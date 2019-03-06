 Зампред Госагентства водных ресурсов задержан при получении 8 тыс. долл. взятки, - Сарган. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, информирует Цензор.НЕТ.
Чиновник требовал и получил от представителя юридического лица взятку в сумме 8 тыс долларов за подписание договора на осуществление биологической мелиорации водоема - Бучанского водохранилища (84 га), расположенного в с. Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области.
Проводятся обыски по месту жительства и работы подозреваемого, а также готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Невже Сонцеликий вірить, що йому вдасться те, що не вийшло у дамбасітів?
Схоже, він таки йолоп. Або йолопи його переконали таке робити просто зараз.
- Что, в двух словах, происходит на родине?
Карамзину и двух слов не понадобилось.
- Воруют, - ответил Карамзин…
К сожалению за 200 лет ничего не изменилось,этот ген воровства и взяточничествакацапы очень плотно привили и нам.
Вот как превозносила демократию в Иране международный обозреватель Радио Свобода Ирина Лагунина:
"Как ни парадоксально, Иран долго был и остается самым демократическим государством Ближнего Востока, региона, который управляется, или управлялся до начала "арабской весны", королями, эмирами или "пожизненными президентами". В Иране есть выборная система - хотя эти выборы очень часто подтасовываются, но, тем не менее, выборная система существует. В Иране нет жесткой иерархии исламских духовных лиц. Это связано, конечно, не с особенностями государственной системы, а с шиитской религией, в которой каждый человек сам избирает аятоллу, учению которого он хочет следовать, заветы и догмы которого ему близки."
(https://www.svoboda.org/a/25259546.html)
Исламская Демократическая Республика Иран действительно имеет Конституцию, глава 5-я которой молит Аллаха о пришествии таинственного имама. Международный обозреватель Радио Свобода Ирина Лагунина, несомненно, в курсе, что таинственный имам может прийти в наш грешный мир ТОЛЬКО ПОСЛЕ АПОКАЛИПСИСА, который будет, естественно, ядерным Армагеддоном.
Международный обозреватель Радио Свобода Ирина Лагунина, скажите, в каком бункере вам с семьей забронировано место или Вы планируете отчались прямо в рай радиоактивным пеплом?
Мне пожалеть вас, европейских *банек?
Да отправляйтесь в рай хоть паром!