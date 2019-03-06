 Кривонос снялся с выборов после встречи с Порошенко

Об этом в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он отметил: "Полковник Сергей Кривонос вчера вечером провел встречу с президентом Петром Порошенко, по инициативе самого Петра Алексеевича.
После этого Кривонос вышел из связи, со своими помощниками не общался. Сегодня утром выложил пост в фейсбуке, телефоны отключил.
В 12 часов сделал звонок своим друзьям и сказал, что с ним все в порядке и он жив и здоров, и что просит отменить запланированную встречу с избирателями в Кропивницком. После чего опять вышел из связи.
Очень смешная и печальная по своему ситуация, на самом деле.
Сергей Григорьевич дал недавно интервью "Цензор.Нет", так что мы в любом случае ознакомим читателей с его мнением и позицией, но подождем немного, когда он снова будет на связи, и сможет дополнить интервью новой информацией, в том числе изложенной в его заявлении о сложении кандидатских полномочий.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Участие в избирательной кампании полковника Кривоноса является его личной инициативой, - заявление командования ССО ВСУ
Думаю, Петр Порошенко сделал очень сильный ход, поскольку выдвижение Кривоноса и его активная критическая позиция могли бы серьезно подорвать поддержку Главнокомандующего в армии. Кровоноса в армии по-настоящему уважают, и его слово очень весомо. Теперь эта угроза устранена.
Впрочем, Кривонос - не публичный политик, он реальный профессиональный вояка, но очень многие в армии смотрели именно на него с надеждой. Ну что ж, подождем более детальных разъяснений, уверен, что Сергей Григорьевич скоро все выскажет. Очень уж любопытно, что ему пообещали за снятие, зная глобальные планы полковника, это должен быть, я надеюсь, какой-то очень масштабный проект. Кандидата в президенты из спецназовца не получилось, но интересно, какой путь себе выбрал этот незаурядный человек, и как он объяснит повершим в него людям свой поступок. Чтобы не было стыдно перед людьми, кто приехал на съезд его партии и шёл за ним.
По данным "Цензор.нет", В ближайшее время последует решение о назначении Кривоноса на высокий государственный пост.
Я лично не верю, что Кривонос будет прогибаться и молчать, он будет действовать".
Та да....
генералиссимусы - Муженки и Ко
https://www.facebook.com/yanina.sokolova/videos/2381918008486285/UzpfSTEwMDAwMTU5MTIyNTM5MDoyMzAxNDQ3MTc5OTE4MzAw/
предпочтут воевать под командованием(как вариант) Кривоноса, но не Муженко и ему подобных.
Кривонос, если предполагаемое Бутусовым имеет основание, продолжит то, чем занимался всю свою службу в ВС: выбивть совковое и работать над повышением боеготовности армии, а не показухой. Свидетельством тому - все жизнь Кривоноса
Подавляющее большинство тех, что его здесь хает - понятия не имеет, что он за человек: в ящике его нет. Соответственно, реальные перспективы Кривоноса в выборах - нулевые, и нулевой результат что-либо изменить в армии(которая для него - все)
В барыжный его договорняк с Порохом принципиально не верю.
изменив принципиально ситуацию в государстве...
"Я лично не верю, что Кривонос будет прогибаться и молчать, он будет действовать".
В каком полку служили?!...
Будем отстреливаться...
каждый судит по себе(с)
Сужу исходя их биографии Кривоноса. А не по играм политиканов вокруг него. И уж тем более - не из говна, которое в один момент полилось на него. Сидел бы тих, не отсвечивал - почти всех устраивало, т.к. шанс его "президенства" близок 0.
Другой вопрос - какие полномочия(по версии Бутусова) Кривонос получит. Один - мало изменит. Он - отличный воин и умен. Но здесь барыги его могут прокатить
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Он лучше дело все погубит,
И рад скорей
Посмешищем стать света,
Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать совета.
Я лично не верю, что Кривонос будет прогибаться и молчать, он будет действовать".Источник: https://censor.net.ua/n3115354 - і навіщо Офшоренку такі люди ? В нього зовсмім інша кадрова політика - Свинарчуковська ...
В противовес нашим воровским и сцыкливым генералам...
Аугусто Пиночет, будучи главнокомандующим сухопутными войсками Чили, свергнул и пристрелил коррумпированного президента коммуниста Альенде...
А далее, вывел Чили на первое место по уровню жизни в латинской Америке.
просто умови тут абсолютно інші ...
Что это за генерал, который слушается и повинуется мародёру, который обворовывает армию во время войны, в которой служит этот генерал Кривонос?
и что плохого в компромиссе,ведь это же суть политики...
ну і + звичайно свої люди , від нього , в ДВК і ОВК ... а зараз вочевидь щось просто пішло не так і вони вже не потрібін ...