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Все про:армия (7342) Мелитополь (85) хищение (407) ГБР (240)

 Контрактник украл из воинской части и продал за 75 тыс. грн тепловизор, стоимостью 444 тыс. грн, - ГБР. ФОТО

Следователи теруправления ГБР, расположенного в Мелитополе, завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего-контрактника, который в декабре 2018 года похитил из воинской части, а затем продал тепловизор.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Контрактник украл из воинской части и продал за 75 тыс. грн тепловизор, стоимостью 444 тыс. грн, - ГБР 01

В ходе расследования установлено, что 21-летний военнослужащий вынес прибор через контрольно-пропускной пункт части, расположенной в Мелитополе, а потом по почте переправил его покупателю на Ивано-Франковщине. Таким образом тепловизор стоимостью 444 тыс. гривен солдат-контрактник продал за 75 тыс. гривен.

Смотрите: Через львовскую таможню в страну незаконно ввозили элитные автомобили, - ГБР. ФОТО

Контрактник украл из воинской части и продал за 75 тыс. грн тепловизор, стоимостью 444 тыс. грн, - ГБР 02

Следователи ГБР вернули похищенный тепловизор воинской части.

Контрактник украл из воинской части и продал за 75 тыс. грн тепловизор, стоимостью 444 тыс. грн, - ГБР 03

Также читайте: Необходимо увеличивать количество следователей в ГБР и создавать теруправления в каждой области, - Труба

По результатам предварительного расследования военнослужащий обвиняется в присвоении имущества, совершенное в условиях особого периода (ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины ему грозит наказание сроком от 5 до 12 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3115347
 
   
 Топ комментарии
 
Контрактникам, не так мало платят.
Просто этот конкретный человек - вор.
Вот и все.
Или думаешь, что оно с голоду умирало и продало тепловизор, что бы хлеба купить?
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Хороший хлопчик - бути йому депутатом від БПП.
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Матіосу продав?
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купив гладковський, знову продаси оборонці, а протухлий торт заявить, що Україна сама себе забезпечує у оборонпромі ...
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Руководство страны подало пример
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вот вы ольгинцы талантливы - как бы даже к ДПП примазать Порошенко или хотя бы "власть".
офигеть таланты.
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вы, соевые, ещё круче ольгинских. Для вас все, кто против Рошенки - это автоматически агенты Кремля.
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))) местечковые охотники в период безлистья вместо собаки берут с собой. даже вальдшнепа мона по быстренькому найти, пока тёпленький. не говоря уже про подранков свинарчуков, сдохнувших не на месте попадания )
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скорее контрабандистам...шоб видели,где ходят погранцы.
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теперь будут искать друг-друга тепловизорами и играть в невидимые войны.. Контрактник украл из воинской части и продал за 75 тыс. грн тепловизор, стоимостью 444 тыс. грн, - ГБР - Цензор.НЕТ 4867
бойцы невидимого фронта Контрактник украл из воинской части и продал за 75 тыс. грн тепловизор, стоимостью 444 тыс. грн, - ГБР - Цензор.НЕТ 9968
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Нашли о чём писать,платите больше...меньше воровства будет,солдата обещанками не накормишь Контрактник украл из воинской части и продал за 75 тыс. грн тепловизор, стоимостью 444 тыс. грн, - ГБР - Цензор.НЕТ 9058 , а ворованные миллиарды ...это так пустяк и винных нет,ерунда? Контрактник украл из воинской части и продал за 75 тыс. грн тепловизор, стоимостью 444 тыс. грн, - ГБР - Цензор.НЕТ 2460
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Контрактникам, не так мало платят.
Просто этот конкретный человек - вор.
Вот и все.
Или думаешь, что оно с голоду умирало и продало тепловизор, что бы хлеба купить?
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БАРЫГА мало зарабатывает...?А государство и народ ОБВОРОВЫВАЕТ и что ты на это скажешь? Контрактник украл из воинской части и продал за 75 тыс. грн тепловизор, стоимостью 444 тыс. грн, - ГБР - Цензор.НЕТ 8025 Или ты думаешь ОН с голоду пухнет? Контрактник украл из воинской части и продал за 75 тыс. грн тепловизор, стоимостью 444 тыс. грн, - ГБР - Цензор.НЕТ 6939
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cкажу на це, шо ти х"йню гебняву несеш...чи ти думаєш шо х"йло в кремлі тебе до себе приблизе?
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Вьі думаете, что если бьі проституткам платили больше, то они бьі меньше трахались?
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А ты проститутка... что так печёшься о них? Контрактник украл из воинской части и продал за 75 тыс. грн тепловизор, стоимостью 444 тыс. грн, - ГБР - Цензор.НЕТ 3691
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Хороший хлопчик - бути йому депутатом від БПП.
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не перехватить, порошенко більше дасть. свинарчук тобі щось говорить надіюсь....
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дурной пример заразителен ! свиноборонпрому можно а мне нельзя???
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)) ну всё. дело "укроборонпрома" мона смело закрывать. главный виновник наконец то найден!
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Конченую тварь поймали ,и здесь точно рубить руки надо гадине
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гівнюк а не солдат, своїх товарищів і обікрав.
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а на заробітках за кордоном не так? скільки у Польщі свої своїх або російські браття обкрадали ? Скільки українців своїх же кидають на працевлаштуванні за кордоном ? наприклад.. вікрийте любий сайт оголошень. оберіть любий розділ працевлаштування за кордоном і... всі обяви, що ви бачите - працевлаштування за кордоном по біометриці ніщо інше як кидалово! Заробіток в основному становить на перевезенні мікроавтобусом туди, беруть гроші наперед за місяць за житло... а ти в ньому сиди.....чекай вітра у полі. Звісно що шанси самому знайти по біометриці майже нульові - через місяць поїдеш додому, ще й грошей на обратну дорогу потратиш...
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Яке відношення заробітчани мають до даної теми? Наболіло?
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пусть идет работать, если ему мало платят.

