб на общую сумму более 350 миллионов гривен, из которых подтверждено ревизиями и экспертизами на сумму более 65 миллионов гривен, с учетом последней цифры за текущий год, связанной с теперь уже достаточно широко известной фирмой "Оптимаспецдеталь" - это уже около 100 миллионов гривен. В результате сообщено о подозрении 112 лицам, из которых 6 директоров оборонных предприятий, 1 бывший генеральный директор и несколько начальников отделов, инженеров", - заявил генпрокурор на заседании СНБО.

По словам Луценко, продолжается досудебное расследование по 150 уголовным производстваv, вынесены приговоры в отношении 77 человек.

Также читайте: Реформирование оборонно-промышленного комплекса и повышение прозрачности выполнения гособоронзаказа, - главные вопросы заседания СНБО

Источник: https://censor.net.ua/n3115365
 
   
 Топ комментарии
 
Это наверное последние у него судороги перед выборами, уже незнает как Петю отбеливать.
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Аж 5000 гривен вернули в бюджет в прошлом году...
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Это наверное последние у него судороги перед выборами, уже незнает как Петю отбеливать.
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Хто тільки голосував за цього ідійота?
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Аж занадто. Казали ж заховай бабусин паспорт, врятуй Київ. Не дослухались.
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Серъезно с 2014 года, а чего мы сейчас только об этом узнаем.
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Юрик пришел на год,все развалил,понравмлось.Сейчас не выгнать.
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И шо интересно - ни копейки в бюджет не вернется. Вспомним 2 млрд народных денег Насырова . ТЮ ТЮ ?
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Аж 5000 гривен вернули в бюджет в прошлом году...
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😀😀😀

Умер старый богатый еврей. Вся семья собралась у нотариуса, чтобы узнать завещание. Нотариус читает:
- Я, Лахман Исаак Давидович, находясь в здравом уме и твердой памяти, все деньги потратил перед смертью.
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Литва хотела вернуть 50 лямов, но нужны были доказательства, что они ворованные, а там цепочка доказательств длинная оказалась))) Так и не вернули, рад за Литву.
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луцик, ты скурвился но может сам хоть это наконец понял?
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Опять наверное ему тюрьма светит. Не дошло тогда, что воровать это грех.
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Я верю...
работа адовая...будет сделана...
и делается уже...
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Якщо уважно подивитися, то побачимо багато кримінальних справ щодо робіт у сфері оборони ще до 2014 року. 🤗 Не все виносилося на пресу, але треба запитувати це у адвокатів, що спеціалізуються на таких справах.
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якби реально когось посадили, то пєця оприлюднив би це, як свої власні "перемоги" аж бігом
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Я не казав, що когось посадили. Я просто знаю особисто одного з таких адвокатів. Роботи у нього завжди повно.
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за 5 років царювання парашенка багато кримінальних справ і.... жодної реальної посадки корупціонерів, мародерів, ригів чи мерів-сепаратистів 12 міст лугандонії де проводили так звані референдуми
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Юра, не про те мова, що когось покарали. Мова про те, що не караєте друзів сивочолого гетьмана та його обслугу, наприклад з "Кузні на рибальському", які мародерять на користь "одного президента" (... а президент один).
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Стоимость реализации проекта составила 480 млн грн.

"В ходе реализации достроено к существующей железнодорожной инфраструктуре около 4 км пути, построена железнодорожная эстакада длиной 272 м над трассой M03 Киев-Харьков. Построены две пассажирские платформы с павильонами вблизи аэропорта и крытый пешеходный переход от платформ к терминалу D "Борисполя", - сообщается на сайте "Укрзализныци"

Какая у нас стоимость 1 км жд дороги?
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Цинхай-Тибетская железная дорога (тиб. མཚོ་བོད་ལྕགས་ལམ།, кит. трад. 青藏鐵路, упр. 青藏铁路, пиньинь: Qīngzàng Tiělù, палл.: Цинцзан телу) - самая высокогорная и самая длинная на нагорье железная дорога в мире[1], соединяющая столицу провинции Цинхай город Синин и административный центр Тибетского автономного района - Лхасу.

