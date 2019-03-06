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 Политика Украины
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 Порошенко и замгоссекретаря США Хейл обсудили вопрос освобождения захваченных РФ украинских моряков и политзаключенных

Президент Украины Петр Порошенко и заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл обсудили перспективы освобождения захваченных Россией украинских моряков и кораблей

Как предает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке посольства США в Украине.

В сообщении отмечается: "Американские и европейские партнеры стоят с Украиной против российской агрессии. Россия должна вернуть украинские корабли вместе с моряками, а также освободить всех незаконно задержанных политзаключенных.

Об этом и многом другом говорил заместитель госсекретаря Хейл во время встречи с Президентом Петр Порошенко".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обсудили усиление санкций против России, - Гройсман провел встречу с заместителем Госсекретаря США Хейлом

Источник: https://censor.net.ua/n3115357
 
 
 Топ комментарии
 
Порошенко и замгоссекретаря США Хейл обсудили вопрос Лексееча - что будет со мной после 31 марта...
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не заморачивайся чувак, другие освободят, тебе видно не дано.. Порошенко и замгоссекретаря США Хейл обсудили вопрос освобождения захваченных РФ украинских моряков и политзаключенных - Цензор.НЕТ 9117
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Петюня за твои фокусы со срывом выбора и за моряков тоже придется отправить
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Петюня за твои фокусы со срывом выбора и за моряков тоже придется отправить
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выборы хотел сорвать,послав моряков в плен и объявил военное положение
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Сейчас на срусвесне пишут что порошенко опять напился.
У тебя несвежие новости)))
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Порошенко и замгоссекретаря США Хейл обсудили вопрос Лексееча - что будет со мной после 31 марта...
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Он уже с заместителями министров встречается. Это отчаяние.
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министры не хотят светиться с крысой,посылают заместителей
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Как всегда населению вкидывают отвлекающую информацию.а на самом деле о чём договаривались,вот было бы интересно услышать.
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Чому Порошенко і Хейл не знашли м4тодів і шляхів для звільнення моряків. Юля, Зеленський та інші весь час пропонують як звільнити моряків🙄 Та ні, не пропонували вони нічого. Ось у цьому і є проблема😔
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Ніхрена їх не відпустять поки в Україні не буде *************** президента.
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Сто процентов.
Или пока не введут настоящие санкции - эмбарго.
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не заморачивайся чувак, другие освободят, тебе видно не дано..
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Порошенко и замгоссекретаря США Хейл обсудили вопрос освобождения захваченных РФ украинских моряков и политзаключенных

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Та ладно!
Всем уже давно понятно, что поросёнку чихать на всех, кроме себя

По этому, он не судьбу моряков обсуждал.
Он ярлык на царство выпрашивал
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко и замгоссекретаря США Хейл обсудили вопрос освобождения захваченных РФ украинских моряков и политзаключенных
 
 
 
 
 
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