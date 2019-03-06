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 Зампред Государственного агентства водных ресурсов Украины задержан при получении 8 тыс. долл. взятки, - Сарган. ФОТО

Прокурорами ГПУ совместно с прокурорами САП и оперативными сотрудниками ГУ БКОП СБУ задержали с поличным заместителя председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины во время получения взятки (совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины).

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, информирует Цензор.НЕТ.

Зампред Государственного агентства водных ресурсов Украины задержан при получении 8 тыс. долл. взятки, - Сарган 01

Чиновник требовал и получил от представителя юридического лица взятку в сумме 8 тыс долларов за подписание договора на осуществление биологической мелиорации водоема - Бучанского водохранилища (84 га), расположенного в с. Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области.

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Зампред Государственного агентства водных ресурсов Украины задержан при получении 8 тыс. долл. взятки, - Сарган 02
Зампред Государственного агентства водных ресурсов Украины задержан при получении 8 тыс. долл. взятки, - Сарган 03

Проводятся обыски по месту жительства и работы подозреваемого, а также готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Зампред Государственного агентства водных ресурсов Украины задержан при получении 8 тыс. долл. взятки, - Сарган 04

Источник: https://censor.net.ua/n3115359
 
 
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О, взялись... Сейчас за три недели вообще всех выкосят. Вот сколько нужно ума, чтобы хапать перед самыми выборами? Шо, нельзя месяц потерпеть?
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Через місяць і посаду можна втратити. Її величність "ВИБОРИ" причиною є. Зампред Государственного агентства водных ресурсов Украины задержан при получении 8 тыс. долл. взятки, - Сарган - Цензор.НЕТ 7834
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Вот это разоблачение... Зампред Государственного агентства водных ресурсов Украины задержан при получении 8 тыс. долл. взятки, - Сарган - Цензор.НЕТ 7454 почалось,сплошные разоблачения сейчас начнутся от КУЧЕРЯВОЙ ВЛАСТИ... Зампред Государственного агентства водных ресурсов Украины задержан при получении 8 тыс. долл. взятки, - Сарган - Цензор.НЕТ 2727 Зампред Государственного агентства водных ресурсов Украины задержан при получении 8 тыс. долл. взятки, - Сарган - Цензор.НЕТ 3407
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Здається що всі подуріли з відкатами. Що кінець світу?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗампред Государственного агентства водных ресурсов Украины задержан при получении 8 тыс. долл. взятки, - Сарган. ФОТО
 
 
 
 
 
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