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 Стратегическая цель Путина - получить контроль над Северо-Крымским каналом, - Арьев

Стратегической целью Владимира Путина является получение контроля над Северо-Крымским каналом для обеспечения водой оккупированный полуостров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" рассказал народный депутат, председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев.

"У Путина и нет плана, как говорят сейчас очень многие, о сухопутном коридоре в Крым. Ему он не нужен. Но ему нужен Крымский канал. Потому что Крым страдает от нехватки воды. Получить контроль над Крымским каналом - это его стратегическая цель. Каким образом - додумайтесь, пожалуйста, сами. Потому что Крымский канал расположен в Херсонской области. Для того, чтобы развернуть полномасштабную армию на территории псевдо-республик, нужно от 7 до 12 часов, в 100 000 могут быть переброшены. Буквально уже вся логистика полностью отработана за последние годы. Полностью отработана. И действительно, ударно-батальонные группы сосредоточены от Таганрога и до Миллерово ", - отметил депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вода в Северо-Крымский канал придет только с украинскими военными и украинскими властями, - Бабин о засухе в Крыму

В частности Арьев напомнил, что у границы с Украиной сосредоточено большое количество российской военной техники.

"Недавно в интернете гуляло очень смешное видео, как БТР попал в аварию в Курске с несколькими автомобилями гражданскими. Все смеялись. Но если посмотреть полностью это видео, то мы увидим, что в центре Курска, это 130 километров от границы с Украиной, во все стороны движутся колонны военной техники ", - сказал он.

Также Арьев отметил возможность военной угрозы РФ для Беларуси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запасы пресной воды на севере оккупированного Крыма иссякают: в водопровод Красноперекопска просачивается морская вода с водорослями. ФОТО

"Из Беларуси тоже никто не уходит. И Беларусь в этом году в списке №1 для продолжения агрессии России. Это будет если не военная агрессия, то вариант аншлюса. И Лукашенко это очень хорошо понимает".

Арьев заметил, что Путин выжидает подходящей момент, когда Украина будет в наиболее слабом состоянии, чтобы реализовать свои экспансивные намерения.

"Эти угрозы являются абсолютно реальными. И мы не можем сказать, когда это будет. Это может быть между первым и вторым туром выборов. Это может быть между первыми и вторыми выборами. И это может быть и в следующем году. Путин выберет тот момент, когда Украина будет слабой. Когда у нас забирали Крым и часть Донбасса, Украина была в слабом состоянии. И если мы будем в таком состоянии, если мы своими же силами создадим проблемы сами себе - Путин сразу и моментально воспользуется этим моментом ", - подчеркнул депутат.

Также смотрите: "Укргидропроект" опроверг фейк оккупационных СМИ о разработке проекта по отделению Крыма от материковой Украины судоходным каналом. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3115363
 
   
 Топ комментарии
 
А яка програма захисту від агресора у юлі?
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Загроза дійсно реальна і це давно відомо.
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Не потянет.
Сегодня Херсонская область - сплошной укрепрайон.
И даже если он захватит, не дай Бог, Таврийск (водозаборник), то удержать узкий корридор нужны огромные ресурсы. А расширить его - так и 100 тысяч армии не хватит для такой кампании. Украина уже сопли жевать не будет. Появятся спецназовцы на станции - полетят смерчи и ураганы...
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бессмысленное заявление бессмысленного дармоеда из друзей Порошенко
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А яка програма захисту від агресора у юлі?
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Расслабиться и получить максимум удовольствия....
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Там программа только одна: сосать, сосать и сосать..
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Для Юлі всі навкруги агресори. Мабуть її захист - шокер, балончик і два песики бійцівської породи.
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вообще то дешевле воду бочками возить, чем присоеденить разрушенное государство себе на шею. мечты шоколядников.
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да и тут Арьева понесло хоть бы карту Украины посмотрел прежде чем нести ересь...
какой контроль над каналом он вообще понимает что в гирло канала можно перекрывать где угодно даже можно построить даму на выходе Днепра в море Черное сразу за Херсоном и что канал тот просто обмелеет .. чтобы иметь воду у Путина в ТЕОРИИ один план захватить 80% Украины и не просто захватить.... а перебить все 30 млн граждан и сопротивление.. и удержать Украину в своих руках...а вот тут кишка и мошонка мелковата у Путина и парашки... а второй путь--ЭТО вернуть Крым в Украину - выполнив волю БОГА.... Бог так создал Крым соединив его перешейками с материковой часть Европы в Украине... а ведь Бог может и вовсе отделить Крым от Украины... физически один локальный землетрус скажем радиусом 20 км балов 7-9 и все отколется полуостров и разойдется вмиг на пол км- км в сторону от Херсонской области.. во будет прелесть.. вот вам и нам свободный проход в Азовское море.. так что гуди дальше дядя Вова...а по каналу остаткам Крым потечет Сиваш и Черное с Азовским морем-- водичка...и пейте и не удавитесь... что Бог послал вам.. в назидание...
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cavalier de guerre 06752a31. Задача Х**ла и его "ольгинских" опарышей за**ать как можно больше территории.
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цей "кавалер" не знав скільки хліб коштує в Україні)
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ссылку в студию про хлеб,московское брехло
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Сейчас ольгинская братва отметится сразу, примерно, 15-ю постами с нытьем и ядом ... Стратегическая цель путина - получить контроль над Северо-Крымским каналом, - Арьев - Цензор.НЕТ 8820
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счас их бригада подтянется....у них сегодня пердаки на износ работают, тут и Кривонос снялся с вьіборов в пользу Порошенко, и Зєля сцьіться идти Янине Соколовой на рандеву,

