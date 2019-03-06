 Действующий директор "Спецтехноэкспорта" Бельбас взят под стражу

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ Денис Попович, альтернативная мера пресечения - залог в 7 миллионов гривен.

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Представитель обвинения прокурор САП Ольга Яровая требовала как альтернативную меру залог в размере 55,4 миллиона гривен, но суд удовлетворил требование частично.

Кроме Бельбаса, арест назначен подозреваемому по тому же делу экс-замдиректора "Спецтехноэкспорта" Денису Панасенко. Для него альтернативной мерой определено 5 миллионов гривен.

Слушания по остальным представителям "Спецтехноэкспорта", подозреваемым в растрате 55,4 миллиона гривен за 2014-2016 год, продолжаются.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали действующего и бывшего директоров "Спецтехноэкспорта" по подозрению в растрате 4 марта.

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