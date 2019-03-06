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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взятка (4407) ГПУ (9045) чиновник (1310) Сарган (322)

 Зампред Госагентства водных ресурсов задержан при получении 8 тыс. долл. взятки, - Сарган. ФОТО

Прокурорами ГПУ совместно с прокурорами САП и оперативными сотрудниками ГУ БКОП СБУ задержали с поличным заместителя председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины во время получения взятки (совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины).

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, информирует Цензор.НЕТ.

Зампред Госагентства водных ресурсов задержан при получении 8 тыс. долл. взятки, - Сарган 01

Чиновник требовал и получил от представителя юридического лица взятку в сумме 8 тыс долларов за подписание договора на осуществление биологической мелиорации водоема - Бучанского водохранилища (84 га), расположенного в с. Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области.

Смотрите: На Херсонщине двое чиновников управления водного хозяйства попались на взятке 30 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Зампред Госагентства водных ресурсов задержан при получении 8 тыс. долл. взятки, - Сарган 02
Зампред Госагентства водных ресурсов задержан при получении 8 тыс. долл. взятки, - Сарган 03

Проводятся обыски по месту жительства и работы подозреваемого, а также готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также смотрите: Арбитражный управляющий задержан на Кировоградщине на "откате" 650 тыс. грн за содействие в продаже ликвидируемого госпредприятия, - прокуратура. ФОТО

Зампред Госагентства водных ресурсов задержан при получении 8 тыс. долл. взятки, - Сарган 04

Источник: https://censor.net.ua/n3115359
 
   
 Топ комментарии
 
Украинцы не поддержали Саакашвили и теперь будут выбирать между олигархами,а потом жаловаться на жизнь
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О, взялись... Сейчас за три недели вообще всех выкосят. Вот сколько нужно ума, чтобы хапать перед самыми выборами? Шо, нельзя месяц потерпеть?
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О, взялись... Сейчас за три недели вообще всех выкосят. Вот сколько нужно ума, чтобы хапать перед самыми выборами? Шо, нельзя месяц потерпеть?
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Главное что бы Порошенко себя не арестовал в предвыборном угаре
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Через місяць і посаду можна втратити. Її величність "ВИБОРИ" причиною є. Зампред Государственного агентства водных ресурсов Украины задержан при получении 8 тыс. долл. взятки, - Сарган - Цензор.НЕТ 7834
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Вот это разоблачение... Зампред Государственного агентства водных ресурсов Украины задержан при получении 8 тыс. долл. взятки, - Сарган - Цензор.НЕТ 7454 почалось,сплошные разоблачения сейчас начнутся от КУЧЕРЯВОЙ ВЛАСТИ... Зампред Государственного агентства водных ресурсов Украины задержан при получении 8 тыс. долл. взятки, - Сарган - Цензор.НЕТ 2727 Зампред Государственного агентства водных ресурсов Украины задержан при получении 8 тыс. долл. взятки, - Сарган - Цензор.НЕТ 3407
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Здається що всі подуріли з відкатами. Що кінець світу?
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Они не могут остановиться, это зависимость от манящего бабла. Всех этих взяточников растлила власть, безнаказанность и жадность разжиревших боровов.
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Украинцы не поддержали Саакашвили и теперь будут выбирать между олигархами,а потом жаловаться на жизнь
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А с каких это пор президент Законы принимает? Да там все пункты нулячие, все написанное ВР только может.
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Скоро ні з кого буде президента вибрать як так будуть палитись.
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Та оно и сейчас, не особо есть из кого... Зампред Государственного агентства водных ресурсов Украины задержан при получении 8 тыс. долл. взятки, - Сарган - Цензор.НЕТ 914
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Нам всегда приходится из двух зол (теперь уже 44-х) выбирать МЕНЬШЕЕ зло. Но самое интересное, что в результате выбора получаем еще БОЛЬШЕЕ говно, чем предыдущее.
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А где же друзья президента , меры городов , близкие соратники , депутаты ? Ой бл , так они же кэшем не берут, не лохи какие-то. У них все по-взрослому и с размахом:счета- оффшоры-транзакции-контракты-ценные бумаги.Комар носа не подточит. Учись-студент.
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У водгоспі традиційно великий вплив мала Юля. З цим дамбасіти шапкокрада нічого зробити не змогли, хоч і силкувалися.
Невже Сонцеликий вірить, що йому вдасться те, що не вийшло у дамбасітів?
Схоже, він таки йолоп. Або йолопи його переконали таке робити просто зараз.
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Двести лет назад историк Карамзин побывал во Франции. Русские эмигранты спросили его:
- Что, в двух словах, происходит на родине?
Карамзину и двух слов не понадобилось.
- Воруют, - ответил Карамзин…

К сожалению за 200 лет ничего не изменилось,этот ген воровства и взяточничествакацапы очень плотно привили и нам.
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Они уже даже не стесняются покупать находясь на госслужбе с зарплатой в 10 тыс грн порш каены,бмв м серии,мерседесы s класса,стоимостью всю жизнь работать и ни на что не тратить при такой зарплате.
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Це ще з 90х. Але населенню подобається під такими жити. Є American dream а є Ukrainian dream.
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Да, борьба с коррупцией - самое важное, это главное "достижение" демократии.
Вот как превозносила демократию в Иране международный обозреватель Радио Свобода Ирина Лагунина:
"Как ни парадоксально, Иран долго был и остается самым демократическим государством Ближнего Востока, региона, который управляется, или управлялся до начала "арабской весны", королями, эмирами или "пожизненными президентами". В Иране есть выборная система - хотя эти выборы очень часто подтасовываются, но, тем не менее, выборная система существует. В Иране нет жесткой иерархии исламских духовных лиц. Это связано, конечно, не с особенностями государственной системы, а с шиитской религией, в которой каждый человек сам избирает аятоллу, учению которого он хочет следовать, заветы и догмы которого ему близки."
(https://www.svoboda.org/a/25259546.html)

Исламская Демократическая Республика Иран действительно имеет Конституцию, глава 5-я которой молит Аллаха о пришествии таинственного имама. Международный обозреватель Радио Свобода Ирина Лагунина, несомненно, в курсе, что таинственный имам может прийти в наш грешный мир ТОЛЬКО ПОСЛЕ АПОКАЛИПСИСА, который будет, естественно, ядерным Армагеддоном.

Международный обозреватель Радио Свобода Ирина Лагунина, скажите, в каком бункере вам с семьей забронировано место или Вы планируете отчались прямо в рай радиоактивным пеплом?

Мне пожалеть вас, европейских *банек?
Да отправляйтесь в рай хоть паром!
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Зампред на Порше. Ничего уже не боятся.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗампред Госагентства водных ресурсов задержан при получении 8 тыс. долл. взятки, - Сарган. ФОТО
 
 
 
 
 
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