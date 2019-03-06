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 На Херсонщине двое чиновников управления водного хозяйства попались на взятке 30 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители задокументировали факт систематического вымогательства и получения руководителем одного из управлений водного хозяйства взяток от предпринимателей за предоставление в аренду техники без согласования соответствующей документации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Херсонщине двое чиновников управления водного хозяйства попались на взятке 30 тыс. грн, - Нацполиция 01

В преступную деятельность руководитель втянул своего подчиненного, в обязанности которого входил контроль за незадействованной тяжелой техникой, находящейся на балансе управления и предоставления ее в аренду без согласования документации. Также он встречался с заказчиками техники и получал от них взятки, которые в дальнейшем передавал своему руководителю.

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Полицейские задержали фигурантов во время непосредственной передачи подчиненным своему руководителю последней части взятки в сумме 4200 гривен. Общая сумма взятки составила 10 500 гривен.

На Херсонщине двое чиновников управления водного хозяйства попались на взятке 30 тыс. грн, - Нацполиция 02

В тот же день правоохранители задокументировали факт получения подчиненным взятки в сумме 20 тыс. гривен от очередного предпринимателя. Деньги служащий передал руководителю. Всего во время обыска в служебных кабинах начальника и его подчиненного изъято более 30 тыс. гривен полученных ими взяток.

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Решается вопрос о задержании фигурантов в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 "Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом" Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3115336
 
 
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Депутат БПП Бригинець поширив брехливу інформацію про Гриценка (щодо нібито розпродажу озброєнь та військової техніки). Гриценко подав на нього в суд і виграв його.

Але вангую, що порохоботи будуть і надалі скажено верещати, що Гриценко розпродував озброєння і нищив армію

На Херсонщине двое чиновников управления водного хозяйства попались на взятке 30 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 153
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Зараз я ****** трохи відкрию очі: Мабуть всі пам"ятають Княжичі з кривавою мінтовською бійнею своїх проти своїх. А є таке село Требухів біля тих Княжич. Так от Толік , будучи нєуібєнним міністром оборони заявив що побудує там військове містечко. Землю виділили, план намалювали, розпіарили. Йшов 2006-7 рік. 30-тонники возили землю, будинки в інеті вже продавались! (Якого йуха - то ж для військових!). А потім бац! і все затихло - з сих пір ніхто не знає хто власник цієї землі...... Там зараз завелись лисиці, тхори і виросла лоза. Ітогі подвєдьом, як казав Лесь - нахєра мені треба щоб цей уібан зробив з України те що він зробив з невеликої площі Української землі. ЗІ Ця курва по генплану у мене ще 2 сотки прихватила, але я готовий був пожертвувати для наших військових, але не для цієї наволочі. Шануймося. На Херсонщине двое чиновников управления водного хозяйства попались на взятке 30 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4414
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Херсонщине двое чиновников управления водного хозяйства попались на взятке 30 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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