 СНБО принял решение максимально открыть государственный оборонный заказ и провести международный аудит "Укроборонпрома", - Пашинский

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZIK.
По словам Пашинского, на заседании СНБО было принято решение расширить наблюдательный совет "Укроборонпрома", в частности пригласить туда военных специалистов из стран-членов НАТО.
"Еще одно решение - это максимально открытый государственный оборонный заказ. Закрытыми будут только украинские военные стратегические разработки, а все советское вооружение, боеприпасы, автотехника, весь импорт максимально открывается, вводятся конкурентные процедуры.
Также очень подробно обсуждалась информация правоохранительных органов. Мы должны четко понимать, что слово "контрабанда" для анализа покупки нами запчастей для боеспособности нашей техники не может быть применено. Вопрос другой - цены и внутриконкурентные процедуры", - отметил Пашинский.
Он также заявил, что членами СНБО было принято решение поручить "Укроборонпрому" и силовым структурам отменить так называемые справки, ведь это один из коррупционных инструментов.
Председатель Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны добавил, что было принято и много других решений. Пашинский надеется, что после того, как они будут выполнены, в обществе будет меньше вопросов, а информация будет раскрыта.
Кроме этого Пашинский отметил, что не все решается Президентом и СНБО. Он также заявил, что закон про Гособронзаказ придется в корне изменить.
Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.
Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.
4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.
П.С.для поцелюбів шукати пов"язане з шахматами
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
Ви знаєте, я цілковито вірю в твердження що в «Укроборонпромі» існує корупція. Взагалі, торгівля зброєю - один з найбільш корумпованих бізнесів на планеті, бо так чи не так, а головним покупцем зброї виступають держави. Лише нещодавно стався скандал у США, коли президент Трамп наїхав на компанію «Lockheed Martin» через ціну на літаки F-35 - і ціна впала на $600 мільйонів (несподівано - !). Звісно у нас в «Укроборонпромі» теж проблем не бракує. Але.
От я не люблю, коли з мене намагаються робити ідіота. Коли мені замість розслідування підсовують мікс з мультиків і матеріалів, явно злитих з уже існуючих кримінальних справ, і переконують, що у все це я мушу повірити і збуритися, бо сумніватися - не комільфо. І ще я не люблю, коли під маркою «боротьби з корупцією» відверто б'ють по моїй державі. Що я побачив в третій частині «розслідування» групи «Бігус-інфо» про махінації в «оборонці»?
По-перше, побачив я багато-багато емоцій - оціночних суджень, емоційних висловлювань тощо. Очевидно, «розслідування» можна було сміливо скорочувати на 6-10 хв з 24-х. Про предмет передачі розповідати почали лише на 6-й хвилині, доти - лише емоційні спічі (типу: «Гладковського називають смотрящим». Хто називає?) та очевидні факти (типу «Гладковський раніше очолював «Богдан». Це злочин?).
По-друге, я побачив знову знайомі по першій частині «мультики», тобто цитати переписки невідомого походження. Позаяк дампи переписки група «Бігус-інфо» так і не надала, ці мультики - доказ рівня напису на паркані. Подобається це комусь чи ні.
По-третє, автори передачі посилалися на попередні частини: «Про оборудки Гладковського ми розповідали у попередньому розслідуванні». Брехня повна. Вони ні чорта не розповіли у попередньому «розслідуванні» - я вже писав про це. Все, на що вони спромоглися у «попередньому розслідуванні», це показати мультики з переписки і деталі розслідувань ГПУ, ВПУ і НАБУ. П'ять кримінальних справ розслідують, по одній вже існує вирок. Єдиний факт, доведений у попередньому розслідуванні, - знайомство Гладковського-молодшого з Жуковим і Рогозою. Все. Визнаю, це нечуваний злочин. У нинішній серії те саме - мультики і домисли.
