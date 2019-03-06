 "Крым - это Украина", - Столтенберг на встрече комиссии Украина-НАТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Крым - это Украина. Через пять лет союзники по НАТО не признали и не признают незаконную аннексию Россией. Мы продолжаем поддерживать Украину политически и практически. Мы не забыли о высокой цене, которую украинский народ продолжает платить за свое желание решить свое будущее без вмешательства извне", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Согласно сообщению пресс-службы, в НАТО выразили обеспокоенность по поводу нарушений прав человека в оккупированном Крыму, в частности в отношении крымских татар и других этнических, политических и религиозных групп.

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Сообщается, что во встрече от Украины приняли участие политический директор МИД Алексей Макеев и руководитель Крымскотатарского ресурсного центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Ескендер Бариев.

"НАТО продолжает призывать Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, которые она захватила в ноябре в районе Керченского пролива", - сообщили в альянсе.

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