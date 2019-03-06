 Военная прокуратура выдвинула обвинение в неуплате налогов главе фирмы "Оптимумспецдеталь" Рогозе, фигуранту расследования Bihus.Info

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Bihus.Info

"Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве от 01.04.2016, внесенном в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 УК Украины", говорится в официальном сообщении ГПУ.

В ходе досудебного расследования установлено, что гражданин Р. (Андрей Рогоза, - Bihus.info), фактически осуществляя руководство ООО "ОПТИМУМСПЕЦДЕТАЛЬ", при поставке запчастей и комплектующих на государственные предприятия, входящие в состав ГК "Укроборонпром", умышленно совершил действия по занижению суммы налоговых отчислений в государственный бюджет Украины в размере 26,6 млн грн.

Рогозе сообщили подозрение в уклонении от налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины)

"Учитывая возмещения подозреваемым вреда, причиненного государству неуплатой налогов, мера пресечения к нему не применялась. Досудебное расследование продолжается ", - говорится в сообщении.

Кроме того, выступая на заседании СНБО, Луценко сообщил, что полученные в ходе следствия доказательства, в том числе телефонные аппараты, передали в экспертное учреждение, - сообщает УП.

"Если экспертиза подтвердит их подлинность, то мы не исключаем, вернее, планируем вручения подозрения вероятным соучастникам Рогозы в этом хищении государственного бюджета путем неуплаты налогов", - сказал Луценко.

"Ожидаем результатов и относительно вероятных злоупотреблений и должностными обязанностями, которые от ноября 2018 являются компетенцией НАБУ. Речь идет об отдельном представителе аппарата СНБО, о руководителях концерна, о руководителях государственных оборонных заводов - все эти должностные является исключительной подследственности НАБУ, и мы ждем результатов относительно вероятных их нарушений", - подытожил Луценко.

Напомним, в расследовании программы говорится, что Андрей Рогоза был партнером Виталия Жукова и Игоря Гладковского в схемах хищения средств в оборонном комплексе. По данным журналистов, через несколько фирм - "Оптимумспецдеталь", "Ренал" и тогда еще президентскую "Кузню на Рыбацком" группа "освоила" по меньшей мере 250 млн грн. от государственных бронетанковых заводов.