«Доброго ранку, друзі!
Третій місяць, як ми кличемо Владимир Зеленский у Рандеву
Крайній лист був відправлений минулого тижня на адресу прес-секретаря 95 кварталу.
Лист дійшов, відповіді немає.
Нижче наше публічне запрошення.
«Якщо не сцикун, то приходь.»:
https://www.facebook.com/yanina.sokolova/videos/2381918008486285/UzpfSTEwMDAwMTU5MTIyNTM5MDoyMzAxNDQ3MTc5OTE4MzAw/
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Посмотрите интервью клоуна - Кличко гораздо лучше способен мысль выразить, чем это несчастье, которое привыкло чужие тексты читать... Стратегическая цель Путина - получить контроль над Северо-Крымским каналом, - Арьев - Цензор.НЕТ 5883
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Я к тому, что в своих говно-шоу клоун любит подшучивать над Кличко, но, видимо, уже можно над ним смеятся со сцены...
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=Крєстьянін, хочєш високой і чістой любві? Пріході ко мнє вєчєром на сєновал. Єслі нє сцикун. Твоя Яніна.
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?
Але ж Садовий прийшов.
А потім пійшов. Як Приходько Щось таке вміє Яніна Соколова їм пояснити, що: «Державу вестИ, не мудями трястИ...» .... Ото мабуть Зє і сциться прийти, бо розрахуватись з Бєнєю у 2,5 мільони грн. не вкладеться
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Шановний, З тебе "українець", "як з гімна куля"... Працюєш непогано, однак, "специфічность". продає... Гугловська" концепція - не "жива українська мова" --- "обісрамшись ви... "...посперечаємось? Та легко...
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Арьев... на редкость умный депутат, уже очень давно слушаю, реально -- бред не вещает.
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Ану, ботьі, давай запевай : «Враг не в Крємлє, а на Банковой ! «Ато путін нападэ ! »

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Загроза дійсно реальна і це давно відомо.
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Добра,Али.Есть логика и здравое в словах Арьева. Наш хитрый тоже вчера на упреждение.

Лукашенко обвинил российские власти в «истерике» -

.youtube.com/watch?v=znN7RyLxg7M


22 ч. назад
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Это просто песец кокойты. Сратегический...
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Предложите НАТО сделать в Херсоне тренировочную базу .
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Так тоді путєнненападе і петюку прийдеться уйо...вать.
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Просто натовцы потренируются на мишенях - зеленых человечках ( ИХТАМНЕТах)
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зільониєчілвєчькі на натовців не рипаються-бздять оченьдуже...
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Именно поэтому я и предлагаю сделать в херсонской области базу НАТО
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И тут как солнце из-за туч. Прояснилось. Да шо ты гаваришь на 5-й год войны? Еще в самом начале все здравомыслящие люди говорили что Северокрымский канал нужно перекопать в 10-ти местах, а воду направить на Херсонскую область, чтобы у Ху*ла даже соблазна небыло его захватывать.
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ломать -- не строить, это всегда можно сделать.
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Не потянет.
Сегодня Херсонская область - сплошной укрепрайон.
И даже если он захватит, не дай Бог, Таврийск (водозаборник), то удержать узкий корридор нужны огромные ресурсы. А расширить его - так и 100 тысяч армии не хватит для такой кампании. Украина уже сопли жевать не будет. Появятся спецназовцы на станции - полетят смерчи и ураганы...
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Сейчас у ***** одна цель, удержать пороха у власти, сделать все, чтобы порох победил.
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Ты точно из лугандонии ,иди уже за якуневича голосуй дефективный Стратегическая цель Путина - получить контроль над Северо-Крымским каналом, - Арьев - Цензор.НЕТ 6409 .
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Чего на правду обижатся, знаешь что я прав.
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Вы порохоботы задолбали, ясно что Украинский, легче стало.
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Якщо будеш говорити правду, то тобі полегшає назавжди🤗
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Смешно слышать от не порохобота ,что путин любит Порошенко .Хоть один аргумент можешь назвать? ну так , шо б поржать .
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После 31 марта всю правду узнаешь, потерпи.
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У тебя все ответы скользкие ,виляющие ,не думай , что ты хитро сьезжаешь ,это больше похоже на страх , на уровне ДНК .
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Каждьій видит свое, пчельі - мед, мухи - говно...
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у них, ето на уровне лишней хромосомьі ДНК...

