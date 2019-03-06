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Все про:закон (2572) Порошенко (16497) Президент (4142) учения (2019)

 Президент подписал закон о допуске иностранных военных на учения в Украине

До 8 тысяч иностранных военнослужащих с вооружением и военной техникой смогут посетить Украину в этом году для участия в шести учениях.

Соответствующая норма предусмотрена законом №2687-VIII, который возвращен в парламент 6 марта с подписью Петра Порошенко, пишет Цензор.НЕТ.

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Документом предлагается допустить до 8 тысяч иностранных военнослужащих с вооружением и военной техникой для участия в шести учениях: многонациональных по подготовке подразделений Вооруженных сил Украины, украинско-американских "Репид Трайдент" и "Си Бриз", украинско-британских "Вориер Вотчер", многонациональных "Кленовая арка" и украинско-румынских "Риверайн".

В свою очередь украинские Вооруженные силы в составе до 1,8 тыс. военных примут участие в 18 учениях за границей.

Расходы на учения предусматривают 40,2 млн гривен со стороны Украины и финансовую поддержку других государств.

Напомним, народные депутаты 26 февраля поддержали законопроект №10067, который разрешает иностранным военным принять участие в учениях на территории Украины. Такие законопроекты принимаются ежегодно.

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Источник: https://censor.net.ua/n3115356
 
 
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Учения это золотое дно,Эльдорадо и Кландайк ,гривну пишем сто тыщ в уме.. Президент подписал закон о допуске иностранных военных на учения в Украине - Цензор.НЕТ 5150
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