 Действующий директор "Спецтехноэкспорта" Бельбас взят под стражу

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ Денис Попович, альтернативная мера пресечения - залог в 7 миллионов гривен.
Представитель обвинения прокурор САП Ольга Яровая требовала как альтернативную меру залог в размере 55,4 миллиона гривен, но суд удовлетворил требование частично.
Кроме Бельбаса, арест назначен подозреваемому по тому же делу экс-замдиректора "Спецтехноэкспорта" Денису Панасенко. Для него альтернативной мерой определено 5 миллионов гривен.
Слушания по остальным представителям "Спецтехноэкспорта", подозреваемым в растрате 55,4 миллиона гривен за 2014-2016 год, продолжаются.
Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали действующего и бывшего директоров "Спецтехноэкспорта" по подозрению в растрате 4 марта.
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8 часов назад
Журналисты выяснили, что коррупционные схемы, которые процветают в "Укроборонпроме", успешно работают и на другом государственном предприятии - "Укрзализныце".
Об этом сообщает UAportal со ссылкой на ресурс "Железная дорога без коррупции".
В результате журналистского расследования было установлено, что вагонный воздухораспределитель 483-А, который отвечает за систему торможения поезда, производится российским предприятием "МТЗ Трансмаш". Данная деталь, в отличие от российских запчастей, на официальном уровне продается в Украине.
Как отмечается в материале, у дилера "МТЗ Трансмаш" в 2017 году можно было приобрести воздухораспределитель 483-А по цене в 16 тыс. грн в розницу, тогда как УЗ через фиктивные фирмы-прокладки закупала их в оптом по 35 тысяч гривен. У предприятия была возможность закупки украинских деталей по более дешевой стоимость, однако в "Укрзализныце" предпочли другой вариант.
В ходе проведения собственного расследования СБУ и правоохранительные органы выявили множество нарушений на УЗ и установили факт функционирования подпольного производства деталей.
Кураторами коррупционных схем называют пятерых деятелей - Андрея Алешу, Станислава Лесникова, Владислава Лебедя, Михаила Бейлина и Сергея Шута.
Напомним, ранее в рамках производство по "Укроборонпрому" НАБУ и САП задержали двух крупных чиновников одной из дочерних структур предприятия.