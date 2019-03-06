 Считаю в нынешних условиях нецелесообразной смену Верховного Главнокомандующего ВСУ, - замкомандующего ССО Кривонос снял свою кандидатуру с президентских выборов

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Пока идет война и вероятность открытой агрессии со стороны нашего главного врага Российской Федерации является слишком большой, мне пришлось принять взвешенное и очень не простое для себя решение о снятии своей кандидатуры с дальнейшей гонки за пост Президента Украины. Я делаю это в интересах граждан и будущего Украины! Считаю сегодня в тех условиях, в которых находится государство, не целесообразным изменение Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", - написал Кривонос.
При этом кандидат отметил, что главным мотивом участия в президентской компании для него было несогласие с ситуацией в секторе безопасности и обороны Украины.
"Я считал необходимым говорить о том, что всевозможными способами пытались скрыть "паркетные генералы", ведь уверен, что только правда и единство позволит нашему государству победить! Во время президентской кампании мной был осуществлен рабочий визит к нашему стратегическосу партнеру США, во время которого были обсуждены ключевые вопросы относительно дальнейших шагов по развитию сектора безопасности и обороны страны", - заявил Кривонос.
чи він мав на увазі лоліту?
вынеслаперевязала...?
.А щодо ранених--це вже до ***** питання,він й брєвно по Красній площі тягав з дєдушкой Лєніним,якщо його послухати.
Як кажуть--скажи мені,хто твій друг...Хто й що його друг--добре всі знають.Тепер будемо знати й про самого фіцера.
а да вспомнил о твоих выдающихся умственных способностях - за кловуна хотела голосовать...\прошу прощения что побеспокоил такого гиганта мысли...\
Ну й, за те, що ти платиш податки, за які Армія, ціною життя воїнів, утримує рашистських звірів на Сході, і тобі подяка, від мене. Я теж плачу їх аккуратно.
Кривонос человек с крутым и прямолинейным характером, он не дает и не берет взятки, он дослужился от рядового до начальника сил специальных операций. Он является сторонником постройки ССО по западному образцу. К которому нас подводят западные партнеры, а не скрещивания «бульдога с носорогом» (ВДВ и спецназа) как этого изначально хотели наши, не нюхавшие пороха, генералы.
Сергей руководил обороной за краматорского аэропорта полтора месяца, находясь в окружении в самом тылу у сепаратистов. За время обороны мы не потеряли ни одного бойца и нанесли серьезный ущерб противнику
Циничный брехун.
(А Гриценко теж міг би так, але ж супруга не дозволіть...)
Следующая - журналистка жополизка.
Полковник Сергей Кривонос - один из создателей ССО. С октября 2014-го он занимал должность начальника управления специальных операций Генерального штаба, а теперь является первым замом командующего Сил специальных операций. Информация, которую можно найти о Кривоносе, многогранна. Спецназу под его руководством удалось отстоять стратегический плацдарм в Краматорском аэропорту. Его называют скандалистом, но он авторитет среди спецназовцев. Волонтеры из «Повернись живым» рассказывают, что Кривонос не берет взяток и не замазан в контрабанде, до сих пор не нажил личного автомобиля и собственной квартиры, и только потому не генерал, что не выносит паркетных жополизов.
За его плечами успешные операции в «Л-ДНР». В интервью «ОРД» первый зам командующего Сил специальных операций Сергей Кривонос рассказал о том, как готовят профессиональных диверсантов и чего не хватает украинскому спецназу, поделился мыслями о кремлевском плане «Шатун» и возможных изменениях на фронте.
- На днях открывается новый центр подготовки бойцов ССО. Как готовят украинских Рэмбо?
- Наше отличие в системной подготовке и алгоритме выполнения задач. Бойца обучают как работе в составе команды, так и самостоятельной. Ключевое - думать, принимать нестандартные решения. Но на Рэмбо наши бойцы не похожи. Они жилистые, выносливые, целеустремленные и хладнокровные.
Принцип подготовки: каждый день в процессе тренировки доходишь до черты «не могу», и после этого нужно переступить через это ощущение и продвинуться дальше. Число желающих большое, но до финала доходит каждый 6-ой.
