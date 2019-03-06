Уголовное производство против Януковича возвращено в Оболонский райсуд для исправления описок и разъяснения приговора.

Как информирует пресс-служба Киевского апелляционного суда, 5 марта 2019 года судья судебной палаты по рассмотрению уголовных дел рассмотрел уголовное производство с апелляционными жалобами защитников, которые действуют в интересах Януковича В.Ф. на приговор Оболонского районного суда города Киева от 24 января 2019 года, которым Янукович В.Ф. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 ("Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны") и оправдан по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины") Уголовного кодекса Украины, в связи с недоказанностью, что в деянии обвиняемого есть состав уголовного преступления, передает Цензор.НЕТ.

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По результатам рассмотрения уголовное производство возвращено в Оболонский районный суд города Киева для рассмотрения заявлений об исправлении описок и о разъяснении приговора этого суда от 24 января 2019 года.

Постановление обжалованию не подлежит.

Напомним, Оболонский районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Такой приговор суд огласил 24 января 2019 года. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.

Ключевым доказательством для суда стало письмо Януковича Путину, датированное 1 марта 2014, в котором он просил ввести в Украину российские войска.

При этом суд признал его невиновным в пособничестве в нарушении территориальной целостности. Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ – аннексии Автономной респулики Крым и изменении границ территории Украины.

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За государственную измену суд приговорил экс-президента к 13 годам заключения, а за пособничество в введении агрессивной войны – к 12 годам. Таким образом, общий срок отбывания заключения для Януковича составляет 13 лет. Время отбывания срока должно отсчитываться с момента задержания виновного.

При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена), получил высшее образование и не состоит на учете у нарколога. Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.