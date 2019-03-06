 Контрактник украл из воинской части и продал за 75 тыс. грн тепловизор, стоимостью 444 тыс. грн, - ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
В ходе расследования установлено, что 21-летний военнослужащий вынес прибор через контрольно-пропускной пункт части, расположенной в Мелитополе, а потом по почте переправил его покупателю на Ивано-Франковщине. Таким образом тепловизор стоимостью 444 тыс. гривен солдат-контрактник продал за 75 тыс. гривен.
Следователи ГБР вернули похищенный тепловизор воинской части.
По результатам предварительного расследования военнослужащий обвиняется в присвоении имущества, совершенное в условиях особого периода (ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины ему грозит наказание сроком от 5 до 12 лет.
офигеть таланты.
бойцы невидимого фронта
Просто этот конкретный человек - вор.
Вот и все.
Или думаешь, что оно с голоду умирало и продало тепловизор, что бы хлеба купить?
вот и прода
но ничего - сейчас на зоне отработает.
Этот вертолетик (на фото) стоит больше 2 500 000 грн. или 190 000 долларов за комплект!
PD-100 Black Hornet Nano - беспилотный летательный аппарат вертолетного типа. Весит 18 грамм. При этом может летать в течение 25 минут, отдаляясь от оператора на расстояние до 1 км. Имеет встроенную камеру, с которой передает видео в реальном времени на планшет оператора. Используется армейским и полицейским спецназом для разведки и наблюдения. Комплект дроновода-разведчика состоит из системы управления и двух мини-дронов. Стоимость комплекта составляет около $190,000.
Военная тайна