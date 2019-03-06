 С 2014 года начаты 480 производств дел по нарушениям в "Укроборонпроме", вынесены приговоры в отношении 77 человек, - Луценко

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на заседании СНБО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После скандала с "Укроборонпромом" правоохранители "показывают рвение". Главе "Спецтехноэкспорта" Бельбасу не дают подготовить свою защиту, - волонтер Арахамия

"Установлен ущерб на общую сумму более 350 миллионов гривен, из которых подтверждено ревизиями и экспертизами на сумму более 65 миллионов гривен, с учетом последней цифры за текущий год, связанной с теперь уже достаточно широко известной фирмой "Оптимаспецдеталь" - это уже около 100 миллионов гривен. В результате сообщено о подозрении 112 лицам, из которых 6 директоров оборонных предприятий, 1 бывший генеральный директор и несколько начальников отделов, инженеров", - заявил генпрокурор на заседании СНБО.

По словам Луценко, продолжается досудебное расследование по 150 уголовным производстваv, вынесены приговоры в отношении 77 человек.

Также читайте: Реформирование оборонно-промышленного комплекса и повышение прозрачности выполнения гособоронзаказа, - главные вопросы заседания СНБО