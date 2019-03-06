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Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
 Общество
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 После скандала с "Укроборонпромом" правоохранители "показывают рвение". Главе "Спецтехноэкспорта" Бельбасу не дают подготовить свою защиту, - волонтер Арахамия

После журналистского расследования о хищениях в "Укроборонпроме" правоохранители показывают "показушное рвение", а следователи, ведущие дела, зачастую не ориентируются в специфике торговли вооружением.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал волонтер Давид Арахамия, известный также под псевдонимом Давид Браун, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил: "Поехал на суд, где вечером НАБУ избирает меру пресечения Владиславу Бельбасу за эпизод, в котором он был ТВО директора и подписал один из актов выполненных работ по контракту, к которому не имел отношения (им занимался совершенно другой департамент, вне его подчинения).

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Очень напомнило ситуацию по Павловскому, его сначала обвинили на всю страну преступником века, расхищающим армию, а потом за полгода не вызвали ни разу на допрос.

В результате Министерство Обороны отменило предыдущий тендер на покупку дизеля, провела торги заново и потеряло на этом почти 363 млн грн. По-прежнему, нам обещают сенсацию, а ее все нет.

Естественно, никто не пострадал. Просто про*бали 362 млн в рамках "гонки за громкими делами".

Сейчас по Бельбасу в суде нет ни модных нардепов, ни бизнесменов, ни олигархов, готовых взять нормального менеджера на поруки. Вспомните как выпускали Мартыненко на поруки? Там была половина Верховной Рады, а тут сидят рядовые сотрудники и не понимают, что происходит.

Просто херачат человека, не давая ему самостоятельно подготовить свою защиту.

Я не знаю, что там с Индией, но я лично видел работу Бельбаса по трансформации самой компании. За год чистая прибыль компании выросла почти в три раза.

На сотрудника выручка выросла почти в пять раз. В компании происходит процесс цифровой трансформации. Впервые за 22 года, в оружейной компании начали внедрять CRM систему, чтобы предотвратить уход нужных контактов с уходом сотрудников.

Мне кажется, что это крайне не правильная стратегия государства - всегда найти крайнего, вместо поиска решений.

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Представитель следствия совершенно некомпетентна в системе поставок зарубеж.

В каждой сделке в 90% сделок присутствует агент, у нас даже государство официально разрешило платить агентские, даже на стремные оффшоры, поскольку так работают эти рынки.

Я работаю на Ближнем Востоке и там невозможно без агента вообще. Тупо не реально.

Думаете можно просто позвонить куда-нибудь в Нигерию и просто продать свой продукт государству ? Всегда будет агент, который попросит агентские.

Сейчас следователь рассказывает, что агентов быть не может, а должны быть только прямые поставки. Хочу посмотреть как она это организует на тех рынках, где Украина традиционно продаёт (Африка, Азия, Ближний Восток).

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Я предложил выпустить Бельбаса под домашний арест и дать возможность следствию вникнуть в ситуацию лучше.

Сейчас все жаждут крови в оборонке и все силовики ищут простые быстрые решения, чтобы продемонстрировать свою работу.

"А после нас, хоть трава не расти".

Оружейная отрасль это миллиардная отрасль на экспорт, каждое такое громкое дело, особенно если потом оно спускается на тормозах и разваливается, это гвоздик в гробик этой отрасли по миру.

Надеюсь, что в ближайшее время государство предпримет осознанные усилия по демонополизации рынка экспорта оборонных технологий и позволит свободному рынку сделать долгожданный прорыв.

А то, с такими помощниками и врагов не надо".

