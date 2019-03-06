 ООН не фиксировала случаев преследований жителей Крыма украинскими властями, - представитель миссии Яковлева

Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказала специалист по коммуникациям мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Ирина Яковлева, передает Цензор.НЕТ.
"Мы готовим публичные доклады о ситуации с правами человека как в Крыму, так и в Украине в целом. Туда попадает информация, которую мы могли проверить в соответствии с методологией управления Верховного комиссара ООН по правам человека и в соответствии с международными стандартами. Сейчас те случаи, о которых, вероятно, говорила госпожа Москалькова, в наших докладах не отражены", – пояснила Яковлева.
Она также подтвердила информацию, что Мишель Бачелет провела встречу с Татьяной Москальковой в рамках заседания Совета ООН по правам человека.
"На прошлой неделе в Женеве проходило заседание Совета ООН по правам человека. Параллельно этому заседанию Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет проводит встречи с представителями государственных органов разных стран. В том числе по инициативе госпожи Москальковой состоялась такая встреча в соответствии с протоколом, аналогично встречам комиссара с представителями любой из стран мира", – пояснила она.
Напомним, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к Москальковой с просьбой обнародовать список фамилий тех людей, против которых якобы "объявлена буквально охота" в Украине.
Цим і кримчан залякують і намагаються зіпсувати імідж України.
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Што? Тоесть провели вероятное преследование о котором верлоятно говорили??Алиса в стране Чудес..
А та вместо того что бы послать ее выполнять резолюцию ООН и решение суда ООН ( о школах и Меджлисе) сидела уши развесив,потому что тундра необразованная.
Теперь наши еще и оправдываться должны.