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 Реформирование оборонно-промышленного комплекса и повышение прозрачности выполнения гособоронзаказа, - главные вопросы заседания СНБО

6 марта 2019 Совет национальной безопасности и обороны Украины на своем заседании рассмотрела вопросы реформирования оборонно-промышленного комплекса и повышение прозрачности выполнения государственного оборонного заказа.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.

В сообщении отмечается: "По словам Секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, в условиях российской вооруженной агрессии все основные потребности ВСУ и других военных формирований обеспечиваются украинским ОПК. "Отечественный ОПК реализует системные программы по производству широкого спектра вооружения и военной техники, в частности, мощных ракетных систем", - сказал секретарь СНБО Украины, добавив, что приоритетность выполнения ракетной программы "особенно важно с учетом выхода РФ из договора о нераспространении ракет средней и меньшей дальности, что, прежде всего, создает дополнительную угрозу для безопасности нашей страны".

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"Реформирование сектора безопасности и обороны, в частности, такой важной составляющей, как оборонно-промышленный комплекс, является одним из наших приоритетов", - отметил А. Турчинов.

По его словам, направления реформирования ОПК нарабатывались с привлечением ведущих специалистов из стран-стратегических партнеров Украины - членов Североатлантического альянса, а также независимых военных экспертов из нашей страны. "С учетом этих наработок СНБО Украины принял решение, предусматривающее комплекс мер по реформированию оборонно-промышленного комплекса и повышению прозрачности выполнения государственного оборонного заказа, а также приоритетные шаги по системной борьбы с любыми коррупционными проявлениями и ответственностью руководителей независимо от рангов и занимаемых должностей", - сказал Турчинов.

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Секретарь СНБО Украины сообщил, что по результатам заседания поручено провести аудит и ревизию деятельности ГК "Укроборонпром" и предприятий-участников концерна с привлечением иностранных экспертов.

Генеральной прокуратуре Украины, СБУ, НАБУ и ГБР рекомендовано осуществить проверку и дать правовую оценку изложенным в СМИ фактам нарушений в сфере оборонных закупок, и о результатах проинформировать общественность.

Кабинету Министров Украины поручено повысить уровень прозрачности и усилить контроль со стороны государства за деятельностью Государственного концерна "Укроборонпром", и привлечь специалистов из стран НАТО к работе Наблюдательного совета ГК "Укроборонпром".

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Правительству поручено рассмотреть вопрос о создании центрального органа исполнительной власти для обеспечения реализации государственной военно-промышленной политики и управления объектами государственной собственности в соответствующей сфере.

Поручено также инициировать внесение изменений в Закон Украины "О государственном оборонном заказе" в части повышения уровня прозрачности государственных закупок, в частности, формирование государственного оборонного заказа в форме открытых данных, исключая узкую номенклатуру оборонной продукции, содержащей признаки государственной тайны.

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"В ходе выполнения ГОЗ необходимо отдавать предпочтение продукции, работам и услугам оборонного назначения отечественного происхождения, и приоритетности привлечения национальных производителей-поставщиков к выполнению государственного оборонного заказа", - подчеркнул А. Турчинов.

Также на заседании был рассмотрен ряд других вопросов, в частности, увеличение открытости и прозрачности оборонно-промышленного комплекса, привлечение инвестиций, обеспечение современного уровня инновационности и надлежащего качества научно-исследовательских разработок и продукции отечественного ОПК".

Реформирование оборонно-промышленного комплекса и повышение прозрачности выполнения гособоронзаказа, - главные вопросы заседания СНБО 01

