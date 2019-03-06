 СНБО принял решение максимально открыть государственный оборонный заказ и провести международный аудит "Укроборонпрома", - Пашинский

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZIK.

По словам Пашинского, на заседании СНБО было принято решение расширить наблюдательный совет "Укроборонпрома", в частности пригласить туда военных специалистов из стран-членов НАТО.

"Еще одно решение - это максимально открытый государственный оборонный заказ. Закрытыми будут только украинские военные стратегические разработки, а все советское вооружение, боеприпасы, автотехника, весь импорт максимально открывается, вводятся конкурентные процедуры.

Также очень подробно обсуждалась информация правоохранительных органов. Мы должны четко понимать, что слово "контрабанда" для анализа покупки нами запчастей для боеспособности нашей техники не может быть применено. Вопрос другой - цены и внутриконкурентные процедуры", - отметил Пашинский.

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Он также заявил, что членами СНБО было принято решение поручить "Укроборонпрому" и силовым структурам отменить так называемые справки, ведь это один из коррупционных инструментов.

Председатель Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны добавил, что было принято и много других решений. Пашинский надеется, что после того, как они будут выполнены, в обществе будет меньше вопросов, а информация будет раскрыта.

Кроме этого Пашинский отметил, что не все решается Президентом и СНБО. Он также заявил, что закон про Гособронзаказ придется в корне изменить.

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Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.