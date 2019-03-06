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Все про:выборы (21269) Порошенко (16497) Бутусов Юрий (1640) Кривонос Сергей (21)

 Кривонос снялся с выборов после встречи с Порошенко

Заместитель командующего Сил специальных операция ВСУ полковник Сергей Кривонос снял свою кандидатуру на выборах после встречи с Петром Порошенко, которую инициировал президент.

Об этом в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отметил: "Полковник Сергей Кривонос вчера вечером провел встречу с президентом Петром Порошенко, по инициативе самого Петра Алексеевича.

После этого Кривонос вышел из связи, со своими помощниками не общался. Сегодня утром выложил пост в фейсбуке, телефоны отключил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замкомандующего ССО Кривонос снял свою кандидатуру с президентских выборов: "Считаю в нынешних условиях нецелесообразной смену Верховного Главнокомандующего ВСУ"

В 12 часов сделал звонок своим друзьям и сказал, что с ним все в порядке и он жив и здоров, и что просит отменить запланированную встречу с избирателями в Кропивницком. После чего опять вышел из связи.

Очень смешная и печальная по своему ситуация, на самом деле.

Сергей Григорьевич дал недавно интервью "Цензор.Нет", так что мы в любом случае ознакомим читателей с его мнением и позицией, но подождем немного, когда он снова будет на связи, и сможет дополнить интервью новой информацией, в том числе изложенной в его заявлении о сложении кандидатских полномочий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Участие в избирательной кампании полковника Кривоноса является его личной инициативой, - заявление командования ССО ВСУ

Думаю, Петр Порошенко сделал очень сильный ход, поскольку выдвижение Кривоноса и его активная критическая позиция могли бы серьезно подорвать поддержку Главнокомандующего в армии. Кровоноса в армии по-настоящему уважают, и его слово очень весомо. Теперь эта угроза устранена.

Впрочем, Кривонос - не публичный политик, он реальный профессиональный вояка, но очень многие в армии смотрели именно на него с надеждой. Ну что ж, подождем более детальных разъяснений, уверен, что Сергей Григорьевич скоро все выскажет. Очень уж любопытно, что ему пообещали за снятие, зная глобальные планы полковника, это должен быть, я надеюсь, какой-то очень масштабный проект. Кандидата в президенты из спецназовца не получилось, но интересно, какой путь себе выбрал этот незаурядный человек, и как он объяснит повершим в него людям свой поступок. Чтобы не было стыдно перед людьми, кто приехал на съезд его партии и шёл за ним.

По данным "Цензор.нет", В ближайшее время последует решение о назначении Кривоноса на высокий государственный пост.

Я лично не верю, что Кривонос будет прогибаться и молчать, он будет действовать".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Съезд партии "Воины АТО" выдвинул кандидатом в президенты полковника Кривоноса. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3115354
 
   
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Теперь вопрос "А зачем (с какой целью) Кривонос зарегистрировался как кандидат в Президенты?"
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Неужели генералиссимусом станет?

