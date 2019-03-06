 Стратегическая цель Путина - получить контроль над Северо-Крымским каналом, - Арьев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" рассказал народный депутат, председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев.
"У Путина и нет плана, как говорят сейчас очень многие, о сухопутном коридоре в Крым. Ему он не нужен. Но ему нужен Крымский канал. Потому что Крым страдает от нехватки воды. Получить контроль над Крымским каналом - это его стратегическая цель. Каким образом - додумайтесь, пожалуйста, сами. Потому что Крымский канал расположен в Херсонской области. Для того, чтобы развернуть полномасштабную армию на территории псевдо-республик, нужно от 7 до 12 часов, в 100 000 могут быть переброшены. Буквально уже вся логистика полностью отработана за последние годы. Полностью отработана. И действительно, ударно-батальонные группы сосредоточены от Таганрога и до Миллерово ", - отметил депутат.
В частности Арьев напомнил, что у границы с Украиной сосредоточено большое количество российской военной техники.
"Недавно в интернете гуляло очень смешное видео, как БТР попал в аварию в Курске с несколькими автомобилями гражданскими. Все смеялись. Но если посмотреть полностью это видео, то мы увидим, что в центре Курска, это 130 километров от границы с Украиной, во все стороны движутся колонны военной техники ", - сказал он.
Также Арьев отметил возможность военной угрозы РФ для Беларуси.
"Из Беларуси тоже никто не уходит. И Беларусь в этом году в списке №1 для продолжения агрессии России. Это будет если не военная агрессия, то вариант аншлюса. И Лукашенко это очень хорошо понимает".
Арьев заметил, что Путин выжидает подходящей момент, когда Украина будет в наиболее слабом состоянии, чтобы реализовать свои экспансивные намерения.
"Эти угрозы являются абсолютно реальными. И мы не можем сказать, когда это будет. Это может быть между первым и вторым туром выборов. Это может быть между первыми и вторыми выборами. И это может быть и в следующем году. Путин выберет тот момент, когда Украина будет слабой. Когда у нас забирали Крым и часть Донбасса, Украина была в слабом состоянии. И если мы будем в таком состоянии, если мы своими же силами создадим проблемы сами себе - Путин сразу и моментально воспользуется этим моментом ", - подчеркнул депутат.
какой контроль над каналом он вообще понимает что в гирло канала можно перекрывать где угодно даже можно построить даму на выходе Днепра в море Черное сразу за Херсоном и что канал тот просто обмелеет .. чтобы иметь воду у Путина в ТЕОРИИ один план захватить 80% Украины и не просто захватить.... а перебить все 30 млн граждан и сопротивление.. и удержать Украину в своих руках...а вот тут кишка и мошонка мелковата у Путина и парашки... а второй путь--ЭТО вернуть Крым в Украину - выполнив волю БОГА.... Бог так создал Крым соединив его перешейками с материковой часть Европы в Украине... а ведь Бог может и вовсе отделить Крым от Украины... физически один локальный землетрус скажем радиусом 20 км балов 7-9 и все отколется полуостров и разойдется вмиг на пол км- км в сторону от Херсонской области.. во будет прелесть.. вот вам и нам свободный проход в Азовское море.. так что гуди дальше дядя Вова...а по каналу остаткам Крым потечет Сиваш и Черное с Азовским морем-- водичка...и пейте и не удавитесь... что Бог послал вам.. в назидание...
«Доброго ранку, друзі!
Третій місяць, як ми кличемо Владимир Зеленский у Рандеву
Крайній лист був відправлений минулого тижня на адресу прес-секретаря 95 кварталу.
Лист дійшов, відповіді немає.
Нижче наше публічне запрошення.
«Якщо не сцикун, то приходь.»:
https://www.facebook.com/yanina.sokolova/videos/2381918008486285/UzpfSTEwMDAwMTU5MTIyNTM5MDoyMzAxNDQ3MTc5OTE4MzAw/
Але ж Садовий прийшов.
А потім пійшов. Як Приходько Щось таке вміє Яніна Соколова їм пояснити, що: «Державу вестИ, не мудями трястИ...» .... Ото мабуть Зє і сциться прийти, бо розрахуватись з Бєнєю у 2,5 мільони грн. не вкладеться
Лукашенко обвинил российские власти в «истерике» -
.youtube.com/watch?v=znN7RyLxg7M
22 ч. назад
Сегодня Херсонская область - сплошной укрепрайон.
И даже если он захватит, не дай Бог, Таврийск (водозаборник), то удержать узкий корридор нужны огромные ресурсы. А расширить его - так и 100 тысяч армии не хватит для такой кампании. Украина уже сопли жевать не будет. Появятся спецназовцы на станции - полетят смерчи и ураганы...
17 квітня 2014 року. Тимчук.
Україна воює з Росією вже біля 400 останніх років.
Весь цей час Росія намагається знищити Україну.
А что сможет противопоставить Украина скажем Корпусу из пары мотострелковых дивизий, одной танковой и одной авиадивизии?
Но в любом случае, пока СП2 не закончат строить, обострения точно не будет.
Только в случае с Украиной речь идет об АРМИЯХ :
«На Западном стратегическом направлении враг продолжает формировать Объеденное стратегическое командование "Запад" в составе двух общевойсковых армий, танковой армии, армейского корпуса, армии военно-воздушных сил и ПВО.
На Юго-западном стратегическом направлении Восьмая общевойсковая армия осуществляет непосредственное управление двумя армейскими корпусами РФ, развернутыми на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей».