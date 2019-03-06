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 Политика Украины
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 Кабмин рассмотрит вопрос создания органа власти, отвечающего за реализацию военно-промышленной политики, - поручение СНБО

Правительству поручено рассмотреть вопрос о создании центрального органа исполнительной власти для обеспечения реализации государственной военно-промышленной политики и управления объектами государственной собственности в соответствующей сфере.

Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрел вопросы реформирования оборонно-промышленного комплекса и повышение прозрачности выполнения государственного оборонного заказа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

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По словам Секретаря СНБО Александра Турчинова, в условиях российской вооруженной агрессии все основные потребности ВСУ и других военных формирований обеспечиваются украинском ОПК.

"Отечественный ОПК реализует системные программы по производству широкого спектра вооружения и военной техники, в частности, мощных ракетных систем", - сказал секретарь СНБО Украины, добавив, что приоритетность выполнения ракетной программы "особенно важна с учетом выхода РФ из договора о нераспространении ракет средней и меньшей дальности, что, прежде всего, создает дополнительную угрозу для безопасности нашей страны".

"Реформирование сектора безопасности и обороны, в частности, такой важной составляющей, как оборонно-промышленный комплекс, является одним из наших приоритетов", - отметил Турчинов.

По его словам, направления реформирования ОПК нарабатывались с привлечением ведущих специалистов из стран-стратегических партнеров Украины - членов Североатлантического альянса, а также независимых военных экспертов из нашей страны. "С учетом этих наработок СНБО Украины принял решение, предусматривающее комплекс мер по реформированию оборонно-промышленного комплекса и повышение прозрачности выполнения государственного оборонного заказа, а также приоритетные шаги по системной борьбе с любыми коррупционными проявлениями и ответственностью руководителей независимо от рангов и занимаемых должностей", - сказал Турчинов.

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Секретарь СНБО Украины сообщил, что по результатам заседания поручено провести аудит и ревизию деятельности ГК "Укроборонпром" и предприятий-участников концерна с привлечением иностранных экспертов.

Генеральной прокуратуре Украины, СБУ, НАБУ и ГБР рекомендовано осуществить проверку и дать правовую оценку изложенным в СМИ фактам нарушений в сфере оборонных закупок, и о результатах проинформировать общественность.

Кабинету министров Украины поручено повысить уровень прозрачности и усилить контроль со стороны государства за деятельностью Государственного концерна "Укроборонпром" и привлечь специалистов из стран НАТО к работе Наблюдательного совета ГК "Укроборонпром".

Правительству поручено рассмотреть вопрос о создании центрального органа исполнительной власти для обеспечения реализации государственной военно-промышленной политики и управления объектами государственной собственности в соответствующей сфере.

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Поручено также инициировать внесение изменений в Закон Украины "О государственном оборонном заказе" в части повышения уровня прозрачности государственных закупок, в частности, формирования государственного оборонного заказа в форме открытых данных, исключая узкой номенклатуры оборонной продукции, содержащей признаки государственной тайны.

"В ходе выполнения ГОЗ необходимо отдавать предпочтение продукции, работам и услугам оборонного назначения отечественного происхождения, и приоритетности привлечения национальных производителей-поставщиков к выполнению государственного оборонного заказа", - подчеркнул А. Турчинов.

Также на заседании был рассмотрен ряд других вопросов, в частности, увеличение открытости и прозрачности оборонно-промышленного комплекса, привлечение инвестиций, обеспечение современного уровня инновационности и надлежащего качества научно-исследовательских разработок и продукции отечественного ОПК.

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Источник: https://censor.net.ua/n3115345
 
 
 Топ комментарии
 
сколько этих органов можно создавать дармоеды-держиморды ?
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Спруты не хватает ещё одной щупальци Кабмин рассмотрит вопрос создания органа власти, отвечающего за реализацию военно-промышленной политики, - поручение СНБО - Цензор.НЕТ 5112
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Як і очікувалось, жодних рішень РНБОУ не прийняло, Укроборонпром розформований не буде, нове міністерство оборонної промисловості створене не буде! Гора народила мишу! Така бездарна та нікчемна влада Україні не потрібна!
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сколько этих органов можно создавать дармоеды-держиморды ?
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Ще одна Поросяча Будка для крадіжок грошей Народу України?
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Это просто п-ц!
Практически каждый месяц, создается очередной бюрократический монстр.
Что дальше?
Министерство по вопросам министерств?
Или может, вместо должности президента, создать совет директоров?
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***
не надо делать нам как лучше
оставьте нам как хорошо