Та да....
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Через те що в нас немає справжніх офіцерів з яйцями, які можуть сказати ні Президенту та мафії, через це в нас досі немає Піночета.
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может Зинку\мостовую...\ Пиночетом назначим...?)))
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Когда то "Птенцы гнезда Петрова....сейчас "Свинарчуки петиной буды"
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Для тех кто в танке: Кривонос - полковник
генералиссимусы - Муженки и Ко
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Ну дык ясно в пользу кого...."МИЛЕЙШЕГО" с миру по нитке..
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Теперь вопрос "А зачем (с какой целью) Кривонос зарегистрировался как кандидат в Президенты?"
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А зачем клоун регестрировался, а зачем бабка путинская регестрировалась? Власти хотят Украину уничтожать на благо кремлёвского хозяина
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..Технічний ....Думаю для членства у окружних комісіях . Дільничі завтра останній день ,
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в прошлой жизни я был не гангстером, но в этой приходится, но вас не обижу Кривонос снялся с выборов после встречи с Порошенко - Цензор.НЕТ 8532
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Эх, уже были *бобики*. Лучше сначала у друзей спрошу для надёжности.
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Ну и крут же перегар у Пэци! Разок дыхнул на "прахвесцианала" тот - снялся Офицер, где Ваша ЧЕСТЬ???
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))) по ходу действия, завтра должна выйти очередная серия о его похождениях на высокой должности. а тут - "оба-на!". он снялся с выборов ещё сегодня!!!
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Таких людей як Кривонос потрібно назначати на відповідні посади. Армія потребує бойових офіцерів, а не "вохрівців" та ...........
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Ага, с людьми бездумно тратящими 2,5 млн а это офицерская з/п за 50 лет-далеко зайдем.
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Саша Саша Саша заяву прокурору про "людей бездумно тратящими 2,5 млн" вже написав? Кривонос снялся с выборов после встречи с Порошенко - Цензор.НЕТ 4765
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написали - Луцик сказав , що йому не до того - через місяць кудись тікати доведеться , а Офшоркін на Мальдіви не бере ..((
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пистолет с одним патроном? не? кишка у них жидковата!
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знову , як завжди , за "бабу Ягу ІІІ тисячоліття" сховається ..))
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сегодня у вас очередной облом...)))\даже не сочувствую...)\
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Мастера маникюра и кассиры Ашана пожертвовали свой последний миллион, аа.. постойте они ж его уже Жюле отдали. Вот и документы партии БЮТ подвердят.
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А у зубожилой откуда?? Вопрос риторический.
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На первой встрече дали. Ну не офицерская з/п же.
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"отец сделал ему предложение от которого тот не смог отказаться ...Луко Бразо держал пистолет у его виска, и отец предложил выбор "либо на контракте мозги, либо подпись...такая вот история")))
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Судя по депресняку (на 12 часов отключился), скорее всего в пользу компромата.
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Задашево продався - міг би стати Головнокомандувачем...
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так не понял а чё кукарекаете - он профессиональный военный послужной список неплох причём по профилю Кривонос снялся с выборов после встречи с Порошенко - Цензор.НЕТ 9742
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судя по смешному описанию постситуации, будет очередное самоубийство. 3я выстрелами в голову.
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Было два кандидата "без коррупционных хвостов" - Кошулинский и Кривонос. Как видим, Кривонос оказался слабым на лобок. Обосрался от одного лишь Пэтиного дыхания. А как же те люди которые собирали денежку на его выжвижение? Пэтя вернул? Что он ему такого предложил? А впрочем все равно. Все что ждет дальше этого человека мне безразлично. Он по сути не мужик, а продажное сцикло. Был и весь вышел. Стек по лампасам в берцы... Ну что ж остался только один Кошулинский. Или он или любой другой коррумпированный яценюк.
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Почему вы не подумали о том, что те (истинные) из АТОшников, которые его выдвигали,
предпочтут воевать под командованием(как вариант) Кривоноса, но не Муженко и ему подобных.
Кривонос, если предполагаемое Бутусовым имеет основание, продолжит то, чем занимался всю свою службу в ВС: выбивть совковое и работать над повышением боеготовности армии, а не показухой. Свидетельством тому - все жизнь Кривоноса
Подавляющее большинство тех, что его здесь хает - понятия не имеет, что он за человек: в ящике его нет. Соответственно, реальные перспективы Кривоноса в выборах - нулевые, и нулевой результат что-либо изменить в армии(которая для него - все)
В барыжный его договорняк с Порохом принципиально не верю.
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так чего поперся в кандидаты, а теперь и к пете на прием???
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Ну что ж... Верю - не верю... Запасайтесь попкорном. Скоро потушат свет...
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военный оказался не таким уж и военным...
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Нельзя реформировать армию или любое другое ведомство, не
изменив принципиально ситуацию в государстве...
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Разделяю мнение Бутусова:
"Я лично не верю, что Кривонос будет прогибаться и молчать, он будет действовать".
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Действовать, действовать, действовать!...
В каком полку служили?!...
Будем отстреливаться...
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Ну, если цитатами:
каждый судит по себе(с)

Сужу исходя их биографии Кривоноса. А не по играм политиканов вокруг него. И уж тем более - не из говна, которое в один момент полилось на него. Сидел бы тих, не отсвечивал - почти всех устраивало, т.к. шанс его "президенства" близок 0.
Другой вопрос - какие полномочия(по версии Бутусова) Кривонос получит. Один - мало изменит. Он - отличный воин и умен. Но здесь барыги его могут прокатить
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Политика - грязное и не знакомое для профессионального вояки дело ( как впрочем и для артиста сцены ). Здесь он проиграет "кукловодам" без шансов. А еще его и используют втемную.
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Он лучше дело все погубит,
И рад скорей
Посмешищем стать света,
Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать совета.
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поперся в президенты, что бы получить из рук вора должность...нет слов!
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В ближайшее время последует решение о назначении Кривоноса на высокий государственный пост.
Я лично не верю, что Кривонос будет прогибаться и молчать, он будет действовать".Источник: https://censor.net.ua/n3115354 - і навіщо Офшоренку такі люди ? В нього зовсмім інша кадрова політика - Свинарчуковська ...
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Генералы какие то мягкотелые, слушают и подиняются всякому ворью...
В противовес нашим воровским и сцыкливым генералам...
Аугусто Пиночет, будучи главнокомандующим сухопутными войсками Чили, свергнул и пристрелил коррумпированного президента коммуниста Альенде...
А далее, вывел Чили на первое место по уровню жизни в латинской Америке.

