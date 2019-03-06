 Кабмин рассмотрит вопрос создания органа власти, отвечающего за реализацию военно-промышленной политики, - поручение СНБО

Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрел вопросы реформирования оборонно-промышленного комплекса и повышение прозрачности выполнения государственного оборонного заказа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

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По словам Секретаря СНБО Александра Турчинова, в условиях российской вооруженной агрессии все основные потребности ВСУ и других военных формирований обеспечиваются украинском ОПК.

"Отечественный ОПК реализует системные программы по производству широкого спектра вооружения и военной техники, в частности, мощных ракетных систем", - сказал секретарь СНБО Украины, добавив, что приоритетность выполнения ракетной программы "особенно важна с учетом выхода РФ из договора о нераспространении ракет средней и меньшей дальности, что, прежде всего, создает дополнительную угрозу для безопасности нашей страны".

"Реформирование сектора безопасности и обороны, в частности, такой важной составляющей, как оборонно-промышленный комплекс, является одним из наших приоритетов", - отметил Турчинов.

По его словам, направления реформирования ОПК нарабатывались с привлечением ведущих специалистов из стран-стратегических партнеров Украины - членов Североатлантического альянса, а также независимых военных экспертов из нашей страны. "С учетом этих наработок СНБО Украины принял решение, предусматривающее комплекс мер по реформированию оборонно-промышленного комплекса и повышение прозрачности выполнения государственного оборонного заказа, а также приоритетные шаги по системной борьбе с любыми коррупционными проявлениями и ответственностью руководителей независимо от рангов и занимаемых должностей", - сказал Турчинов.

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Секретарь СНБО Украины сообщил, что по результатам заседания поручено провести аудит и ревизию деятельности ГК "Укроборонпром" и предприятий-участников концерна с привлечением иностранных экспертов.

Генеральной прокуратуре Украины, СБУ, НАБУ и ГБР рекомендовано осуществить проверку и дать правовую оценку изложенным в СМИ фактам нарушений в сфере оборонных закупок, и о результатах проинформировать общественность.

Кабинету министров Украины поручено повысить уровень прозрачности и усилить контроль со стороны государства за деятельностью Государственного концерна "Укроборонпром" и привлечь специалистов из стран НАТО к работе Наблюдательного совета ГК "Укроборонпром".

Правительству поручено рассмотреть вопрос о создании центрального органа исполнительной власти для обеспечения реализации государственной военно-промышленной политики и управления объектами государственной собственности в соответствующей сфере.

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Поручено также инициировать внесение изменений в Закон Украины "О государственном оборонном заказе" в части повышения уровня прозрачности государственных закупок, в частности, формирования государственного оборонного заказа в форме открытых данных, исключая узкой номенклатуры оборонной продукции, содержащей признаки государственной тайны.

"В ходе выполнения ГОЗ необходимо отдавать предпочтение продукции, работам и услугам оборонного назначения отечественного происхождения, и приоритетности привлечения национальных производителей-поставщиков к выполнению государственного оборонного заказа", - подчеркнул А. Турчинов.

Также на заседании был рассмотрен ряд других вопросов, в частности, увеличение открытости и прозрачности оборонно-промышленного комплекса, привлечение инвестиций, обеспечение современного уровня инновационности и надлежащего качества научно-исследовательских разработок и продукции отечественного ОПК.

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