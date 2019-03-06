 Зампред Государственного агентства водных ресурсов Украины задержан при получении 8 тыс. долл. взятки, - Сарган. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, информирует Цензор.НЕТ.
Чиновник требовал и получил от представителя юридического лица взятку в сумме 8 тыс долларов за подписание договора на осуществление биологической мелиорации водоема - Бучанского водохранилища (84 га), расположенного в с. Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области.
Проводятся обыски по месту жительства и работы подозреваемого, а также готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.