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 Политика Украины, За рубежом
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 "Крым - это Украина", - Столтенберг на встрече комиссии Украина-НАТО

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе, 6 марта состоялась встреча представителей комиссии Украина-НАТО по обсуждению текущей ситуации в оккупированом Крыму, в пятую годовщину его оккупации РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Крым - это Украина. Через пять лет союзники по НАТО не признали и не признают незаконную аннексию Россией. Мы продолжаем поддерживать Украину политически и практически. Мы не забыли о высокой цене, которую украинский народ продолжает платить за свое желание решить свое будущее без вмешательства извне", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Согласно сообщению пресс-службы, в НАТО выразили обеспокоенность по поводу нарушений прав человека в оккупированном Крыму, в частности в отношении крымских татар и других этнических, политических и религиозных групп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг: НАТО не хочет новой холодной войны

Сообщается, что во встрече от Украины приняли участие политический директор МИД Алексей Макеев и руководитель Крымскотатарского ресурсного центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Ескендер Бариев.

"НАТО продолжает призывать Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, которые она захватила в ноябре в районе Керченского пролива", - сообщили в альянсе.

Читайте также: Генсек НАТО Столтенберг попросил министра иностранных дел России Лаврова освободить пленных украинских моряков

Источник: https://censor.net.ua/n3115351
 
 
 Топ комментарии
 
Незабаром вибори, а 20 з гаком % виборців обиратимуть кота в мішку, який не дав жодного інтерв'ю і не представив свою команду.
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а что "глубокой озабоченности" разве мало?)
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и шо? на даный момент в крыму кацапы и крым пока что это кацапия.
а амеры и европа слабаки
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А Путин кто? Ну что, Столтенберг, слабо озвучить?
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Є така пісня: путін - *****
ла-ла-ла-ла-ла
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Да Али с этим я с тобой в полном КОНСЕНСУСЕ !Песня харьковская я харьковчанин,горжусь этим! "Крим - це Україна", - Столтенберг на зустрічі комісії Україна-НАТО - Цензор.НЕТ 3708
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Крым - это Украина, Зеленский - это ее президент! Главное - игнорировать все ток-шоу, дебаты. Выступления только в записи после подготовки сценария. И дело сделано!
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Незабаром вибори, а 20 з гаком % виборців обиратимуть кота в мішку, який не дав жодного інтерв'ю і не представив свою команду.
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Цей кіт весь час стає на коліна і має неприємний зелений колір🙄
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УИСИ, «Социальный мониторинг», 4 марта 2019 Выборы Президента Украины (последний): Зеленский-Порошенко (2 тур) - 39,7 : 21,3! Зеленский - Тимошенко: 36 : 22,9!
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если говорить халва халва то от этого во рту слаще не станет (восточная мудрость) западным крикунам в уши бы.. "Крым - это Украина", - Столтенберг на встрече комиссии Украина-НАТО - Цензор.НЕТ 2837
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Дуже добре, що Столтенберг розуміє про приналежність Криму Україні. Коли ж НАТО почне робити практичні дії, а просто говорити?
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Практичні дії означають війну. І не місцевого масштабу.
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***** застосує ядерну зброю не вагаючись. Патамушта іпануте.
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І тому можна далі йому дозволити захоплювати інші держави та допомагати матеріально у цьому, бо тиску стосовно будівництва ПП2 від НАТО не було🤗
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Тут один такой уже у Пэти в советниках...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Крым - это Украина", - Столтенберг на встрече комиссии Украина-НАТО
 
 
 
 
 
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