 Замкомандующего ССО Кривонос снял свою кандидатуру с президентских выборов: "Считаю в нынешних условиях нецелесообразной смену Верховного Главнокомандующего ВСУ"

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Пока идет война и вероятность открытой агрессии со стороны нашего главного врага Российской Федерации является слишком большой, мне пришлось принять взвешенное и очень не простое для себя решение о снятии своей кандидатуры с дальнейшей гонки за пост Президента Украины. Я делаю это в интересах граждан и будущего Украины! Считаю сегодня в тех условиях, в которых находится государство, не целесообразным изменение Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", - написал Кривонос.
При этом кандидат отметил, что главным мотивом участия в президентской компании для него было несогласие с ситуацией в секторе безопасности и обороны Украины.
"Я считал необходимым говорить о том, что всевозможными способами пытались скрыть "паркетные генералы", ведь уверен, что только правда и единство позволит нашему государству победить! Во время президентской кампании мной был осуществлен рабочий визит к нашему стратегическосу партнеру США, во время которого были обсуждены ключевые вопросы относительно дальнейших шагов по развитию сектора безопасности и обороны страны", - заявил Кривонос.
Ну и в каких же таких успешных операциях, которыми "на самом верху" командовал ПОП, он отличился таким образом, что является незаменимым?
Изварино, Иловайск, Дебальцево? ДАП? Волноваха? Взрывы на складах?
Отправка моряков в плавание, в котором явно не был предусмотрен вариант Б???
Политический результат последнего имеет место, но почему он достигнут такой ценой?
Какие основания для того, чтобы считать этого "главковерха" успешным?!
на такій відповідальній посаді і такий несерйозний
треба йому посаду по розуму нижчого рівня
Ведь петя уходить от власти не хочет, просто не отдерешь, значит, что должно быть? Вечное АТО или ООС или еще что-либо.
"Пока идет война и вероятность открытой агрессии со стороны нашего главного врага Российской Федерации ……
2 февраля документы в ЦИК подал кандидат от партии "Воины АТО" Сергей Кривонос
Может кто то пояснит у него до 2 февраля что в голове было ? У нас что, в стране были другие условия ? Может не было войны ? На кого рассчитан этот бред ?