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 Экономика, Общество
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Все про:аукцион (151) Газ (9040) лицензия (133) Prozorro (90) Козак_Тарас_финансист (2)

 Первый опыт торговли газовыми лицензиями через ProZorro принес на 96 млн грн больше запланированного, - финансист Козак

В результате введения электронных аукционов при продаже лицензий по добыче газа вместо запланированных 45 млн грн государство получило 141 млн.

Об этом в Фейсбуке написал финансист, президент инвестиционной группы "Универ", министр финансов в First professional Ukrainian Government, председатель бюджетного комитета Общественного совета Минфина и координатор Гражданской платформы "Нова Країна" Тарас Козак, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил: "Только что закончились первые аукционы за новые газовые лицензии. Заказчик торгов - Государственная служба геологии и недр Украины. Торговля происходила в Системе ProZorro.Продажи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Система аукционной продажи прав аренды на госземлю запущена на ProZorro и SETAM, - врио министра аграрной политики Мартынюк

Сегодня были выставлены 3 относительно небольших лотf. Начальная цена / продажная / рост цены
1) ₴ 17.5 млн / ₴ 25.1 млн / 143%
2) ₴ 17.7 млн ​​/ ₴ 85 млн / 479%! ️
3) ₴ 9.6 млн / ₴ 30.9 млн / 32,2% 

Торговля по 2-му лоту была довольно оживленной, за победу здесь боролись 4 компании. Победитель заплатит почти в 5 раз больше, чем нормативная оценка. За два другие лота соревновались только по два участника. Вся торговля, как и всегда в системах Prozorro, проходила в открытом доступе. Каждый желающий мог наблюдать вживую весь ход соревнований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ProZorro - самая современная система закупок в мире, которой не хватает Великобритании, - Sky News

В общем, вместо запланированных 45 млн грн, в казну придет более 141 млн ! На 96 млн гривен больше. Ранее, до введения открытых конкурсов Прозорро, большая часть этих дополнительных платежей шла в карманы коррумпированных чиновников. Поздравляю всех причастных к этой замечательному событию - уничтожена еще одна кормушка коррупционеров! 

Напомню, что вы можете участвовать в торгах всех аукционах Системы Прозорро.Продажи через Товарную биржу Ukrainian Exchange. Обращайтесь".

Также читайте: Ежегодно через ProZorro тратят 300 млрд гривен, - директор ГП "Прозорро" Задворный

Источник: https://censor.net.ua/n3115338
 
   
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Буткевич, Тополов, Пономарёв (всегда думал - чего этот демократ расейский тут ошивается, а оно "вот оно чё...")...
https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2018/06/11/637572/

А, там кажется в интервью есть - Коболева очень ждут в этой компашке!
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Читаю цю людина.
Неабиякий спеціаліст. Завжди об'єктивна оцінка підкріплена фактами.
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а де пашинський з сином?бо вже гуляють слухи що вони втекли з України....
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Всё равно в этой сфере тёмных пятен, а может даже чёрных дыр ещё полно.
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Почему в Украине больше 60 тыс. человек в налоговой службе, а в Англии на 65 млн населения с этим эффективно справляется 3 тыс. налоговиков?
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потому что украинцы всеми правдами и не правдами пытаются скрыть свои доходы и обмануть государство
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Торги велись не за предметы искусства, которые могут быть бесценны для ценителя. Они велись за право на разработку месторождений, которая представляет коммерческий интерес. Так что это за нормативная оценка за такая, если сумму составленную благодаря ей готовы увеличивать впятеро?
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потому что месторождения в Украине очень мелкие...большая часть из них вообще малорентабельные...поэтому сам факт продажи уже радует
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По твоему выходит, что покупатель заплативший в пять раз больше так называемой нормативной оценки - болван совершивший невыгодную сделку? Просто взял и потратил 85 млн. долларов лишь потому, что ему не было известно то, что известно тебе о якобы малорентабельности украинских месторождений?
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А каждый норвежец в 2019 году получит по 4500 евро за добычу полезных ископаемых, потому что каждый норвежец по Конституции есть владельцем полезных ископаемых Норвегии! У нас тоже есть Конституция...попранная!
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ну ты и дурак...у Норвегии нефтяной фонд уже превышает 1 трлн долл + 500 млрд ЗВР...они реально не знают куда еще девать нефтяные доллары...вот и раздают населению.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПервый опыт торговли газовыми лицензиями через ProZorro принес на 96 млн грн больше запланированного, - финансист Козак
 
 
 
 
 
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