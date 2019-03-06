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Все про:растрата (154) Укроборонпром (585)

 Действующий директор "Спецтехноэкспорта" Бельбас взят под стражу

Соломенский суд Киева постановил арестовать директора "Спецтехноэкспорта" Владислава Бельбаса до 1 мая.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ Денис Попович, альтернативная мера пресечения - залог в 7 миллионов гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После скандала с "Укроборонпромом" правоохранители "показывают рвение". Главе "Спецтехноэкспорта" Бельбасу не дают подготовить свою защиту, - волонтер Арахамия

Представитель обвинения прокурор САП Ольга Яровая требовала как альтернативную меру залог в размере 55,4 миллиона гривен, но суд удовлетворил требование частично.

Кроме Бельбаса, арест назначен подозреваемому по тому же делу экс-замдиректора "Спецтехноэкспорта" Денису Панасенко. Для него альтернативной мерой определено 5 миллионов гривен.

Слушания по остальным представителям "Спецтехноэкспорта", подозреваемым в растрате 55,4 миллиона гривен за 2014-2016 год, продолжаются.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали действующего и бывшего директоров "Спецтехноэкспорта" по подозрению в растрате 4 марта. 

Также читайте: Следственные действия в отношении чиновников "Спецтехноэкспорта" не связаны с расследованием о хищениях в оборонке, - "Укроборонпром"

Источник: https://censor.net.ua/n3115348
 
 
 Топ комментарии
 
Там ребята один директор ,его фамилия порошенко ! Действующий директор "Спецтехноэкспорта" Бельбас взят под стражу - Цензор.НЕТ 8148
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Опять ищем стрелочника??? А почему Пэдро не в СИЗО???
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БЕЛЬБАС... Действующий директор "Спецтехноэкспорта" Бельбас взят под стражу - Цензор.НЕТ 5140 А КАК БЫЛО БЫ ВЕРНО БАЛБЕС...... Действующий директор "Спецтехноэкспорта" Бельбас взят под стражу - Цензор.НЕТ 4390
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Там ребята один директор ,его фамилия порошенко ! Действующий директор "Спецтехноэкспорта" Бельбас взят под стражу - Цензор.НЕТ 8148
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Опять ищем стрелочника??? А почему Пэдро не в СИЗО???
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Ievgen Maievskyi "Да не парься" "накинем" 5 Пасок пусть париться по второму сроку )))
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И снова хватают кого попало, а не тех, чьи фамилии названы журналистами.
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А династия графьев Свинарчуков неприкасаема.
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а свинарей фемида обходит стороной...слепая ведь.
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Действующий директор "Спецтехноэкспорта" Бельбас взят под стражу - Цензор.НЕТ 5966 Активісти з висоти пташиного польоту показати елітний палац 22-річного Ігоря Гладковського.
Звідки у малолітнього недоноска така нерухомість і земельна ділянка під ним?
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Высотомеры продавал по сто тысяч долларов сша
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Нельзя главнокомандующего менять во время войны
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но не глухая же? Не слышит хрюканье и чавканье? Действующий директор "Спецтехноэкспорта" Бельбас взят под стражу - Цензор.НЕТ 1923
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стрелочник назначен....под свинячий визг....
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Бельбасом меньше БАЛБЕСОМ больше...делу не поможешь.
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крайнього знайшли - тепер будуть перевіряти реакцію суспільства - схаває чи ні ?
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Там в таких структурах крайніх не буває, є просто жертовні ягнята і козлики. Действующий директор "Спецтехноэкспорта" Бельбас взят под стражу - Цензор.НЕТ 2477
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"Схемы Гладковского" всплыли на "Укрзализныце": окружение Порошенко на пороге нового скандала
8 часов назад
Журналисты выяснили, что коррупционные схемы, которые процветают в "Укроборонпроме", успешно работают и на другом государственном предприятии - "Укрзализныце".
Об этом сообщает UAportal со ссылкой на ресурс "Железная дорога без коррупции".
В результате журналистского расследования было установлено, что вагонный воздухораспределитель 483-А, который отвечает за систему торможения поезда, производится российским предприятием "МТЗ Трансмаш". Данная деталь, в отличие от российских запчастей, на официальном уровне продается в Украине.
Как отмечается в материале, у дилера "МТЗ Трансмаш" в 2017 году можно было приобрести воздухораспределитель 483-А по цене в 16 тыс. грн в розницу, тогда как УЗ через фиктивные фирмы-прокладки закупала их в оптом по 35 тысяч гривен. У предприятия была возможность закупки украинских деталей по более дешевой стоимость, однако в "Укрзализныце" предпочли другой вариант.
В ходе проведения собственного расследования СБУ и правоохранительные органы выявили множество нарушений на УЗ и установили факт функционирования подпольного производства деталей.
Кураторами коррупционных схем называют пятерых деятелей - Андрея Алешу, Станислава Лесникова, Владислава Лебедя, Михаила Бейлина и Сергея Шута.
Напомним, ранее в рамках производство по "Укроборонпрому" НАБУ и САП задержали двух крупных чиновников одной из дочерних структур предприятия.
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О! Порошенко виявляється ОСОБИСТО закупляє запчасти для Укрзалізниці замість ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ "УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ" .
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Чому пишуть взят під варту, якщо його тупо відпустили за 7 лімонів ? Для ного це, як мені в ресторан сходити.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДействующий директор "Спецтехноэкспорта" Бельбас взят под стражу
 
 
 
 
 
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