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"Как правило, въезжаешь в какой-нибудь город и сразу
понимаешь, какой именно бизнес - асфальтовый, домостроительный, плиточный или
бордюрный - принадлежит местному мэру и членам его семьи. А если сразу не
понимаешь, значит, у него все бизнесы сразу" (С)
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Количество отросших органов у нынешней власти уже зашкаливает, мутанизация какая-то
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ГРАБИТЕЛИ Страны ЗА ОЧЕРЕДНОЙ СХЕМОЙ ВОРОВСТВА...ПОДОНКИ!
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Вот такая же коррупция и погубила Сирию..!
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Сирийским вором ешё поучиться надо,такого как у нас воровства....короче сирийцы плачут в сторонке! Кабмин рассмотрит вопрос создания органа власти, отвечающего за реализацию военно-промышленной политики, - поручение СНБО - Цензор.НЕТ 7413
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Не сторонник Сталина, даже наоборот, но при нём весь государственный аппарат СССР составлял 300 с чем-то человек. У нас депутатов больше...
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а шо такое - родни прибыло? кумовей пристроить надоть
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ахахахха ,ше 1000 дармохдів на наші кишені....
країна мрій.......пристроїтись на бюджет можна де хоч ,а як немає місця ,то придумають нове міністерство і туда візьмуть
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В публичном Доме и то все более менее работой заняты,чем эти Твари?
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в советской Украине было более 60 тысяч чиновников уже звучит как миф ту каждый месяц новая структура создается народ смотрит и валит из этого рая для чиновников
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скоро останутся пенсы чинуши и менты с прокуВорами Кабмин рассмотрит вопрос создания органа власти, отвечающего за реализацию военно-промышленной политики, - поручение СНБО - Цензор.НЕТ 879
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Заседание об упразднении всех заседаний...
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давно пора раскомуниздить кабмин воровства и раду тоже
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привет братан по несчастью, давно откинулся? Кабмин рассмотрит вопрос создания органа власти, отвечающего за реализацию военно-промышленной политики, - поручение СНБО - Цензор.НЕТ 3887
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только что - за что попал - не сообщили - прост вырубили и все - за таджиков наверное Кабмин рассмотрит вопрос создания органа власти, отвечающего за реализацию военно-промышленной политики, - поручение СНБО - Цензор.НЕТ 1276
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мне тоже дали трое суток БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИСКИ и тоже наверно за таджиков, только наоборот. Н у с выходом братан и не попадайся больше. Кабмин рассмотрит вопрос создания органа власти, отвечающего за реализацию военно-промышленной политики, - поручение СНБО - Цензор.НЕТ 1944 Кабмин рассмотрит вопрос создания органа власти, отвечающего за реализацию военно-промышленной политики, - поручение СНБО - Цензор.НЕТ 9622
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меня пытаются заткнуть - но не выйдет!!!! Кабмин рассмотрит вопрос создания органа власти, отвечающего за реализацию военно-промышленной политики, - поручение СНБО - Цензор.НЕТ 4873
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нас много, всех не пересажают? Кабмин рассмотрит вопрос создания органа власти, отвечающего за реализацию военно-промышленной политики, - поручение СНБО - Цензор.НЕТ 6690 тюремь не хватит! Кабмин рассмотрит вопрос создания органа власти, отвечающего за реализацию военно-промышленной политики, - поручение СНБО - Цензор.НЕТ 9898
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слушай друг у меня есть идея, если кого с нас забанят, а другой на воле, то можно же маляву передавть, не? Кабмин рассмотрит вопрос создания органа власти, отвечающего за реализацию военно-промышленной политики, - поручение СНБО - Цензор.НЕТ 6559
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та не в киеве пока..а когда буду шоколад пролетит и форум еле будет вякать.. Кабмин рассмотрит вопрос создания органа власти, отвечающего за реализацию военно-промышленной политики, - поручение СНБО - Цензор.НЕТ 5498
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Давайте створюйте ще 100500 органів. Це якийсь повний соєвий абзац.
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ты не забывай платить налоги - а то свинарчукам нада новую тачку и дозу Кабмин рассмотрит вопрос создания органа власти, отвечающего за реализацию военно-промышленной политики, - поручение СНБО - Цензор.НЕТ 4269
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"кАБМИН", во главе которого недоучка-контроллер рынка??? Не смешите мои тестикулы!!!
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3 класса и коридор - и диплом купленый на рынке на сдачу с трусняка Кабмин рассмотрит вопрос создания органа власти, отвечающего за реализацию военно-промышленной политики, - поручение СНБО - Цензор.НЕТ 389 Кабмин рассмотрит вопрос создания органа власти, отвечающего за реализацию военно-промышленной политики, - поручение СНБО - Цензор.НЕТ 2405 Кабмин рассмотрит вопрос создания органа власти, отвечающего за реализацию военно-промышленной политики, - поручение СНБО - Цензор.НЕТ 2598
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Придумали еще одну кормушку для дармоедов. Ну они на большее не способны.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин рассмотрит вопрос создания органа власти, отвечающего за реализацию военно-промышленной политики, - поручение СНБО
 
 
 
 
 
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