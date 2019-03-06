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 Политика Украины
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 При попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко задержан председатель одной из политических партий, - ГПУ

Пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко обнародовал информацию о том, что при попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко задержан председатель одной из политических партий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Лысенко отметил: "Прокурорами Департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных Государственному бюро расследований, совместно со следователями Центрального аппарата ГБР при оперативном сопровождении ГУ БКОП СБУ, в ходе осуществления досудебного расследования в уголовном производстве по ч.3 ст.157 УК Украины (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя), задержан председатель одной из политических партий непосредственно во время предоставления одному из народных депутатов Украины - кандидату в Президенты Украины денежных средств за отказ последнего от участия в выборах главы государства.

Вышеуказанное лицо, совместно с другим гражданином Украины, действуя умышленно, по предварительному сговору между собой, незаконным способом склоняли кандидата в Президенты Украины отказаться от участия в президентских выборах, которые должны состояться 31.03.2019, путем написания заявления в Центральную избирательную комиссию о снятии своей кандидатуры, и предлагали ему за отказ от участия в выборах в качестве вознаграждения денежные средства в сумме 5 млн. грн.

В свою очередь, кандидат в Президенты, осознавая, что злоумышленники своими умышленными действиями побуждают его к совершению преступления, обратился с соответствующим заявлением в Генеральную прокуратуру Украины.

Сейчас один из злоумышленников задержан непосредственно при предоставлении народному депутату Украины - кандидату в Президенты Украины денежных средств в сумме 5 млн. грн.

В настоящее время проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на установление местонахождения другого злоумышленника".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Генпрокуратура совместно с ГБР и СБУ задержали двух человек, которые пытались вручить доллары в эквиваленте 5 млн грн кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться.

Источник: https://censor.net.ua/n3115358
 
 
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Люлька?
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Гройсман снимает Коболева, тот не уходит, Аваков штурмует офис Нафтогаза, где находят труп Мосийчука над которым надругался Ляшко, позже в комнату заходит Кива и предлагает всем героин, Порошенко приходит последним и умоляет голосовать за Зеленского. Все обнимаются, плачут.
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2,5 лимона заплатив в бюджет, 5 лимонів отримав від конкурентів. 100% навару. Може і собі партейку зварганити? При попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко задержан председатель одной из политических партий, - ГПУ - Цензор.НЕТ 1427
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Юрий Тимошенко еще один грязный ход Пэдры
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Есть идея для жульки. Раздать бесплатно всем пенсионерам новые очки, вместо тыши. Что бы, так сказать, не перепутали, и твой педро в пролете..
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иди раздай,только не перепутай свои очки с очком
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Очкуляри вже риги роздавали. Потрібно щось креативніше. Зимові панталони кожному пенсіонеру замість зниження ціни на газ.
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Вы о нём ничего не знаете судите чисто на рефлексах. Оно и понятно с вашей предвыборной промывкой мозгов олигархами. Это достаточно известный человек в правильных кругах, борется с судейским безпределом... Освобождает добровольцев, атошников от сфабрикованных по сепарским наклёпам дел... Сабм бывший доброволей, но кому это интересно...
https://www.facebook.com/korchynskyi/videos/vb.100001666240285/2093719824026872/?type=2&theater

При попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко задержан председатель одной из политических партий, - ГПУ - Цензор.НЕТ 4
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Купить хотели неподкупного...
Но не тут-то было!...
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😀А Пете он абсолютно не мешает...это Йулькина проблема...
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Бьюткивщина...больше некому...только Йульке мешает ее однофамилец...всем остальным на него превать...с его нулевыми процентами...
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Это было бы слишком просто. А вот подстава Юли - вполне реально и намеренно.
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схоже - цього Юрія для того і висунули кандидатом , аби його "підкупали" , а хто "підкупав" - здогадатися не важко ..))
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УИСИ, «Социальный мониторинг», 4 марта 2019 Выборы Президента Украины (последний): Зеленский-Порошенко (2 тур) - 39,7 : 21,3! Зеленский - Тимошенко: 36 : 22,9! И пускай пэця топит йулю а йуля пэцю. В итоге- Зеленский президент!
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Имена в студию!😁
А Насирову ещё не заносили? В чью пользу сниматься будет?🤣
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Блин! Не догадался, надо было свою фамилию на Зеленского поменять! Аот бы поднялся конкретно! 😉😁🤣
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Придурковатый прокурор кость со стола отрабатывает. Тут Петя перед выборами подачки налево и направо раздает. И все адекватные понимают, что это подкуп. Но недопрокурор не бутет кусать руку, его же кормящую.
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Юра Тимошенко-чья шлюха?
Кто её на выборы выставил?
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В кармане у которого оказадась корочка от БПП.
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Я вообще особого криминала не вижу, кандидат это скорее частное а не должностное лицо и сниматься ли с выборов за деньги это его личное дело.
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После выборов Украину заставят поменять название как это сделали в отношении с Македонией. И станет нэнька 95-м кварталом! Во потеха будет!
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раньше на выборах рекламщики с пиарщиками зарабатывали, а сейчас и генплокулатула подключилась)))
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Задержан Председатель партии металлургов, у которой лозунг "Наша сила в плавках!"? Давно пора было задержать. У них ни силы, ни плавок.
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Все технические кандидаты от Порошенко. Ганьба барыге!
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Спланированная операция кума Порошенко -Луценко. Даже слушать смешно .
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А яке звинувачення висувають, що протизаконного в дачі комусь грошей? Вони ж не чиновнику хабаря давали, кандитати знімаються з виборів на користь інших часто
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Борис Беспалий
46 мин. ·

ЮЛЮ НЕ СТРИМАТИ! ПОРОХОБОТИ СКАЖЕНІЮТЬ …
Героїчна Генпрокуратура, у якої під носом роками порохняві торгували зброєю із Путіним, провела «героїчну операцію»: упіймала свою ж підставу, яка сунула хабара іншій підставі, Ю. Тимошенку.
Що далі утнуть? І хто добові підставам платитиме, доки вони службове відрядження у СІЗО відбуватимуть?
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Кто там еще есть из сорока спасителей народа о ком ни сном ни духом никто не слышал и кого желают пропиарить "за казенный счет", устроив шоколадное шоу правосудия?
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Очевидно же, что Юра Тимошенко мешает Юле Тимошенко, оттягивая 3% пристарелых бабушек без очковВот и решили подкупить, чтобы Юра снялся, но тут ещё один Юра с облавой При попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко задержан председатель одной из политических партий, - ГПУ - Цензор.НЕТ 6200
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Херни не морозь, здесь и дураку ясно, что это петиных рук дело.
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И какая партия интересно??? При попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко задержан председатель одной из политических партий, - ГПУ - Цензор.НЕТ 6368 Часом ни БАРЫГИ ли?
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Ставить кандидата от БПП с данным почти полного тесни изначально очень подлый ход в надежде на невнимательность людей. Так само и с этой историей, нужна была срочная сенсация чтоб перекрыть негатив против Барыги.
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Ещё очень нужен кандидат Владислав Зеленский При попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко задержан председатель одной из политических партий, - ГПУ - Цензор.НЕТ 3538
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баба Йуля прощай!!!.. заслуженная пенсия в Качановке и новая коляска...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПри попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко задержан председатель одной из политических партий, - ГПУ
 
 
 
 
 
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