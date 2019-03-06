 С 2014 года начаты 480 производств дел по нарушениям в "Укроборонпроме", вынесены приговоры в отношении 77 человек, - Луценко

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на заседании СНБО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Установлен ущерб на общую сумму более 350 миллионов гривен, из которых подтверждено ревизиями и экспертизами на сумму более 65 миллионов гривен, с учетом последней цифры за текущий год, связанной с теперь уже достаточно широко известной фирмой "Оптимаспецдеталь" - это уже около 100 миллионов гривен. В результате сообщено о подозрении 112 лицам, из которых 6 директоров оборонных предприятий, 1 бывший генеральный директор и несколько начальников отделов, инженеров", - заявил генпрокурор на заседании СНБО.
По словам Луценко, продолжается досудебное расследование по 150 уголовным производстваv, вынесены приговоры в отношении 77 человек.
Умер старый богатый еврей. Вся семья собралась у нотариуса, чтобы узнать завещание. Нотариус читает:
- Я, Лахман Исаак Давидович, находясь в здравом уме и твердой памяти, все деньги потратил перед смертью.
работа адовая...будет сделана...
и делается уже...
"В ходе реализации достроено к существующей железнодорожной инфраструктуре около 4 км пути, построена железнодорожная эстакада длиной 272 м над трассой M03 Киев-Харьков. Построены две пассажирские платформы с павильонами вблизи аэропорта и крытый пешеходный переход от платформ к терминалу D "Борисполя", - сообщается на сайте "Укрзализныци"
Какая у нас стоимость 1 км жд дороги?
Первый участок Синин - Голмуд протяжённостью 814 км в провинции Цинхай был пущен в эксплуатацию в 1984 году. Второй участок Голмуд - Лхаса протяжённостью 1142 км строился в 2001-2006 гг. через труднопроходимые высокогорные районы. В самой высокой точке вблизи станции Танг-Ла железная дорога поднимается на высоту 5072 м над уровнем моря.
Дорога открылась 1 июля 2006 года. Её протяженность составляет 1956 км[1]. Весь путь от Западного вокзала Пекина до Лхасы теперь занимает 48 часов
Это все, что нужно знать про пять шыкаладных лет рехфармиррвания
Посуди сам...
Получит соя свои пять процентов на президентских выборах, если не будет подтасовок с подсчетами.
Когда это закончится?????
Даже форсанул таким словом как "аудит".
Хоть бы согласовывали что брехать.