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Пиночет вывел танки на улицы столицы Чили Сантьяго в 1974 г. во время свержения президента - коррупционера Альенде и давил эту чиновничью воровскую шушеру
Кривонос снялся с выборов после встречи с Порошенко - Цензор.НЕТ 8426
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"далеко куцому до зайця..." (народна приказка)
просто умови тут абсолютно інші ...
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Просто продемонстрирована разница между нашими сцыкливыми генералами, которые готовы услуживать любому подонку, любой воровской мрази и даже мародёру... и настоящими генералами - патриотами, которые думают о своей Родине и о своём народе.
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Кривонос не был реальной альтернативой для пети. Скорее всего он был техническим "кандидатом от армии", который в нужный момент должен был сняться в пользу пети и перетянуть голоса военных на его сторону. Это и произошло. Только вот никак это пете уже не поможет.
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Неа, не помогло. По крайней мере до выборов мы это не узнаем....
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В чем и кому? Лично я только все более убеждаюсь в полном отсутствии какой либо СИЛЫ и ВОЛИ в ВСУ.
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это наверное потому-что тебя там не было и нет...!
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тебе точно - там не було , нема і не буде ! Кривонос снялся с выборов после встречи с Порошенко - Цензор.НЕТ 7487
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за пороха проголосуют : СБУ, МВД, ВСУ, коррумпированные прокуроры, судьи, чиновники, Свинарчуки, Гладковские + порохоботы
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У барыг для каждого своя цена! Даже для "реальных профессиональных вояк". Вот так барыги всех под себя и подминают.
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слился... прогнулся перед мародёром...
Что это за генерал, который слушается и повинуется мародёру, который обворовывает армию во время войны, в которой служит этот генерал Кривонос?
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))))) окончательный мокшанский обсир на выборах все ближе и ближе...
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"За чей счет банкет?Кто оплачивать будет? - Во всяком случае, не мы!" Охотно верю,что Кривонос свои деньги вкинул на заявку)
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Як говорять порохоботи: або ПО, або аХенти Кремля! Ось аХент Кремля зняв кандидатуру на користь ПО. То хто тоді ПО?
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у вас путриётов, это уже почти пять лет так идёт...!)))
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а шо ж в этом плохого,что достойных людей назначают на важные должности? Кривонос снялся с выборов после встречи с Порошенко - Цензор.НЕТ 9724
и что плохого в компромиссе,ведь это же суть политики...
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Значит ты должен приветствовать компромисс в политике - снятие кандидатуры Садового и др. в пользу Гриценко
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Внешне полковник, в душе цыпленок.
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всі тут про гроші пишуть, а мені здається, що Пеця його елементарно залякав. Це не складно, маючи свої кишенькові ГПУ та СБУ, а причину, якщо не знайти, то можна підлаштувати.
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а чому ніхто не думає , що він для того і висувався - аби потім гучно "знятися" (в останній день) на користь офшоркіна ...?
ну і + звичайно свої люди , від нього , в ДВК і ОВК ... а зараз вочевидь щось просто пішло не так і вони вже не потрібін ...
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********* пообещало, в случае повторного выдвижения на царствование, место мужеложенка, звание хенерала и хенеральскую пенсию.
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А он прям всё и расскажет,держите карман шире!Наверное пользы от него гораздо больше будет,если он будет исполнять свои прямые обязанности.Во всяком случае,пока не закончилась война.А теперь ждём,как поведут себя другие претенденты,после беседы с Порошенко.На Юльку,Бойко и Гриценко это не распростроняется.У этих четко поставленная задача о которой можно только догадыватся.Не верю в этих тушек ни на одну секунду.От них прям прёт какой-то обречённостью,которая может накрыть всю страну,в случае выбора, кого-то из них президентом.Какая-то вязкая гидота их окружает и тянется за ними шлейфом уходящим в черноту.Как-то так.
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Мародёр Порошенко, обворовывающий армию во время войны, не достоин быть не только президентом воюющей страны но и вообще быть на свободе.
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