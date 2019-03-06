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Все про:Денисова (407) Крым (21203) ООН (2735) преследование (365) Москалькова (133)

 ООН не фиксировала случаев преследований жителей Крыма украинскими властями, - представитель миссии Яковлева

В докладах Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине нет случаев преследования жителей Крыма со стороны украинской власти, о которых, вероятно, говорила российский омбудсмен Татьяна Москалькова при встрече с комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказала специалист по коммуникациям мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Ирина Яковлева, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы готовим публичные доклады о ситуации с правами человека как в Крыму, так и в Украине в целом. Туда попадает информация, которую мы могли проверить в соответствии с методологией управления Верховного комиссара ООН по правам человека и в соответствии с международными стандартами. Сейчас те случаи, о которых, вероятно, говорила госпожа Москалькова, в наших докладах не отражены", – пояснила Яковлева.

Она также подтвердила информацию, что Мишель Бачелет провела встречу с Татьяной Москальковой в рамках заседания Совета ООН по правам человека.

"На прошлой неделе в Женеве проходило заседание Совета ООН по правам человека. Параллельно этому заседанию Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет проводит встречи с представителями государственных органов разных стран. В том числе по инициативе госпожи Москальковой состоялась такая встреча в соответствии с протоколом, аналогично встречам комиссара с представителями любой из стран мира", – пояснила она.

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Напомним, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к Москальковой с просьбой обнародовать список фамилий тех людей, против которых якобы "объявлена буквально охота" в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3115362
 
   
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Звісно. Бо це чергові вигадки раша змі.
Цим і кримчан залякують і намагаються зіпсувати імідж України.
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о которых, вероятно, говорила российский омбудсмен Источник: https://censor.net.ua/n3115362
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Што? Тоесть провели вероятное преследование о котором верлоятно говорили??Алиса в стране Чудес..
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Рашистики опять лоханулись!Это если бы им удалось на территории Украины убить пару тройку крымчан под видом каких нибудь украинских националистов или использовать в темную,как они это делают,каких нибудь атошников,которых поймали бы украинские власти,тада да,можно было бы и предъявить что-то.Да только дураки быстро заканчиваются.Надо было их не сжигать в Одессе 2 мая,а пользовать.А то даже дебилы перестали вестись на ухищрения русьськАмировских ублюдков.
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Саме головне, що всі все знають. Але з якогось дива розігрують спектакль, який справді нічого не дає. Навіщо?
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Это надо понимать как пришла Москалькова к комиссарше и давай в уши дуть.
А та вместо того что бы послать ее выполнять резолюцию ООН и решение суда ООН ( о школах и Меджлисе) сидела уши развесив,потому что тундра необразованная.
Теперь наши еще и оправдываться должны.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоООН не фиксировала случаев преследований жителей Крыма украинскими властями, - представитель миссии Яковлева
 
 
 
 
 
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