Первый участок Синин - Голмуд протяжённостью 814 км в провинции Цинхай был пущен в эксплуатацию в 1984 году. Второй участок Голмуд - Лхаса протяжённостью 1142 км строился в 2001-2006 гг. через труднопроходимые высокогорные районы. В самой высокой точке вблизи станции Танг-Ла железная дорога поднимается на высоту 5072 м над уровнем моря.

Дорога открылась 1 июля 2006 года. Её протяженность составляет 1956 км[1]. Весь путь от Западного вокзала Пекина до Лхасы теперь занимает 48 часов
Это все, что нужно знать про пять шыкаладных лет рехфармиррвания
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Стоимость 1 км жд дороги спасибо, познавательно, но все же...
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это ж надо ТАК "докеруваться", что через пять лет ни единому слову ЭТИХ ни верят!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Как же можно верить систематическим брехунам!...
Посуди сам...
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Я один заметил, что порохососов стало меньше на цензоре? Соврем плохи дела у кондитера. Идет уверенно ко дну.
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Или новые указания на ботофермах клепают, тайм-аут
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100% кудись подівались і це вже не перший тиждень,відчувають,що їхня соєва наволоч скоро на зону або на кацапстан тому і зригують.
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Принцип барыг - посади чужих, поставь своих. И жри в три горла. Ведь возглавляют все в оборонпроме люди мальдивского главнокомандующего. Убрали даже людей из НФ, союзника по коалиции.

Получит соя свои пять процентов на президентских выборах, если не будет подтасовок с подсчетами.
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Сто миллионов дел открыто, возвращены миллиарды! Наливай!
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А сколько из 77 посажено за решётку и на какие сроки?
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"У нас с 2014 года все коррупционеры под контролем и теперь честно работают на нас" З 2014 року розпочато 480 проваджень справ щодо порушень в "Укроборонпромі", винесено вироки стосовно 77 осіб, - Луценко - Цензор.НЕТ 9876
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Прямо якийсь Хлєстаков с тисячою кур*єрів, а не ген. прокурор
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Кандидат в президенты Украины Роман Насиров отозвал свою кандидатуру в пользу действующего президента Петра Порошенко и выступил в его поддержку ! Вор за вора.
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Поименно и кому сколько дали и сколько денег вернули скромно югик умолчал
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Зачем садить воров, они же могут на власть работать. (дело завели - на кукан посадили) А "власть вынуждена воровать - иначе..." (ну дальше вы знаете З 2014 року розпочато 480 проваджень справ щодо порушень в "Укроборонпромі", винесено вироки стосовно 77 осіб, - Луценко - Цензор.НЕТ 9574
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луценко! угомони кума - совсем оху*л от своей безнаказанности???!!! "Петро Порошенко знову втратив контроль над емоціями. Президент України на одній із зустрічей вдарив по обличчю дівчину. Гарант вимагав аби студентка вимкнула телефон і допитувався у неї, де вона живе. Всі ці дії, які, здавалося б, є неприпустимими для президента - були його реакцією на запитання дівчини. Після заходу слідом за студенткою пішли правоохоронці та охорона Гаранта. Вони знайшли її у кафе - заявили, що вона затримана, вимагали документи і забажали, аби вона їхала з ними до відділку". Телекомпанія "Аверс"/ Avers television company
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Почти везде одно ворье и те, кто в доле и их прикрывает.
Когда это закончится?????
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ніколи, поки кримінальний олігархат при владі
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Та ты шо! Это 77 денег не дали? Во жлобы, пусть чалятся - жадность убивает бедность
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... ага, из 480-ти - 77 отказались нести в общак БПП
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Угроза победы Насирова на президентских выборах превращает жизнь Порошенко в кошмарный триллер !
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А гарант сказал, что все чисто в "Укроборонпроме".
Даже форсанул таким словом как "аудит".
Хоть бы согласовывали что брехать.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС 2014 года начаты 480 производств дел по нарушениям в "Укроборонпроме", вынесены приговоры в отношении 77 человек, - Луценко
 
 
 
 
 
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