У меня 2 правила: 1 - жизнь солдата бесценна, и 2 - нельзя жалеть солдата, его нужно беспощадно тренировать. Больше пота = меньше крови. Ты пожалеешь солдата, враг - нет. В любых условиях задача бойца ССО не только выполнить задачу, но и вернуться живым.
Возможности человека не безграничны, но, если научиться правильно спать и правильно питаться, можно их увеличить. Использование знаний восточной медицины Су Джок позволяет расширить потенциал организма.
- Эти знания вы использовали, защищая Краматорский аэропорт в 2014-м? Какими были 47 суток в блокаде?
- Для меня это была проверка всего, чему научился сам, и чему научил людей. Нас было 186, и я в том числе (тогда нач. штаба ВДВ). Мы выдержали, и у нас не было убитых, был 1 раненый и трое контуженых - благодаря правильной организации боевых действий в районе аэропорта. 19 дней без воды, без электричества 45 дней. Ели сухую кашу, и красную рыбу, - смеется, - тюльку в томатном соусе… На третий день она уже не лезла в горло. Потом ребята из 25-й бригады своими руками сделали тандыр и научились печь хлебные лепешки на огне.
Добывали воду из того, что не пригодно для питья. Пили из пожарных водоемов. Вода там, как тосол - вонючая, с привкусом керосина. Спал я утром 1,5 часа и столько ж вечером. Этого достаточно. Но бывало и что 4 суток не удавалось поспать…
Извиняется, выходит покурить и возвращается.
- А без никотина не можете?
- Когда не на работе - могу. Но в отпуске не был с 2012 года.
- А как в Краматорске обходились без табака?
-Когда табак закончился, собрали все бычки, распотрошили и посушили, потом крутили самокрутки. Пару раз нам сбросили сигареты. Помню дату - 26 июня - когда все запасы минометных мин иссякли, нам сбросили груз на грузовых парашютах, и он упал на блокпост сепаратистов. Мины и сигареты пришлось отбивать с боем.
Мы не ждали удара, собирая данные разведки, наносили удары на опережение, т.е. это была активная оборона.
- И в обороне Донецкого аэропорта участвовал спецназ, который теперь является частью ССО. Третий полк кировоградского армейского спецназа доблестно защищал. Была надежда у донетчан, что устоит ДАП… Почему Донецкий аэропорт пал?
- Успешной оборона ДАП была, пока ею командовал Александр Трепак - Герой Украины Редут. Ему пришлось покинуть аэропорт после ранения, 3-й полк спецназа был выбит потихоньку ранениями, а потом…? Я бы не хотел говорить о том, где я не был.
- Все-таки - почему вас ненавидят СМИ «ЛНР» и «ДНР»?
- Задачи на территориях, контролируемых «Л-ДНР», выполняем… Обвинили в геноциде русского народа (хотя я дома, как и с вами, говорю на русском, а с мамой на украинском). Главное правило разведчика - быть невидимым, и на той территории это правило работает. Поэтому единственный пример, который я могу озвучить (только потому, что о нем уже написал Бутусов) - это уничтожение 16 бойцами спецназа 26 июня 2014 года 80-ти боевиков под Первомайском. Командир группы Дан Колесник… Это была его группа, Дан мой воспитанник… Другие операции - для мемуаров.
- Боеспособность нынешнего противника, как оцениваете?
- С армейской юности мне говорили, что важно уважать противника и правильно оценивать его подготовку. И я против высмеивания «ЛНР» и «ДНР» - там достаточно людей, хорошо подготовленных, причем - службой в ВСУ Украины.
Но по духу мы значительно сильнее. Та поддержка, которую получаем 2,5 года, не была напрасной. Неопределенное положение на фронте многих разочаровывает. Есть среди украинских воинов люди, готовые идти на Москву… Но пока что актуальнее худой мир, я считаю.
- Мы не достаточно накачали мускулы?
- Вопрос в другом: если мы начнем наступление, не дадим ли мы козырь России, не развяжем ли руки Путину?
