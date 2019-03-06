 Правоохранители ликвидировали схему ввоза товаров широкого потребления, изъято ТМЦ на 15 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 УК Украины было установлено группу лиц, которые, используя реквизиты подконтрольных субъектов внешнеэкономической деятельности, организовали незаконный канал импорта товаров широкого потребления по заниженной таможенной стоимости без отображения полного объема указанных операций в налоговой отчетности. В результате таких действий фигуранты уклонились от уплаты 4,5 млн грн. налогов.

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По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных, складских, производственных помещениях и по месту жительства фигурантов, из незаконного оборота изъяты печати юридических и физических лиц-предпринимателей, печати и штампы нерезидентов, финансово-хозяйственные документы подконтрольных компаний, черновые записи, неучтенные ТМЦ (шлейфы, модули, сетки для модулей, кабели питания, платы для модулей, светодиоды, микросхемы, контроллеры, табло цветные LED, мобильные телефоны, обувь, предметы одежды и др.) общей ориентировочной стоимостью 15 млн грн., наличные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 2, 4 млн грн.

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Продолжается следствие.