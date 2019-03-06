 Порошенко и замгоссекретаря США Хейл обсудили вопрос освобождения захваченных РФ украинских моряков и политзаключенных

Как предает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке посольства США в Украине.

В сообщении отмечается: "Американские и европейские партнеры стоят с Украиной против российской агрессии. Россия должна вернуть украинские корабли вместе с моряками, а также освободить всех незаконно задержанных политзаключенных.

Об этом и многом другом говорил заместитель госсекретаря Хейл во время встречи с Президентом Петр Порошенко".

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