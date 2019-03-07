 "Далеко ли проедет БТР, собранный из запчастей для комбайна?": "ГалПодшипник" заявил о давлении правоохранителей на бизнес на основании вымышленных показаний

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Нас обвиняли в осуществлении поставок на оккупированную территорию запчастей, в том числе и военного назначения. Да это в принципе невозможно! Далеко ли проедет БТР, собранный, например, из запчастей для комбайна? "ГалПодшипник" не производил, не производит и, тем более, никогда не предлагает своим заказчикам продукцию двойного назначения, она не рассчитана на применение в военных целях. У нас есть официальный ответ от Генерального штаба Украины и Штаба Объединенных сил, что нами такие поставки на оккупированную территорию не осуществлялись", - заявил гендиректор.

"Потом нас уже обвиняли в том, что мы якобы передаем в "ДНР" подшипники "маршрутками". Но это полный абсурд! Нет никаких оснований и доказательств, чтобы вменять нам подобные обвинения... подобный произвол правоохранительных органов происходит с чьей-то подачи и совпадений в подобных вещах не бывает", - подчеркнул Тильман.

"За два с половиной года ни одно из заявлений представителей ЧП "ТД "ГалПодшипник" о лжесвидетельствовании, подделке документов, умышленном неисполнении решений суда, превышении полномочий, кражи и последующей реализации изъятых подшипников, не было добровольно зарегистрировано правоохранителями и прокуратурой. В среднем, нам приходится тратить от одного до трех месяцев для внесения в ЕРДР ведомостей по нашим заявлениям с помощью следственных судей. В настоящее время нами подано более 300 жалоб на действия сотрудников Национальной полиции, зарегистрировано 12 уголовных дел. Ни одно не расследуется, и, похоже, никто и не собирается это делать.Кроме того, на протяжении двух лет мы не можем добиться от прошедших конкурсы и люстрацию прокуроров и полицейских проведение допросов того же Гладкоскока и других действующих лиц, с участием юристов "ГалПодшипника". Это подтверждает одно - реальная картина событий никому не нужна!" - резюмировал Тильман