По-четверте, я побачив нові вершини жанру журналістського розслідування - доказ у вигляді листочків, на яких написані циферки ручкою від руки. Наявність таких листочків у журналістів сама собою виглядає сумнівною, - покажіть мені офіс підприємця, де такі листочки після написання на них циферок живуть більше доби? Звідки ті листочки у журналістів? Що насправді на них написано, суми відкатів чи розрахунок розходів на певну легальну бізнес-оборудку? Доказів нема. Нам пропонують авторам програми просто повірити.
Й нарешті про те, що справді варте уваги - про поставки висотомірів для літаків АН-26. Коротко і без всього емоційного навантаження від «Бігус-інфо» ситуація виглядає так. Існує літак АН-26. Україна його експлуатує і ремонтує (згідно міжнародних контрактів). Для літаків потрібні висотоміри - прилади для вимірювання висоти. І от ці висотоміри, підприємці, пов'язані з «Укроборнпромом», примудрилися возити контрабандою з Росії. Прилади привозили до Москви, звідти вони їхали до Арабських Еміратів. Там висотоміри проходили через кілька фірм-прокладок (стаючи в т.ч. деталями для вертольотів). А потім їхали до Києва. І отут починається цікаве.
З Москви висотоміри їхали за ціною еквівалентною 2,3 мільйони грн. З Еміратів - за ціною 2,5 мільйони грн. До Києва прилади прилетіли вже за ціною 12 мільйонів грн. Різниця - майже у 5 разів. Круто? Чому так?
Зараз розповім свою версію. Але. Спершу відповім на питання «чому за 5 років не замінили на вітчизняний/закордонний аналог». Причина - ціна питання. АН-26 - це літак, знятий з виробництва ще до отримання Україною Незалежності, - у 1986 р. Так, якась їх кількість досі використовується - у нас, у Росії, у Казахстані тощо. Так, Україна виконує ремонти таких літаків, але йдеться не про десятки машин - про одиниці. Кожна конкретна - смачний заказ, в кошторисі якого висотомір - не найдорожчий прилад. І от скажіть, який сенс вкладати сотні тисяч доларів у створення виробництва, аби випускати штучні прилади непевної якості (як все, що робиться напівкустарним методом) замість встановити серійний, хай дорожчий? А чому не закордонні? Та тому що закордонний висотомір не взаємозамінний з російським, тобто треба придумувати, як його встановлювати. А це треба перераховувати купу суміжних вузлів, бо це літак. Наскільки все це зробить дорожчим ремонт, здогадайтеся самі. Зрештою. У нас уже виробляють ******* АН-132Д, які створені на 100% з комплектуючих вітчизняного та західного виробництва. По мірі виходу з ладу АН-26 він їх мінятиме, але це процес не одного року.
Звісно у нас є на ФБ мудрили, які знайшли «наш Китай» у Мелітополі та волають, що там хлопцям що не замов - все зроблять. Як технар я з такими «умільцями» справу мав часто, ціну їм знаю. Відтак щиро пропоную отаким мудрилам замовити прилад типу висотоміру у таких «умільців», а потім самим на ньому полетіти. Не чокаючись, за тих мудрил я вип'ю, обіцяю.
А тепер до ціни. Отут екскурс в історію. 1941 р. Велика Британія воює проти нацистської Німеччини. Британія - у блокаді, на торгівельних маршрутах пиратствують нацистські субмарини. Британія відчуває шалену нестачу у приладах. І от частину приладів Британія примудряється купити… у Німеччині. Звісно, не напряму, а через нейтральну Швецію. Операцію здійснювали в глибокій таємниці - Швеції аж ніяк не кортіло втратити статус нейтральної держави. Німецькі прилади везли до Швеції на фірму, яка їх потребувала в т.ч. для себе. Та перепродавала іншій, та іншій, та іншій - і так до виробництва в UK. Здійснювали всю операцію «дружні» комерсанти, а контролювала МІ-6, якої офіційно в Британії не було. Так-так, британською розвідкою лякали весь світ, але в самій Британії офіційно розвідки не існувало, - перший закон про розвідслужбу в UK прийняли у 1994 р. Доти всі їхні «Джеймси Бонди» і «команди Смайлі» офіційно були ледве не злочинцями.
