 Кабмин рассмотрит вопрос создания органа власти, отвечающего за реализацию военно-промышленной политики, - поручение СНБО

Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрел вопросы реформирования оборонно-промышленного комплекса и повышение прозрачности выполнения государственного оборонного заказа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
По словам Секретаря СНБО Александра Турчинова, в условиях российской вооруженной агрессии все основные потребности ВСУ и других военных формирований обеспечиваются украинском ОПК.
"Отечественный ОПК реализует системные программы по производству широкого спектра вооружения и военной техники, в частности, мощных ракетных систем", - сказал секретарь СНБО Украины, добавив, что приоритетность выполнения ракетной программы "особенно важна с учетом выхода РФ из договора о нераспространении ракет средней и меньшей дальности, что, прежде всего, создает дополнительную угрозу для безопасности нашей страны".
"Реформирование сектора безопасности и обороны, в частности, такой важной составляющей, как оборонно-промышленный комплекс, является одним из наших приоритетов", - отметил Турчинов.
По его словам, направления реформирования ОПК нарабатывались с привлечением ведущих специалистов из стран-стратегических партнеров Украины - членов Североатлантического альянса, а также независимых военных экспертов из нашей страны. "С учетом этих наработок СНБО Украины принял решение, предусматривающее комплекс мер по реформированию оборонно-промышленного комплекса и повышение прозрачности выполнения государственного оборонного заказа, а также приоритетные шаги по системной борьбе с любыми коррупционными проявлениями и ответственностью руководителей независимо от рангов и занимаемых должностей", - сказал Турчинов.
Секретарь СНБО Украины сообщил, что по результатам заседания поручено провести аудит и ревизию деятельности ГК "Укроборонпром" и предприятий-участников концерна с привлечением иностранных экспертов.
Генеральной прокуратуре Украины, СБУ, НАБУ и ГБР рекомендовано осуществить проверку и дать правовую оценку изложенным в СМИ фактам нарушений в сфере оборонных закупок, и о результатах проинформировать общественность.
Кабинету министров Украины поручено повысить уровень прозрачности и усилить контроль со стороны государства за деятельностью Государственного концерна "Укроборонпром" и привлечь специалистов из стран НАТО к работе Наблюдательного совета ГК "Укроборонпром".
Правительству поручено рассмотреть вопрос о создании центрального органа исполнительной власти для обеспечения реализации государственной военно-промышленной политики и управления объектами государственной собственности в соответствующей сфере.
Поручено также инициировать внесение изменений в Закон Украины "О государственном оборонном заказе" в части повышения уровня прозрачности государственных закупок, в частности, формирования государственного оборонного заказа в форме открытых данных, исключая узкой номенклатуры оборонной продукции, содержащей признаки государственной тайны.
"В ходе выполнения ГОЗ необходимо отдавать предпочтение продукции, работам и услугам оборонного назначения отечественного происхождения, и приоритетности привлечения национальных производителей-поставщиков к выполнению государственного оборонного заказа", - подчеркнул А. Турчинов.
Также на заседании был рассмотрен ряд других вопросов, в частности, увеличение открытости и прозрачности оборонно-промышленного комплекса, привлечение инвестиций, обеспечение современного уровня инновационности и надлежащего качества научно-исследовательских разработок и продукции отечественного ОПК.
Практически каждый месяц, создается очередной бюрократический монстр.
Что дальше?
Министерство по вопросам министерств?
Или может, вместо должности президента, создать совет директоров?
не надо делать нам как лучше
оставьте нам как хорошо
понимаешь, какой именно бизнес - асфальтовый, домостроительный, плиточный или
бордюрный - принадлежит местному мэру и членам его семьи. А если сразу не
понимаешь, значит, у него все бизнесы сразу" (С)
країна мрій.......пристроїтись на бюджет можна де хоч ,а як немає місця ,то придумають нове міністерство і туда візьмуть