 Стратегическая цель Путина - получить контроль над Северо-Крымским каналом, - Арьев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" рассказал народный депутат, председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев.

"У Путина и нет плана, как говорят сейчас очень многие, о сухопутном коридоре в Крым. Ему он не нужен. Но ему нужен Крымский канал. Потому что Крым страдает от нехватки воды. Получить контроль над Крымским каналом - это его стратегическая цель. Каким образом - додумайтесь, пожалуйста, сами. Потому что Крымский канал расположен в Херсонской области. Для того, чтобы развернуть полномасштабную армию на территории псевдо-республик, нужно от 7 до 12 часов, в 100 000 могут быть переброшены. Буквально уже вся логистика полностью отработана за последние годы. Полностью отработана. И действительно, ударно-батальонные группы сосредоточены от Таганрога и до Миллерово ", - отметил депутат.

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В частности Арьев напомнил, что у границы с Украиной сосредоточено большое количество российской военной техники.

"Недавно в интернете гуляло очень смешное видео, как БТР попал в аварию в Курске с несколькими автомобилями гражданскими. Все смеялись. Но если посмотреть полностью это видео, то мы увидим, что в центре Курска, это 130 километров от границы с Украиной, во все стороны движутся колонны военной техники ", - сказал он.

Также Арьев отметил возможность военной угрозы РФ для Беларуси.

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"Из Беларуси тоже никто не уходит. И Беларусь в этом году в списке №1 для продолжения агрессии России. Это будет если не военная агрессия, то вариант аншлюса. И Лукашенко это очень хорошо понимает".

Арьев заметил, что Путин выжидает подходящей момент, когда Украина будет в наиболее слабом состоянии, чтобы реализовать свои экспансивные намерения.

"Эти угрозы являются абсолютно реальными. И мы не можем сказать, когда это будет. Это может быть между первым и вторым туром выборов. Это может быть между первыми и вторыми выборами. И это может быть и в следующем году. Путин выберет тот момент, когда Украина будет слабой. Когда у нас забирали Крым и часть Донбасса, Украина была в слабом состоянии. И если мы будем в таком состоянии, если мы своими же силами создадим проблемы сами себе - Путин сразу и моментально воспользуется этим моментом ", - подчеркнул депутат.

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