Источник: https://censor.net.ua/n3115349
 
 
 Топ комментарии
 
в трансляції засідання РНБО було помітно , що Офшоренко зірвав голос - він і сам про це казав ... Питання - на кого ж Гідрант так кричав - невже на Гладковсього ? Реформирование оборонно-промышленного комплекса и повышение прозрачности выполнения гособоронзаказа, - главные вопросы заседания СНБО - Цензор.НЕТ 1441
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Это - пабеда! Реформирование оборонно-промышленного комплекса и повышение прозрачности выполнения гособоронзаказа, - главные вопросы заседания СНБО - Цензор.НЕТ 6731 Начинаем рехвормы в оборонно-промышленном комплексе!
Шёл 6-ой год войны...
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Там ничего реформировать не надо, там надо весь СНБО сажать на нары, они все в доле и повязаны преступлениями
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Да ладно, не преувеличивайте. Главноторгующая альпийская фиалочка Пётр Лексеич в это бандитско-воровское болото случайно попала.
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петраликсеича - спецрейсом и под конвоем в Гуантанамо
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Шутки-шутками, а ведь из нашего оборонного бюджета вымывались и деньги доноров - американских налогоплательщиков. Как бы шутки не стали былью.
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ну правильно, американцы за каждый цент, который они нам выдали в виде помощи, спросят с петраликсеича, а новая власть займется ликвидацией Укроборонпрома и Нафтогаза как ненужных коррумпированных контор
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Надієшся на швидкий прихід х-ла? Будь сміливішим. В позу і волай путлєр ввєді!!!
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Вот прозрачности ещё кое-где не хватает... а так...
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в трансляції засідання РНБО було помітно , що Офшоренко зірвав голос - він і сам про це казав ... Питання - на кого ж Гідрант так кричав - невже на Гладковсього ? Реформирование оборонно-промышленного комплекса и повышение прозрачности выполнения гособоронзаказа, - главные вопросы заседания СНБО - Цензор.НЕТ 1441
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Хотел умиреть от позора и хлестал холодную водку.
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ну , він на засіданні РНБО так і виглядав , як лайна перехававши явно після чогось такого ..))
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Меньше надо брехливые пламенные речи толкать, а то, ненароком, можно не только
голос потерять. Реформування оборонно-промислового комплексу та підвищення прозорості виконання держоборонзамовлення, - головні питання засідання РНБО - Цензор.НЕТ 6179
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це було на телекамери.....
потім камери "отсєчь" !
а поза камерами домовились замінити Свинарчуків на когось із лояльніших гнид Реформирование оборонно-промышленного комплекса и повышение прозрачности выполнения гособоронзаказа, - главные вопросы заседания СНБО - Цензор.НЕТ 8153
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Когда я в последнние дни наблюдаю за их вялыми и судорожными телодвижениями, то мне приходит на ум следущее:
***
Желтеет красной синевой зелёная чапырность...
По крайней мере на их физиях это отчётливо написано.
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Крепко борьбу повели... по настоящему... аж самим страшно!...
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Всё будет до задницы, пока главный упырь будет продолжать сидеть в 1-ом кресле государства.
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Пане Адміністраторе! звірніть увагу на цього брехуна російського. йому до задниці все що ми робимо. бан однозначно йому!
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по перше, ви не робите нічого. а ваші шоколадні боси розкрадають на армії сотні мільйонів.
по-друге, в правилах форуму немає озвучених вами критеріїв, за якими адміністратор міг би виконати вашу вимогу. звісно якщо він буде дотримуватись правил.
отаке...
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В людини просто специфічне почуття гумору.
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ти ене не цікавиш. тупо я тебе підводжу до ануляції твого ніку.
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ни о чем - "улучшим", "укрепим" "обеспечим"...
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- "улучшим", "укрепим" "обеспечим"...

достигнем, планируем...
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Только реформировать ентот самый комплекс уже будут Зеленский с Беней
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Понятно , что Порошенко решил бороться с корупционной мафией,но ему было неудобно ,как то неловко и немножко даже стыдно, что всё его окружение и есть корупционеры . .Но он придумал хитрый план = слить своё корупционное окружение журналистам и даже взять немножко удар на себя ,чтобы отвести от себя подозрение .
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Стесняюсь спросить ,для этого опять надо выбрать шоколадную кодлу?
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Как все было прекрасно в СНБО. Никаких проблем, все отлично, никакой коррупции, никаких хищений..
И вдруг БАЦ.. оказывается все хреново...
Может такое СНБО самих нужно под суд?
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"Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор...". А среди нас завелась крыса ......
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРеформирование оборонно-промышленного комплекса и повышение прозрачности выполнения гособоронзаказа, - главные вопросы заседания СНБО
 
 
 
 
 
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