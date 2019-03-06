 ООН не фиксировала случаев преследований жителей Крыма украинскими властями, - представитель миссии Яковлева

Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказала специалист по коммуникациям мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Ирина Яковлева, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция и Германия призвали РФ прекратить преследование противников оккупации Крыма и немедленно освободить всех моряков и захваченные корабли

"Мы готовим публичные доклады о ситуации с правами человека как в Крыму, так и в Украине в целом. Туда попадает информация, которую мы могли проверить в соответствии с методологией управления Верховного комиссара ООН по правам человека и в соответствии с международными стандартами. Сейчас те случаи, о которых, вероятно, говорила госпожа Москалькова, в наших докладах не отражены", – пояснила Яковлева.

Она также подтвердила информацию, что Мишель Бачелет провела встречу с Татьяной Москальковой в рамках заседания Совета ООН по правам человека.

"На прошлой неделе в Женеве проходило заседание Совета ООН по правам человека. Параллельно этому заседанию Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет проводит встречи с представителями государственных органов разных стран. В том числе по инициативе госпожи Москальковой состоялась такая встреча в соответствии с протоколом, аналогично встречам комиссара с представителями любой из стран мира", – пояснила она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минюст РФ потребовал исключить Курбединова из крымской коллегии адвокатов. ДОКУМЕНТ

Напомним, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к Москальковой с просьбой обнародовать список фамилий тех людей, против которых якобы "объявлена буквально охота" в Украине.