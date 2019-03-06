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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Житомирщина (658) криминалитет (476) рэкет (70) СБУ (13283)

 Банда рэкетиров задержана на Житомирщине, - СБУ. ФОТО

В Житомирской области сотрудники СБУ прекратили деятельность криминальной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у граждан.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Банда рэкетиров задержана на Житомирщине, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что в состав банды входили ранее судимые жители области, руководил группировкой известный в регионе "криминальный авторитет". Систематически создавая искусственные конфликтные ситуации, участники группировки требовали от представителей коммерческих структур и состоятельных граждан средства за "разрешение" споров. При этом злоумышленники оказывали на них физическое и психологическое давление.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Преступная группировка, вымогавшая деньги у граждан, ликвидирована в Хмельницком, - СБУ

В частности злоумышленники требовали 2 тысячи долларов от частного предпринимателя из Любара за якобы решение имущественного спора. В случае отказа от уплаты бандиты угрожали коммерсанту и его семье физической расправой. Также правоохранители задокументировали факт вымогательства рэкетирами 3 тысяч долларов от жителя Новоград-Волынского.

Банда рэкетиров задержана на Житомирщине, - СБУ 02

Правоохранители сразу задержали восьмерых участников группировки в Новоград-Волынском и Любаре после передачи им очередных "траншей" на общую сумму более тысячи долларов.

В рамках уголовного производства открытого по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении и избрании меры пресечения.

Также смотрите: КОРД на Сумщине задержал банду рэкетиров, терроризировавшую местный бизнес. ФОТО

Операция по задержанию злоумышленников проводилась совместно с работниками Нацполиции с участием спецподразделения "Корд".

Источник: https://censor.net.ua/n3115364
 
   
 Топ комментарии
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СБУ разве должна этим заниматься? Это же чистая уголовка.
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Написано же операция проводилась совместно с Нацполицией и Кордом.Все логично,надо набиратся опыта от знающих и умеющих профессионалов.Значит участие СБУ было необходимо.
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а нету больше ни следаков ни оперов, одни селфики остались.
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Там где можно сбрить бабки-там сбу и мусора
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охранная фирма, как сказал Шевченко(читать выше)
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Ого бугай на 1 фото😱🤣👍такой и переломать пополам может
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А вы говорите реформ нет, да Пэтя Запойный и Юра Похмельный за пять лет омолодили всех на 25 лет...всё как в моей молодости... ДМБ-89, рэкет, стрелки-тёрки по кабакам, воры законники-апельсинники, похищения людей, расстрелы свидетелей ..."Физрук" отдыхает
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Их ликвидировать нужно, а не задерживать. При чем ликвидировать на месте.
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При чем тут НКВД?
Я говорю что такие отбросы общества, недолжны существовать. Или при оказании вооруженного сопретевления, на месте. Или если вы такой гуманный, то тогда их за паребрик.
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перевоспитать и использовать по назначению Банда рэкетиров задержана на Житомирщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 2039
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБанда рэкетиров задержана на Житомирщине, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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