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Источник: https://censor.net.ua/n3115346
 
   
 Топ комментарии
 
І тут не в журналістах річ - на журналістів і народ України кодло шоколадне давно плює. Йованович на хвіст крисам наступила - от вони і заскавчали.
После скандала с "Укроборонпромом" правоохранители "показываю рвение". Главе "Спецтехноэкспорта" Бельбасу не дают подготовить свою защиту, - волонтер Арахамия - Цензор.НЕТ 9858
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Та НЕТ в Украине правоохранителей ,есть ВОРОохранители .
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Та НЕТ в Украине правоохранителей ,есть ВОРОохранители .
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або як пишуть Роман Синіцин ,Ольга Кудецька - мусора !
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Забігали вощі,бо кожух від них забирають))
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І тут не в журналістах річ - на журналістів і народ України кодло шоколадне давно плює. Йованович на хвіст крисам наступила - от вони і заскавчали.
После скандала с "Укроборонпромом" правоохранители "показываю рвение". Главе "Спецтехноэкспорта" Бельбасу не дают подготовить свою защиту, - волонтер Арахамия - Цензор.НЕТ 9858
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Если ты не за Порошенко тебя,козла вынесет хороший парень с донецкой области
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Пишут жена пороха, поняла шо муже её не проходит, топит за Зеленского После скандала с "Укроборонпромом" правоохранители "показываю рвение". Главе "Спецтехноэкспорта" Бельбасу не дают подготовить свою защиту, - волонтер Арахамия - Цензор.НЕТ 8795
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Перш за все Бельбасу треба хапать картату ковдру - це допоможе, перевiрено.
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зато неуоторые волонтеры охренеть как разбираются в специфике оборонных закупок и воровских схемах...
совпадение???)))
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Интересно то как.
Сначала мы орем за волонтеров которые вытянули армию на себе в 2014 году,а теперь оказывается они ни в чем не разбираются.
Как же можно так вертеть жопой?
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свинарчукам- порошенківським і звичайно презерваативу З нами боз І парашенку.

После скандала с "Укроборонпромом" правоохранители "показываю рвение". Главе "Спецтехноэкспорта" Бельбасу не дают подготовить свою защиту, - волонтер Арахамия - Цензор.НЕТ 8303
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Поставки оружия,средств связи и снарядов были даже из Болгарии,Литвы и даже Румынии...кацаПсинскае быдло..а слабО расследовать? После скандала с "Укроборонпромом" правоохранители "показываю рвение". Главе "Спецтехноэкспорта" Бельбасу не дают подготовить свою защиту, - волонтер Арахамия - Цензор.НЕТ 2278
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Опа.
Так им просто нужна информация кто Обамкино эмбарго нарушил?
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Выборы чудесным образом сказываются на жизни страны. Каждый год проводить не получится, а вот отркрытые списки, возможность отозвать депутата, выразить импичмент президенту, выборность и прозрачность судей и прокуроров - вот что позволит построить Европу здесь.
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Понимаю..кишка тонка у рюсскага мира ...дРЕМУЧЕ-ВОНЮЧЕГО...
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Захист треба було готувати коли крав а тепер коли взяли за фаберже- треба захищатись. После скандала с "Укроборонпромом" правоохранители "показываю рвение". Главе "Спецтехноэкспорта" Бельбасу не дают подготовить свою защиту, - волонтер Арахамия - Цензор.НЕТ 5755
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у пэдра всё сгнило, и теперь крушится в дребезги.
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Верховна РАДА 1 марта 2014 года вероломна напала НА РАБссию После скандала с "Укроборонпромом" правоохранители "показываю рвение". Главе "Спецтехноэкспорта" Бельбасу не дают подготовить свою защиту, - волонтер Арахамия - Цензор.НЕТ 2010Письмо Индюковича не помогло Плешивому Педофилу...и в ДурьДуму РАБссии,Валька Полстакана сказала ЗА : 90 голосов..мы идем на Украину...
Паскуды ПОЗОРНЫЕ... После скандала с "Укроборонпромом" правоохранители "показываю рвение". Главе "Спецтехноэкспорта" Бельбасу не дают подготовить свою защиту, - волонтер Арахамия - Цензор.НЕТ 3234
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Порошенко: «Руки поотрубаю тем, кто будет воровать у армии»


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"Я работаю на Ближнем Востоке и там невозможно без агента вообще. Тупо не реально. Думаете можно просто позвонить куда-нибудь в Нигерию и просто продать свой продукт государству ?"
І давно у нас Нігерія на Близький Схід переїхала???
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПосле скандала с "Укроборонпромом" правоохранители "показывают рвение". Главе "Спецтехноэкспорта" Бельбасу не дают подготовить свою защиту, - волонтер Арахамия
 
 
 
 
 
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