 Считаю в нынешних условиях нецелесообразной смену Верховного Главнокомандующего ВСУ, - замкомандующего ССО Кривонос снял свою кандидатуру с президентских выборов

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Пока идет война и вероятность открытой агрессии со стороны нашего главного врага Российской Федерации является слишком большой, мне пришлось принять взвешенное и очень не простое для себя решение о снятии своей кандидатуры с дальнейшей гонки за пост Президента Украины. Я делаю это в интересах граждан и будущего Украины! Считаю сегодня в тех условиях, в которых находится государство, не целесообразным изменение Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", - написал Кривонос.

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При этом кандидат отметил, что главным мотивом участия в президентской компании для него было несогласие с ситуацией в секторе безопасности и обороны Украины.

"Я считал необходимым говорить о том, что всевозможными способами пытались скрыть "паркетные генералы", ведь уверен, что только правда и единство позволит нашему государству победить! Во время президентской кампании мной был осуществлен рабочий визит к нашему стратегическосу партнеру США, во время которого были обсуждены ключевые вопросы относительно дальнейших шагов по развитию сектора безопасности и обороны страны", - заявил Кривонос.

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