но ничего - сейчас на зоне отработает.
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Теперь на него всю недостачу в Укроборонпроме повесят и аудит проводить не надо.
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Нова Армія - досягнення Президента! Армія! Мова! Віра!
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Там не только очень высокие технологии, но и очень дорогущие материалы.
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По поводу цен....
Этот вертолетик (на фото) стоит больше 2 500 000 грн. или 190 000 долларов за комплект!
PD-100 Black Hornet Nano - беспилотный летательный аппарат вертолетного типа. Весит 18 грамм. При этом может летать в течение 25 минут, отдаляясь от оператора на расстояние до 1 км. Имеет встроенную камеру, с которой передает видео в реальном времени на планшет оператора. Используется армейским и полицейским спецназом для разведки и наблюдения. Комплект дроновода-разведчика состоит из системы управления и двух мини-дронов. Стоимость комплекта составляет около $190,000.
Контрактник украл из воинской части и продал за 75 тыс. грн тепловизор, стоимостью 444 тыс. грн, - ГБР - Цензор.НЕТ 5978
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"Кротик", ты слепой? Или тебе "повылазило"? Одень штанишки, хватит "срать" на форуме... "Козла" поймали, тепловизор вернули... А тебя "колбасит"... Вывод? А "украинец"-ли, ты? Твои собратья, более тупые, уже спалились, а ты всё "копаешь" "норы кротовые".. "Вертишься, как вошь на гребешке"... НО!... Времена меняются... У меня дома говорят: "Пізно всралась ваша хата...". И "хитрожопых", рано, или поздно, "прищучивают"... И, рано, или поздно, ты увидишь, как рушатся опоры того, кому ты поклонялся...
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Что дорого цену завернули. У нас такие в пять раз меньше стоят.
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Ну-ну... У"вас" - это "ГДЕ"? Ох, "литвин", сдаётся мне, что из т**я такой "беларус", "как с говна - пуля"... Сидишь ты на "Лахте", и паскудишь на свою Родину... (У нас таких тоже хватает)... То что ты "хитровые...ный", я уже понял... Вот только "**.лка" у т**я, по сравнению с моей - слабовата... Как только рухнет "большой шкаф", рухнет и Беларусь... Людей жаль - они не виноваты... Это вы, "иваны, родства не помнящие", толкаете её в пропасть...
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Где где, в Вилейке такие штучки собирают.
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Так что, "литвин", ты расписываешься в том, что сидишь в Беларуси, и продаёшь свою родину, "не отходя от кассы"? Тебе же хуже... Ты увидишь, как рухнет пророссийский режим, и будешь до конца жизни трястись, чтобы тебя "за жопу не взяли"... Читай "Золотой телёнок", Ильфа и Петрова, главу 8. Там тебя кр-р-расиво описали...
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Ну, это не военный секрет. Там давно их делали. Попутно фотоаппараты "Зенит", у меня на чердаке валяется.
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У меня тоже оптика имеется... Пу-3,5. Стоит на Тоз-34/28, модернизированном. Ты представляешь, что будет с "ихтамнетом" беларусским (а вас ведь, погонят в первом эшелоне"), если ему в грудак лупанёт стальная пуля 14 граммов, с 50 м? А я кладу 80% из 100м, в тарелку... Мы будем в лесу... А танки, на лесных дорогах, сожгут "Корнетами" и "Стугнами"...
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а то может жека кореш свинарчуков купил? Контрактник украл из воинской части и продал за 75 тыс. грн тепловизор, стоимостью 444 тыс. грн, - ГБР - Цензор.НЕТ 5501
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Интересно, кто продал этот тепловизор ВСУ за 444 тыс, если такой же можно купить по 140тыс.?
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вже ні, молодший гладковський - майстер на ці штуки...
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А почему ему от 5 до 12 лет за украденный тепловизор, а Свинарчукам за украденные миллиарды домашний ночной арест и штраф? Он украл недостаточно много для ухода от уголовного наказания?
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Свинарчукам грозить максимум не уплата податків . так сказали на комітеті оборони у ВР прокуратура...
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Воровать и воровать, ох и нелегкая эта работа.
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Случайные пассажиры , идея освобождения оккупированных территорий им чужда , они её не понимают .
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И каким образом он нашёл покупателя?Дал объявление в ОLX?Или всё таки, кто-то,кто знал,что данный персонаж имеет доступ к подобному оборудованию,сделал ему бизнес предложение,а потом опа-ча получил новую звездочку или премию.Хотя оно и правильно.Ненадежных надо ловить на живца,а то потом не понятно,что и кому подобная тушка продаст.А может и взрывчатку заложит в складе.А что,вполне себе возможно.Продал,попал на крючок врага.А потом шантажируя можно к чему угодно принудить.
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Да , подписал себе новый "контракт" от 5-12 лет. Срок правда выберет судья. А так как взять с этого горе-бизнесмена нечего, то получит длительный .
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Отпустите на свободу. Мы, все те кто собирали на тепловизоры для армии, его найдем и сами показательно накажем. Думаю после такого зверства воровать тепловизоры перестанут.
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Ну и как, выиграем мы войну с такими вот бойцами, Свинарчуками, Коболевыми и те, кто стоит во главе этого всего ********? Ребята шанс остался один, скоро. Думайте.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКонтрактник украл из воинской части и продал за 75 тыс. грн тепловизор, стоимостью 444 тыс. грн, - ГБР. ФОТО
 
 
 
 
 
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