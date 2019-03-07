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 "Далеко ли проедет БТР, собранный из запчастей для комбайна?": "ГалПодшипник" заявил о давлении правоохранителей на бизнес на основании вымышленных показаний

"ГалПодшипник" на прошлой неделе публично заявил о беспределе правоохранительных и силовых структур по отношению к предприятию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Нас обвиняли в осуществлении поставок на оккупированную территорию запчастей, в том числе и военного назначения. Да это в принципе невозможно! Далеко ли проедет БТР, собранный, например, из запчастей для комбайна? "ГалПодшипник" не производил, не производит и, тем более, никогда не предлагает своим заказчикам продукцию двойного назначения, она не рассчитана на применение в военных целях. У нас есть официальный ответ от Генерального штаба Украины и Штаба Объединенных сил, что нами такие поставки на оккупированную территорию не осуществлялись", - заявил гендиректор.

"Потом нас уже обвиняли в том, что мы якобы передаем в "ДНР" подшипники "маршрутками". Но это полный абсурд! Нет никаких оснований и доказательств, чтобы вменять нам подобные обвинения... подобный произвол правоохранительных органов происходит с чьей-то подачи и совпадений в подобных вещах не бывает", - подчеркнул Тильман.

"За два с половиной года ни одно из заявлений представителей ЧП "ТД "ГалПодшипник" о лжесвидетельствовании, подделке документов, умышленном неисполнении решений суда, превышении полномочий, кражи и последующей реализации изъятых подшипников, не было добровольно зарегистрировано правоохранителями и прокуратурой. В среднем, нам приходится тратить от одного до трех месяцев для внесения в ЕРДР ведомостей по нашим заявлениям с помощью следственных судей. В настоящее время нами подано более 300 жалоб на действия сотрудников Национальной полиции, зарегистрировано 12 уголовных дел. Ни одно не расследуется, и, похоже, никто и не собирается это делать.Кроме того, на протяжении двух лет мы не можем добиться от прошедших конкурсы и люстрацию прокуроров и полицейских проведение допросов того же Гладкоскока и других действующих лиц, с участием юристов "ГалПодшипника". Это подтверждает одно - реальная картина событий никому не нужна!" - резюмировал Тильман

Источник: https://censor.net.ua/n3115322
 
   
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- А я, господа, видел вчера паровой плуг, который приводился в движение локомотивом. Представьте, господа, локомотивом, да не одним, а двумя! (с)
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К нам завозят их высотомеры, а к ним наши подшипники.
Честные партнерские взаимоотношения.
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Всё, как всегда. Никто ни в чём не виноват.
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да пока обратное не доказано. На сегодня обвинили многих, в названии которых есть хоть слово от оборонки, а вот с фактами и процессами как то не заморочились, главное прокукарекать, а там хоть и не...
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Ну-у-у... Пошёл "плач" о "трудной жизни подростков в армии...". Нет, чтобы заяву официальную написать - начинают "плакаться" в СМИ... Значит, "рыльце в пушку"... Журнашлюхи ведь, не в Кодекс смотрят, прежде, чем шум поднимать, а в свой кошелёк... Насколько он толще стал...
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Так кляти москали, оказывается, мало того, собираются на БТРах попереть на нашу территорию, а еще и походу и зерна на них намолотить? "Далеко ли проедет БТР, собранный из запчастей для комбайна?": "ГалПодшипник" заявил о давлении правоохранителей на бизнес на основании вымышленных показаний - Цензор.НЕТ 9466
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по поводу як молотять будкобудівники

після того як ми зажили по-новому це відбувається кожен рік.статки у порошенко ростуть ,останній рік в 82 рази, а народ зубожіє.
а
В результаті нинішнього подорожчання, ціни на борщовий набір в Україні вже в середньому в 3 рази перевищують торішній рівень. Більш того, гравці ринку очікують нового стрибка цін вже на наступному тижні
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А є пруф, що у 82 рази зросли статки? Бо щось не віриться.
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Картошка в сезон 3,50 уже 5 лет. Мясо было 90 стало 100.
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Підшипники є в кожному механізмі. Палюбому. І в БТРі, і в лісапеті.
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єто называется бросить кость чтобы отвлечь от основного виновника коррупции и партнера ***ла.
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Риго-соєві рейдери всі ласі шматочки прибирають до своїх рук. Скоро цей "Галпідшипник" може перетворитись на "************".
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Далеко ли проедет БТР, собранный из запчастей для комбайна?": "ГалПодшипник" заявил о давлении правоохранителей на бизнес на основании вымышленных показаний
 
 
 
 
 
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