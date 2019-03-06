EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
 За рубежом
  511  13
Материалы по теме:
Все про:Google (59) Крым (21203) оккупация (6748) США (14728) Чалый (415)

 Посол в США Чалый обратился к компании Google с письмом из-за некорректного изображения украинского Крыма, как части РФ

Посол Украины в США ВАлерий Чалый написал письмо в корпорацию Google по исправлению некорректного изображения украинского Крыма как части Российской Федерации на некоторых картах Google Maps.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говоится в Фейсбуке посольства.

В тексте отмечается: "Посол Украины в США Валерий Чалый обратился к руководству корпорации Google по исправлению некорректного изображения украинского Крыма как части Российской Федерации на некоторых картах Google Maps.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Google обозначил оккупированный Крым на картах как территорию России

В официальном письме Посол отметил четкую позицию о недопустимости привлечения всемирно известной корпорации и поискового сервиса Google в информационную войну, которую Россия ведет в мире, распространяя дезинформацию, фейки и пропаганду как в случае с изображением Крыму на картах.

Валерий Чалый отметил, что ситуация, которая сложилась с некорректным изображением Крыма на Google Maps, абсолютно противоречит четкой и неизменной позиции Администрации США, Конгресса США и ООН. В частности, в Крымской декларации Госсекретарь США Майкл Помпео отметил, что Соединенные Штаты никогда не признают попытку России аннексировать Крым. Посол также отметил продолжение Президентом США Дональдом Трампом чрезвычайного положения, согласно которому действуют санкции против РФ в связи с оккупацией Крыма.

Также читайте: В России хотят заблокировать Google

Посол также напомнил, что ООН в ряде резолюций Генеральной Ассамблеи, в частности "Территориальная целостность Украины", "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей" и "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и Севастополь, Украина ", которые четко определяют статус Крыма как территории Украины.

Представители Google неоднократно отмечали в публичных выступлениях и интервью, что политика корпорации Google сосредоточена на развитии информационных технологий вне информационных войн.

Посольство Украины в США надеется, что всемирно известная корпорация и в дальнейшем будет придерживаться таких высоких стандартов и исправит некорректное изображение территории Крыма на всех картах Google Maps в соответствии с международными нормами и документов, а также официальной позиции Соединенных Штатов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представительство Google в России заявило, что работает над исправлением "некорректного обозначения" Крымского моста на своих картах на украинском языке

Источник: https://censor.net.ua/n3115344
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зе ко ***** придет, на российской карте будет не только Крым, но и пол Украины
 показать весь комментарий
 
 
да, в Украине не будет, будет коррупция в московии.
 показать весь комментарий
 
 
Вам бы в лотерею грать, с Вашей уверенностью в своих прогнозах.
 показать весь комментарий
 
Єто что на рошенке написано которую тебе по утрам дают?
 показать весь комментарий
 
 
Курт Волкер сегодня обосрал Кремлевское быдло па самы Сталагмиты и Мавзолеи........... Посол в США Чалый обратился к компании Google с письмом из-за некорректного изображения украинского Крыма, как части РФ - Цензор.НЕТ 3152
 показать весь комментарий
 
А что поменяется?На израильских гугл картах тоже граница с Крымом.Правда когда пишешь в поиске название городов,то выдает только название города без принадлежности к какой либо стране.Например:Донецк,Украина. Симферополь.
 показать весь комментарий
 
Скабееващина Путлера в Украине, это не Соловьёв и Сикелев,это подлодка КУРСК идёт в атаку на на ВАШИНГТОН... Посол в США Чалый обратился к компании Google с письмом из-за некорректного изображения украинского Крыма, как части РФ - Цензор.НЕТ 3380Рюсскае быдлоМиры...а...вы согласны с ВОЛКером? Посол в США Чалый обратился к компании Google с письмом из-за некорректного изображения украинского Крыма, как части РФ - Цензор.НЕТ 3380 Бараны пля...Посол в США Чалый обратился к компании Google с письмом из-за некорректного изображения украинского Крыма, как части РФ - Цензор.НЕТ 3380
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПосол в США Чалый обратился к компании Google с письмом из-за некорректного изображения украинского Крыма, как части РФ
 
 
 
 
 
 вверх