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Ну тут же чисто мокшанська логіка: «Єслі бьєть, значіть любіть».

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Победителей не судят=Нужно выманить Путина в Украину как бы на переговоры ,а в Украине просто шлёпнуть.Нет человека ,нет проблем .От такого поворота, в россии начнётся гражданская война и борьба за власть ,через неделю россия будет разорвана на сотню маленьких медвежат .
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А толку? Там на Рассее таких желающих уничтожить Украину «путиньіх» 86%...
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86% это стадо,если пастух плохой ,стадо разбежится .
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А там, если касательно уничтожения Украиньі, то все пастухи « хорошие».
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Свинарчук сказал что все угрозы миновали и поетому армия не нуждается в больших деньгах. Поетому все средства бюджетные направлены Косюкам и Ахметовым.
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****, щоб протриматись ЩЕ ХОЧ ТРОХИ біля корита, ар'єви виволікають нагору и видають за свіжак інфу, про яку відомо П'ЯТЬ РОКІВ! А гигнуті хасани глибокодумно підвивають...
17 квітня 2014 року. Тимчук.
Стратегическая цель Путина - получить контроль над Северо-Крымским каналом, - Арьев - Цензор.НЕТ 5654
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Про що ти?
Україна воює з Росією вже біля 400 останніх років.
Весь цей час Росія намагається знищити Україну.
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Поетому нужно гнать продажных Свинарчуков из страны которые сотрудничают и торгуют с врагом и строить сильную армию и економику а не приводят проросийских сепаратистов типо Ахметова, Кернеса и Труханова во власть и выдвигают олигархов в 100 Форбс.
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а петю не трогать, ведь он у нас святой, он нам томос принес
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так пусть купит канал но сначала заплатит за аренду крыма стописят лярдов зеленью в год Стратегическая цель Путина - получить контроль над Северо-Крымским каналом, - Арьев - Цензор.НЕТ 4586
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У ***** основной вариант в период выборов поставить в Украине карманную марионеточную власть которая будет плясать под дудочку кремля....Военные действия и захват территории Украины этот путь очень сложный и кровопролитный но для Кремля вероятно также в приоритетах и все будет происходить от политической обстановки .
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Дурак этот Ариев, да Путе похрен на воду , канал и крымчан ... у него кроме пакостей никаких желаний Стратегическая цель Путина - получить контроль над Северо-Крымским каналом, - Арьев - Цензор.НЕТ 6697
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Арьев, да это "тактическая цель" Путина.... В Крыму - "жопа" с водой... В мире "жопа" с санкциями... Вофка" "в жопе"... тут "стратегия сработала", а на "тактику"" "хрен положили"... не умеют КГБшники, "стратегию" определять... Они убили "контрольный орган, который их контролировал и регулировалл, а заменить его - не смогли...
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Тут дехто вангував що в цьому році Україна дасть воду на Крим.
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Хто, або якого напрямку був той Ванга?
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Логично. Взял Крым, теперь надо обеспечить его водой.
А что сможет противопоставить Украина скажем Корпусу из пары мотострелковых дивизий, одной танковой и одной авиадивизии?
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Балаканину і глибоку стурбованість країн Заходу .
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Это да ))
Но в любом случае, пока СП2 не закончат строить, обострения точно не будет.
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Экспедиционный корпус не подходит?
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Правильно.
Только в случае с Украиной речь идет об АРМИЯХ :
«На Западном стратегическом направлении враг продолжает формировать Объеденное стратегическое командование "Запад" в составе двух общевойсковых армий, танковой армии, армейского корпуса, армии военно-воздушных сил и ПВО.
На Юго-западном стратегическом направлении Восьмая общевойсковая армия осуществляет непосредственное управление двумя армейскими корпусами РФ, развернутыми на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей».
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Петя вже не знає як краще нас налякати. То сам на днях лякав, потім Муженко, тепер Ар'єва випустив. Далі, мабуть "трьохтисячолітня баба яга" почне лякати. Бо якщо ж не Порошенко, то наступного дня і сонце не зійде.
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Весь розрахунок на Королеву Брехні . Безпрограшно . Коли вона пройде , то на другий день буде з візитом в кремлі , а коли пролітає фанерою ,то вже сьогодні обіцяє Майдан із свого тупоголового лєхторату на гроші Кацапії . Тобто створить сприятливу ситуацію для військового втручання недомірка для захисту України від нациків та фашистів .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтратегическая цель Путина - получить контроль над Северо-Крымским каналом, - Арьев
 
 
 
 
 
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