Конфликт разрешится в нашу пользу, когда уйдут русские войска. А они уйдут, когда будет соблюден баланс между политическими и военными условиями. Худой мир позволяет развить нашу армию. Мы сейчас сильнее, чем в начале войны, но надо подготовить резерв. Он уже есть - люди с боевым опытом: побывавшие в 1,2,3-ей волнах мобилизации, это бесценные кадры. А теперь задача: подготовить народ к войне.
- А это как?
- Тут для нас интересен пример эстонского Кайтселийта. Там резервисты - это почти вся страна, 30 минут - и каждый на своем месте. Это то, что может лишить Россию всяких шансов - когда агрессор будет понимать, что в каждом селе есть по 30-50 человек, которые способны стрелять русским солдатам в спину каждый день, и ставить мины. Опыт Афганистана и Ирака показывает, что с партизанской войной не способна справиться ни одна армия мира.
- Нас ожидает новый виток эскалации войны?
- 50 на 50. Зависит от производных, которые сложатся в единое уравнение. А мы в этом уравнении знаем не все иксы и игреки. Поведение Путина зависит от реакции мирового сообщества. И пока не произошла инаугурация Трампа, есть варианты. РФ проводит активную политику на отмену санкций, огромные средства брошены на работу с лидерами стран-членов НАТО в ЕС.
- Победа Трампа разрушила украинские надежды. Политологи говорят, что пока между Путиным и Трампом будет длиться банкетно-конфетный период, нам не поздоровится. Оставят нас наедине с агрессором, как думаете?
- Очень хорошо, что выиграл Трамп - вот что я думаю. Так проходят иллюзии и наступает отрезвление. Мы не маленькая страна, мы страна с огромной историей, и неплохим экономическим потенциалом, пора уже принимать решения, не надеясь ни на деда, ни на соседа. Мы сможем защитить себя от агрессора только в том случае, если будем рассчитывать на себя. Вопрос в желании защищаться, в желании противостоять агрессии. Путину нужна молниеносная и малокровная победа. А «победоносный марш» в Украине уже провалился в августе 2014 года (такого сопротивление, которое мы оказали, никто не ожидал).
- То есть, блицкриг Путина в Украине невозможен?
- Он может рассчитывать только на Пиррову победу. Только на «победу» очень большой кровью. А у Путина выборы в 2018 году. И если отсюда в РФ пойдут тысячи солдатских гробов, повторится Чечня…
Россию пока поддерживают те страны, которые уверены, что конфликт решится раньше, чем докатится до них. А нас поддерживают страны, которые понимают, что они следующие. Если линия фронта подвинется к западу Украины, тогда и Италия может поменять позицию.
- Сейчас пугают тем, что Путин может решиться атаковать Мариуполь, или устроить провокацию в Приднестровье. Может?
- Любой вариант реалистичен. Вопрос лишь в его политической и человеческой цене. Как бы не бравировали россияне, но в экономике у них не все хорошо, как и в их армии. Иначе не проводили б бешеную политику по ускоренному переводу срочников на контрактников и отправке на Донбасс. Это то, что сейчас у них происходит. По законодательству они срочников не имеют права направлять, а контрактникам нежелательно заходить в Донбасс во 2-й и 3-й раз. Потому что глаза есть: разочаровываются, не понимают - для чего это нужно. Лозунгов даже нет, ибо официально россиян там нет, и погибших военных хоронят не как героев.
Но в определенных моментах я понимаю, что все эти вбросы о планах Путина и поддержке, которую он имеет - это часть информационно- психологической войны против нас. Пытаются посеять нерешительность в наши души. Чем больше сомнений в своих силах у нас, тем сильнее позиции Путина. А позиция наша должна быть одна: борьба за каждый сантиметр украинской земли.
- Что нам мешает побеждать? Иногда говорят, что внутренний враг. Вы его ощущаете?
- Два врага у Украины внутри - большая прослойка людей, которые до сих пор еще у власти, хотя участвовали в развале Украины и распродаже украинской армии… Сотни и тысячи танков и самолетов распродали, а сейчас кричат, что патриоты. Расформировывая части, зарабатывали миллиарды, продавали технику, как на базаре…
- Вы сейчас говорите о генералитете?
- Решения о развале украинской армии принимались предыдущими лидерами. И не только Янукович, Президенты Ющенко и Кучма тоже этим занимали