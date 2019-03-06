 Контрактник украл из воинской части и продал за 75 тыс. грн тепловизор, стоимостью 444 тыс. грн, - ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

В ходе расследования установлено, что 21-летний военнослужащий вынес прибор через контрольно-пропускной пункт части, расположенной в Мелитополе, а потом по почте переправил его покупателю на Ивано-Франковщине. Таким образом тепловизор стоимостью 444 тыс. гривен солдат-контрактник продал за 75 тыс. гривен.

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Следователи ГБР вернули похищенный тепловизор воинской части.

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По результатам предварительного расследования военнослужащий обвиняется в присвоении имущества, совершенное в условиях особого периода (ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины ему грозит наказание сроком от 5 до 12 лет.