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 Замкомандующего ССО Кривонос снял свою кандидатуру с президентских выборов: "Считаю в нынешних условиях нецелесообразной смену Верховного Главнокомандующего ВСУ"

Заместитель командующего ССО ВС Украины Сергей Кривонос заявил о снятии своей кандидатуры с участия в выборах Президента.

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Пока идет война и вероятность открытой агрессии со стороны нашего главного врага Российской Федерации является слишком большой, мне пришлось принять взвешенное и очень не простое для себя решение о снятии своей кандидатуры с дальнейшей гонки за пост Президента Украины. Я делаю это в интересах граждан и будущего Украины! Считаю сегодня в тех условиях, в которых находится государство, не целесообразным изменение Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", - написал Кривонос.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Съезд партии "Воины АТО" выдвинул кандидатом в президенты полковника Кривоноса. ФОТОрепортаж

При этом кандидат отметил, что главным мотивом участия в президентской компании для него было несогласие с ситуацией в секторе безопасности и обороны Украины.

"Я считал необходимым говорить о том, что всевозможными способами пытались скрыть "паркетные генералы", ведь уверен, что только правда и единство позволит нашему государству победить! Во время президентской кампании мной был осуществлен рабочий визит к нашему стратегическосу партнеру США, во время которого были обсуждены ключевые вопросы относительно дальнейших шагов по развитию сектора безопасности и обороны страны", - заявил Кривонос.

Читайте также: Участие в избирательной кампании полковника Кривоноса является его личной инициативой, - заявление командования ССО ВСУ

Замкомандующего ССО Кривонос снял свою кандидатуру с президентских выборов: Считаю в нынешних условиях нецелесообразной смену Верховного Главнокомандующего ВСУ 01
Замкомандующего ССО Кривонос снял свою кандидатуру с президентских выборов: Считаю в нынешних условиях нецелесообразной смену Верховного Главнокомандующего ВСУ 02

Читайте: Выдвижение замкомандира ССО ВСУ Кривоноса в президенты - событие для армии, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/n3115332
 
   
 Топ комментарии
 
офицер,в отличие от тебя,прекрасно понимает все риски смены командования во время боевых действий.причем не только верховного,а всей цепочки принятия решения.
впрочем,все ты понимаешь,судя по все попавшимся мне ранее на глаза твоим постам.тебе просто,как и хуйлу,нужно чтоб в Украине было все плохо...
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Этого Кривоноса поставили в кандидаты как марионетку, чтобы он потом себя снял и пользу Пэдра и якобы такой честный. С чего бы это ему самому лезть в президенты? Кто за него голосовал бы?Кто его знает? Много у него лишних денег? Или у него есть партия,политической опыт, кто он такой? Откуда вылез? Ганьба этим всем предвыборным фокусам.
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Кто-то же должен называть вещи своими именами
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Они думают заслуги на века. Если он правильно вел тогда, то хвала ему. Но это не значет, что теперь его поступки будут считаться верными.
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а какой у него рейтинг был , наверное лидировал в президентской гонке.
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А как же вопли -- Петю поддерживают только бандиты??!!
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Военный кабинет не Главнокомандующий.Петя сам решения не принимает,щоб ответственность,а точнее безответственность делегировать,и был создан военный кабинет.Нашли простачка Петю
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Заробляє хто як уміє! Один шахту лізе, другий як оцей...
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Ну вот надо Было Тех кандидату 2 миллиона давать, ради такого заявления. Или Зам командующий ССО 2 миллиона сам заработал? А можно проверить его военной прокуратурой?
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Поддержал начальника... Молодец... боец...
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Верховный Главнокомандующий - это, вроде бы, тот, кто командует командующими.
Ну и в каких же таких успешных операциях, которыми "на самом верху" командовал ПОП, он отличился таким образом, что является незаменимым?
Изварино, Иловайск, Дебальцево? ДАП? Волноваха? Взрывы на складах?

Отправка моряков в плавание, в котором явно не был предусмотрен вариант Б???
Политический результат последнего имеет место, но почему он достигнут такой ценой?
Какие основания для того, чтобы считать этого "главковерха" успешным?!
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Порошенковский троянский конь. И не последний ... и не бесплатный.
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ещё одна спецоперация фсб и минстеця по сохранению на троне "гаранта"..
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näx тоді виставлявся
на такій відповідальній посаді і такий несерйозний
треба йому посаду по розуму нижчого рівня
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Какой-то двуличный офицер. Он против той ситуации, которую натворил Порох, но сам же отказался от гонки в его пользу и теперь агитирует за мародёра. Таким людям верить нельзя.
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Читати дописи "зрадоботні" огидно! Висловлюватись після цього цензурно, майже неможливо! Вилити стільки бруду на такого Захисника і Воїна могли тільки покидьки. Діванні воїни, стратеги... ***! Ви хоча б його біографію прочтитайте, якщо не можете спитати за нього армійців. До речі, як Садовий зняв свою кандидатуру на користь Гриценка, то тишком-нишком. А тут гвалт, бойового офіцера звинувачують у бог знає чому! Заступник командувача ССО Кривоніс зняв свою кандидатуру з президентських виборів: "Вважаю в нинішніх умовах недоцільною зміну Верховного Головнокомандувача ЗСУ" - Цензор.НЕТ 6194
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Та не було ніякого бойового офіцера, гаспажа Суріновіч. Було кілька щасливчиків, яким вдалося видряпатися з котла разом з підлеглими і кілька таких, що втекли завчасно рятуючи власну шкіру.
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А НАХРЕНА ТЫ ТОГДА ПОДАВАЛ СВОЮ КАНДИДАТУРУ???! Заступник командувача ССО Кривоніс зняв свою кандидатуру з президентських виборів: "Вважаю в нинішніх умовах недоцільною зміну Верховного Головнокомандувача ЗСУ" - Цензор.НЕТ 2517
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В таком случае, война никогда не закончится.
Ведь петя уходить от власти не хочет, просто не отдерешь, значит, что должно быть? Вечное АТО или ООС или еще что-либо.
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На молодого Шуфутинского похож как две капли воды. Может быть поэтому тоже поет строго по заказу и за деньги?
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не понимаю как такой офицер смог поддержать такого как порошенко. про воровство в армии сказано не мало повторять не буду . меня больше волнует тот факт что Украина увеличила поставки угля с Белоруссии как пишут журналисты угользавозился с кийзайского разреза который принадлежит российскому олигарху дмитрию босову а уголек поставлялся на компанию которую в 2018 году выкупил максим ефимов депутат от блока порошенко . вот такие дела ребята наши парни гибнут каждый день а эти суки ведут бизнес . эх кривонос уважаю вас как офицера и как человека но поступок не одобряю.
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"Считаю в нынешних условиях нецелесообразной смену Верховного Главнокомандующего ВСУ...…..
"Пока идет война и вероятность открытой агрессии со стороны нашего главного врага Российской Федерации ……

2 февраля документы в ЦИК подал кандидат от партии "Воины АТО" Сергей Кривонос

Может кто то пояснит у него до 2 февраля что в голове было ? У нас что, в стране были другие условия ? Может не было войны ? На кого рассчитан этот бред ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗамкомандующего ССО Кривонос снял свою кандидатуру с президентских выборов: "Считаю в нынешних условиях нецелесообразной смену Верховного Главнокомандующего ВСУ"
 
 
 
 
 
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