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 Военная прокуратура выдвинула обвинение в неуплате налогов главе фирмы "Оптимумспецдеталь" Рогозе, фигуранту расследования Bihus.Info

Военная прокуратура сообщила о подозрении члену группировки Гладковского-Жукова-Рогозы по статье 212 - уклонение от уплаты налогов. Таким образом, прокуратура признала Рогозу руководителем фирмы "Оптимумспецдеталь", через которую, согласно расследованию программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", прогнали 93 млн грн оборонных средств на фиктивные компании.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Bihus.Info

"Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве от 01.04.2016, внесенном в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 УК Украины", говорится в официальном сообщении ГПУ.

В ходе досудебного расследования установлено, что гражданин Р. (Андрей Рогоза, - Bihus.info), фактически осуществляя руководство ООО "ОПТИМУМСПЕЦДЕТАЛЬ", при поставке запчастей и комплектующих на государственные предприятия, входящие в состав ГК "Укроборонпром", умышленно совершил действия по занижению суммы налоговых отчислений в государственный бюджет Украины в размере 26,6 млн грн.

Рогозе сообщили подозрение в уклонении от налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины)

"Учитывая возмещения подозреваемым вреда, причиненного государству неуплатой налогов, мера пресечения к нему не применялась. Досудебное расследование продолжается ", - говорится в сообщении.

Кроме того, выступая на заседании СНБО, Луценко сообщил, что полученные в ходе следствия доказательства, в том числе телефонные аппараты, передали в экспертное учреждение, - сообщает УП.

"Если экспертиза подтвердит их подлинность, то мы не исключаем, вернее, планируем вручения подозрения вероятным соучастникам Рогозы в этом хищении государственного бюджета путем неуплаты налогов", - сказал Луценко.

"Ожидаем результатов и относительно вероятных злоупотреблений и должностными обязанностями, которые от ноября 2018 являются компетенцией НАБУ. Речь идет об отдельном представителе аппарата СНБО, о руководителях концерна, о руководителях государственных оборонных заводов - все эти должностные является исключительной подследственности НАБУ, и мы ждем результатов относительно вероятных их нарушений", - подытожил Луценко.

Напомним, в расследовании программы говорится, что Андрей Рогоза был партнером Виталия Жукова и Игоря Гладковского в схемах хищения средств в оборонном комплексе. По данным журналистов, через несколько фирм - "Оптимумспецдеталь", "Ренал" и тогда еще президентскую "Кузню на Рыбацком" группа "освоила" по меньшей мере 250 млн грн. от государственных бронетанковых заводов.

Источник: https://censor.net.ua/n3115333
 
 
 Топ комментарии
 
Тут вот интересная инфа подошла, в принципе, этому человеку до сих пор не было оснований не верить

Военная прокуратура відвинула обвинение в неуплате налогов главе фирмы "Оптимумспецдеталь" Рогозе, фигуранту расследования Bihus.Info - Цензор.НЕТ 5371
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А Букіну коли висунуть звинувачення за організацію злочинної групи і нанесення значних збитків державі через махінації з приладами до казахських літаків АН?
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"Выдвинуть" обвинение - это хорошо, но мало верится, что им "вдвинуть" реальные сроки.
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А Букіну коли висунуть звинувачення за організацію злочинної групи і нанесення значних збитків державі через махінації з приладами до казахських літаків АН?
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Вся суть антикоррозионной деятельности в Украине: "Заплати налоги и спи спокойно!" Ну, в крайнем случае, если поймали за руку - "Заплати залог и спи спокойно!" That's all, folks!
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Это Матиосам не добровлольцев садить. Здесь дело серьезное, надо другов барыги садить.
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Знаєм чим закінчуються ці розслідування...

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"Выдвинуть" обвинение - это хорошо, но мало верится, что им "вдвинуть" реальные сроки.
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Как выдвинули, так и задвинут, чай не впервой!
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И конечно его не арестовали а уведомили об подозрении и подождут пока он все концы припрячет.Мой сарказм основан сугубо на Законе Украины принятом сами же расхетителями.
Вот Вам и Закон...
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Тут вот интересная инфа подошла, в принципе, этому человеку до сих пор не было оснований не верить

Военная прокуратура відвинула обвинение в неуплате налогов главе фирмы "Оптимумспецдеталь" Рогозе, фигуранту расследования Bihus.Info - Цензор.НЕТ 5371
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Ну дай бог, хотя уже ни во что не верится, ну разве что в то, что Чаус вернется.
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Цьому точно можна довіряти, і хочеться повірити в інфу
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а кто у нас Холодець а кто Сито ? Это если кто в теме .
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Когда начинаешь читать эту балеберду, начинает крыша ехать.
ВЫ КОГО ПОСАДИЛИ?
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Теперь каждый Клан хочет стащить одеяло на себя...Грядут выборы - по подобию Дювальеризма?
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Клан не клан, НО как говорят"наши" ПРОДАЖНЫЕ СМИ, а кто если не Порошенко.
Остальные все агенты .
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Тобто мародерство було законним,тільки треба з крадіжки бюджетних грошей налог сплатити?
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вот и весь уровень пэтиных реформ, дауны с военной прокуратуры вы хоть знаете систему налогобложения, ст. 209 відмивання доходів та ст. 212 умисна несплата податків це парафія податкової служби (податкова міліція), провадження по цим статям можливі лише після комплексної документальної перевірки платника податків та його структурних підрозділів податковою та винесення керівником рішення-повідомлення про донарахування несплачених податків, зборів та нарахування штрафних санкцій, дебіли *** - яке ви маєте відношення до податків. P.s - в суді адвокати вищенаведені статті зразу похерячят.
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Якщо люди вийдуть на майдан, почнеться четверта світова війна (Турчинов).
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Это что значит неуплата налогов.?????Всё таки Луценко реально шлюха и праститутка и корупционер .Тут наяву мародёрство,предательство ,хищение в особо крупных размерах,подрыв обороноспособности страны в условиях войны организованной бандой.
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"Военная прокуратура сообщила о подозрении члену группировки Гладковского-Жукова-Рогозы по статье 212 - уклонение от уплаты налогов".

O как! A ещё совсем недавно порохоботы вопили " вывсёврёте !!!"...,
а теперь таки группировка, подозрения, военная прокуратура. Военная прокуратура выдвинула обвинение в неуплате налогов главе фирмы "Оптимумспецдеталь" Рогозе, фигуранту расследования Bihus.Info - Цензор.НЕТ 7618

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Это надо было Бигусу поднять шум на всю страну, чтоб прокуратура "ворохнулась"! Все действия ГПУ выглядят как дешевый водевиль.
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шайка правящих сегодня воров пытается сыграть на старом, как мир лозунге:

- война все спишет.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВоенная прокуратура выдвинула обвинение в неуплате налогов главе фирмы "Оптимумспецдеталь" Рогозе, фигуранту расследования Bihus.Info
 
 
 
 
 
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