І от що цікаво. Британське оборонне відомство питання ціни на прилади з Німеччини вирішувало так - воно повідомляло МІ-6, який бюджет вони готові витратити на ці прилади, а ті знаходили. Чому так? А тому, що за експортом таких приладів з Німеччини стежило гестапо, і особа, зловлена на таких оборудках, запросто могла переміститися у Бухенвальд. Як вирішували цю проблему бритти? Банально - давали бабла. За ризик. У Швеції так само, фірма, зловлена на торгівлі з Британією продукцією оборонного призначення, могла сісти, - тому їй теж давали бабла. Бабло закладали в бюджет, виставлений оборонкою. Скільки наварили на тій схемі «дружні» комерсанти, англійців (націю комерсантів) чомусь не цікавить як таке. Схема діяла до кінця війни. Ба більше, так само як і британці, на ринку Швеції пасся радянський «Внєшторг», - тільки «ділки» Країни Рад грошей напевно майже не лічили. Мільйонер з США Арманд Хаммер на оборудках з СРСР свого часу озолотився.
А тепер наші часи. Прослідкуємо шлях висотоміру до Києва. Вийти він міг лише з одного джерела - з заводу-виробника. Далі - до Москви, явно до фірми, яка замовила їх у виробника і продала до Еміратів. У задачі запитується - скільки народу можуть настучати у ФСБ про партію висотомірів для АН-26 (нагадую - військового літака, який ремонтують в Києві)? Далі висотоміри їдуть до Еміратів. Те, що вони кілька разів міняють найменування іі власників, - не дивно. Емірати теж не хочуть бути транзитером військових товарів і псувати стосунки з Москвою. Висотоміри треба «загубити», аби їхній шлях не знайшла СЗР Росії. Плюс - аби убезпечити партнерів у Москві. Нагадаю, в Еміратах ФСБ себе почуває як вдома - саме там убили Яндарбієва.
Різниця між ціною висотомірів після прибуття з Москви до відбуття в Україну - 200 тис грн ($7,3 тис), - ви всерйоз вірите, що кілька фірм в Еміратах будуть задоволені таким прибутком на експорті-імпорті приладів таких рівня та вартості? Очевидно, частину коштів «прокладки» отримували з інших каналів. З яких?
Отут ми й виходимо на різницю у 5 разів між ціною в Еміратах і ціною у Києві. Якби журналісти «Бігус-інфо» бодай трошки цікавилися історією західних спецслужб, вони б збагнули, що в ці 9,5 млн грн зашиті і хабарі для «потрібних людей» на заводі-виробникові у РФ, і хабарі для власників фірми у Москві (за ризик опинитися в ізоляторі ФСБ), і додаткова платня за послуги фірм в Арабських Еміратах. Чому вони не ставлять свої націнки відкрито? Та банально тому, що тоді на них звернуть увагу ФСБ і спецслужби Еміратів. Тому з ними розраховуються таємно, швидше за все, через офшори.
І все це за умов, що ні на якому етапові в схему не влізла ФСБ, і що не прийшлося якісь питання вирішувати в пожежному порядку тим самим методом - заливати грішми. Що для такого типу бізнесу буденність. Все те саме, що й у британців у Другу Світову.
Що тепер? Та все чудово! Висотомірів нам більше не бачити як своїх вух. Контракти на ремонт АН-26 Україні помахали ручкою. ФСБ зараз ретельно вичищає працівників своєї оборонки та комерсантів, які співпрацювали з Україною. З представниками України тепер в комерційних колах Росії працювати зважиться лише божевільний. Зате ми в гарній позі чесних йолопів. Тих, про яких в історії кажуть: «Вони - були».
І так. На медаль «За захист інтересів Росії» команда «Бігус-інфо» заслужила цілковито. Російські родичі Бігуса можуть пишатися.