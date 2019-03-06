 При попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко задержан председатель одной из политических партий, - ГПУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Лысенко отметил: "Прокурорами Департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных Государственному бюро расследований, совместно со следователями Центрального аппарата ГБР при оперативном сопровождении ГУ БКОП СБУ, в ходе осуществления досудебного расследования в уголовном производстве по ч.3 ст.157 УК Украины (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя), задержан председатель одной из политических партий непосредственно во время предоставления одному из народных депутатов Украины - кандидату в Президенты Украины денежных средств за отказ последнего от участия в выборах главы государства.

Вышеуказанное лицо, совместно с другим гражданином Украины, действуя умышленно, по предварительному сговору между собой, незаконным способом склоняли кандидата в Президенты Украины отказаться от участия в президентских выборах, которые должны состояться 31.03.2019, путем написания заявления в Центральную избирательную комиссию о снятии своей кандидатуры, и предлагали ему за отказ от участия в выборах в качестве вознаграждения денежные средства в сумме 5 млн. грн.

В свою очередь, кандидат в Президенты, осознавая, что злоумышленники своими умышленными действиями побуждают его к совершению преступления, обратился с соответствующим заявлением в Генеральную прокуратуру Украины.

Сейчас один из злоумышленников задержан непосредственно при предоставлении народному депутату Украины - кандидату в Президенты Украины денежных средств в сумме 5 млн. грн.

В настоящее время проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на установление местонахождения другого злоумышленника".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Генпрокуратура совместно с ГБР и СБУ задержали двух человек, которые пытались вручить доллары в эквиваленте 5 млн грн кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться.