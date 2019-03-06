EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
 Происшествия, Киевские новости
  499  20
Материалы по теме:
Все про:апелляция (368) Киев (17250) суд (21914) Янукович (30467) Апелляционный суд (239)

 Уголовное производство против Януковича возвращено в Оболонский райсуд для исправления описок и разъяснения приговора

Киевский апелляционный суд вернул уголовное производство по обвинению В.Ф. Януковича в Оболонский районный суд города Киева.

Как информирует пресс-служба Киевского апелляционного суда, 5 марта 2019 года судья судебной палаты по рассмотрению уголовных дел рассмотрел уголовное производство с апелляционными жалобами защитников, которые действуют в интересах Януковича В.Ф. на приговор Оболонского районного суда города Киева от 24 января 2019 года, которым Янукович В.Ф. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 ("Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны") и оправдан по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины") Уголовного кодекса Украины, в связи с недоказанностью, что в деянии обвиняемого есть состав уголовного преступления, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возможность конфискации имущества в статью о госизмене внесли позже, чем Янукович совершил преступление, поэтому к нему применить эту санкцию нельзя, - ГПУ

По результатам рассмотрения уголовное производство возвращено в Оболонский районный суд города Киева для рассмотрения заявлений об исправлении описок и о разъяснении приговора этого суда от 24 января 2019 года.

Постановление обжалованию не подлежит.

Напомним, Оболонский районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Такой приговор суд огласил 24 января 2019 года. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.

Ключевым доказательством для суда стало письмо Януковича Путину, датированное 1 марта 2014, в котором он просил ввести в Украину российские войска.

При этом суд признал его невиновным в пособничестве в нарушении территориальной целостности. Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ – аннексии Автономной респулики Крым и изменении границ территории Украины.

Также читайте: Деньги окружения Януковича находятся в Швейцарии, - "Немецкая волна"

За государственную измену суд приговорил экс-президента к 13 годам заключения, а за пособничество в введении агрессивной войны – к 12 годам. Таким образом, общий срок отбывания заключения для Януковича составляет 13 лет. Время отбывания срока должно отсчитываться с момента задержания виновного.

При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена), получил высшее образование и не состоит на учете у нарколога. Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.

Источник: https://censor.net.ua/n3115360
 
 
 Топ комментарии
 
Шо ты будешь делать с этими"не преднамеренными"описками и опечатками в нужном месте.Прямкуча дебилов работают в судах секретарями.Знают мракобесины где и как ненужную буковку поставить.Или предъявить обвинение в таком виде,чтобы по максимуму не довести дело до логического завершения.
 показать весь комментарий
 
присудят вернуть посаду президона?
 показать весь комментарий
 
Чтобы пересмотреть приговор потом?...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Янукович подаст в европейский суд и 100% его выиграет !
 показать весь комментарий
 
Пусть подаёт и приезжает в суд,там предателей тоже презирают и вешают Уголовное производство против Януковича возвращено в Оболонский райсуд для исправления описок и разъяснения приговора - Цензор.НЕТ 4931
 показать весь комментарий
 
Не слыхал,что на мальдивах и сейшелах вешают .. Уголовное производство против Януковича возвращено в Оболонский райсуд для исправления описок и разъяснения приговора - Цензор.НЕТ 1027
 показать весь комментарий
 
ой мантры играют-- что даст разъяснение ЦИК и КСУ-- ВИТЕК ПОВЕРТАЙСЯ КАК НИКАК а то что натворил Пеця..то уже беспредел на зоне... пора конюшни авгиевы тфу ты.. Пецины вычистить от навоза и гадостей...
 показать весь комментарий
 
А когда там уже шапкокрад с Клюевыми , к своим страусам вернутся?
 показать весь комментарий
 
Надо бы не новое криминальное производсто заводить, а которое с его шапками завершить.
 показать весь комментарий
 
Как говорил один герой одного фильма:
"Край непуганых идиотов"...
 показать весь комментарий
 
Шо ты будешь делать с этими"не преднамеренными"описками и опечатками в нужном месте.Прямкуча дебилов работают в судах секретарями.Знают мракобесины где и как ненужную буковку поставить.Или предъявить обвинение в таком виде,чтобы по максимуму не довести дело до логического завершения.
 показать весь комментарий
 
 
Чтобы закончить "юракадемию" грамота вовсе не обязательна...
Это же не вуз Поплавского...
 показать весь комментарий
 
Чтобы пересмотреть приговор потом?...
 показать весь комментарий
 
 
Самый главный процесс страны и тот смогли запороть, КАК КАРЛ, описки это ошибки орфографии или намеренные искажения фактов???? Почему нет данных людей которые это сделали? Почему госслужашие получающие з/п с налогов не несут никакой ответственности за свои "описки"?
 показать весь комментарий
 
Уголовное производство против Януковича возвращено в Оболонский райсуд для исправления описок и разъяснения приговора.

А про які друкарські помилки йде мова? Випадково не про такі, де перед словом "Винен" відсутня частинка "НЕ"? Знаючи наші суди і тих, хто смикає за нитки, я вже нічому не дивуюсь.
 показать весь комментарий
 
Та, у них там коллизия: пыдпыздець и пыдпыздець. 😁
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУголовное производство против Януковича возвращено в Оболонский райсуд для исправления описок и разъяснения приговора
 
 
 
 
 
 вверх