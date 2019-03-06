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 Политика Украины, За рубежом
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 "Происходит оценка потребностей", - Песков объяснил прекращение отправки "гумконвоев" на оккупированный Донбасс в 2019 г.

В Кремле объяснили прекращение отправок "гуманитарных конвоев" проведением "оценки потребностей" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему РФ прекратила в этому году отправку "гумконвоев", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Это не значит, что эта практика прервана, там просто происходит оценка потребностей, и, в зависимости от того, каковы эти потребности и требуется ли оказание такой помощи, тогда принимается соответствующее решение", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что нет "никаких системных или иных изменений в подходах" в оказании "помощи" оккупированному Донбассу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В составе российского "гумконвоя" на оккупированную Донетчину въехало 10 военных автомобилей, - СЦКК

Напоминаем, последний "гумконвой" был отправлен РОссией в оккупированные части Донецкой и Луганской областей 20 декабря 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3115319
 
 
 Топ комментарии
 
все 200 вывезли, больше некуда ховать "Происходит оценка потребностей", - Песков объяснил прекращение отправки "гумконвоев" на оккупированный Донбасс в 2019 г. - Цензор.НЕТ 7976
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Денег нет..но вы там держитесь...и хорошего настроения..（с）😀
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все 200 вывезли, больше некуда ховать "Происходит оценка потребностей", - Песков объяснил прекращение отправки "гумконвоев" на оккупированный Донбасс в 2019 г. - Цензор.НЕТ 7976
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да нет, скорее: "денег нет, вы там палками от укропов отбивайтесь" "Происходит оценка потребностей", - Песков объяснил прекращение отправки "гумконвоев" на оккупированный Донбасс в 2019 г. - Цензор.НЕТ 318
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Да они с самого начала были не нужны им.Надеялись впихнуть как разменную карту за признания Крыма.А тут с ноги в лыч махорочный.И Америка показала,что подпись бумаги стоит.Дураков им своих девать некуда и шахты стоят.Пусть поживут с триколором в жопе ублюдки власовские.Написать бы хотелось,чтобы научились Родину любить-так они её потеряли.
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Отказываются жрать патроны-снаряды а чего-то сьедобного привозить нечего.
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Розквітла ДурНР та ЛохНР,тепер не їм,а звідти на росію можно гуманітарку возити))
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так і возять - в гробиках.
курсують консерви.
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Шо, оборонпропу всю "гуманитарку" по контрабасу сбагрили?
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ой как интересно, ничего КК все доставит
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Это геноцид населения Навасруссии!!!! Куда смотрит обысце????
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Денег нет..но вы там держитесь...и хорошего настроения..（с）😀
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все что было нужно . распилили и вывезли в парашню , местным бомжам металлолом оставили на пропой. !
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А толку？ металлолом ценен как сырье...его нужно переработать..и получить продукт...и потом продукт продать...
А с продать проблемы...в паРаше своего металла хватает...а больше некуда...
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Металобрухт там не приймають,бо дівати його нікуди.
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после 8 танков, подорванных абсолютно случайно российскими жопочленцами - конечно сложно потребности посчитать....залп и пуканов нехилый был...
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"оценка потребностей" від пєскова, який вже не розуміє свої "потрєбності" 🙄
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может даже не потребностей а выжидают, какие документы их присутствия в гаагу пойдут либо надеются что зеленский на кроенях приползет или с бабой жулькой порешает
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Просто денег нет, вы держитесь там, хор-рошего вам настроения-а-а-а!
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Правильно, хватит обезьянам гранаты возить!
У нас всех главная потребность чтобы вы оте*лись от нас.
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Шо, предатели и кацапам уже не нужны. Печалька "Происходит оценка потребностей", - Песков объяснил прекращение отправки "гумконвоев" на оккупированный Донбасс в 2019 г. - Цензор.НЕТ 3760
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а так.. как обычно - понаваросили и бросили
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А пенсії жопочленцям рашка буде платити? Нам дорогий дружбан Грося обіцяв дещо підвищити, а їм, ПутінВводним?
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Светка Дрюк и Рома Лягин сдали РАБссию...удивительно поднгимите архив Цензора.Сенатор 5 лет назад вами говорил..подавитесь Украиной Крысы Мавзолейные... "Происходит оценка потребностей", - Песков объяснил прекращение отправки "гумконвоев" на оккупированный Донбасс в 2019 г. - Цензор.НЕТ 775Деда не слушать надо,а читать...,Миша жВАНЕЦКИЙ ИЗ аДЕССЫ недавно орден пУТЛЕРА ПОЛУЧИЛ..ЭТО НЕ ПОЗОР...ЭТО ПРИЗНАНИЕ.. "Происходит оценка потребностей", - Песков объяснил прекращение отправки "гумконвоев" на оккупированный Донбасс в 2019 г. - Цензор.НЕТ 775У мЕРЗОСТИ НЕТ наград...
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мешки чёрные мусорные везите..падаль свою вывозить..
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А зачем Донбассу понадобилась помощь? Какая была первоначальная причина?
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В Венесуеле раша пролетела и потеряла кучу миллиардов долларов,В Сирии тоже пролёт ,Крым дополнительная обуза,Донбас как бездна сжирает миллиарды .И главное что всё без толку ..
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это точно, у каждого свой Рабинович в голове, у кого рыжый, а у кого черный, но оба с длинными усами "Происходит оценка потребностей", - Песков объяснил прекращение отправки "гумконвоев" на оккупированный Донбасс в 2019 г. - Цензор.НЕТ 6261
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Короче: если где-то нет кого-то, значить кто-то где-то есть.
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Все. Кіна більше не буде. Халява закінчилася. Чим же тепер даунбасянє і лугондонянє харчуватися будуть?...😂😂😂
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Вся надежда на Порошенко. Такие глупые вопросы задаешь.
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Просто ща Венесуэла важнее. Там золото, валюта, нефть. А что в лугандонах? Окромя ковыряния раны в теле Украины. Прибыли-то уже мизер.
Потому, лугандоны:

"Происходит оценка потребностей", - Песков объяснил прекращение отправки "гумконвоев" на оккупированный Донбасс в 2019 г. - Цензор.НЕТ 1846
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Просто стратегические предприятия с Донбасса вівезли, то зачем слать конвой.
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В центре Махачкалы торжественно открыли Мусорник....в центре.... "Происходит оценка потребностей", - Песков объяснил прекращение отправки "гумконвоев" на оккупированный Донбасс в 2019 г. - Цензор.НЕТ 4678Спасибо Сашке Балу,блогеру РАБссии,подпишитесь в Ютьюбе...Сашка Классный парень...ЧЕСТНЫЙ....... "Происходит оценка потребностей", - Песков объяснил прекращение отправки "гумконвоев" на оккупированный Донбасс в 2019 г. - Цензор.НЕТ 5318
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"Происходит оценка потребностей", - Песков объяснил прекращение отправки "гумконвоев" на оккупированный Донбасс в 2019 г.

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Дай Бог когда ты будешь сидеть в тюрьме
Для тебя эту фразу и применят:Происходит оценка потребностей...
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источник дешевого протеина для бендеровских пенсов "Происходит оценка потребностей", - Песков объяснил прекращение отправки "гумконвоев" на оккупированный Донбасс в 2019 г. - Цензор.НЕТ 4544
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Та похоже, что понемногу жопка приходит вашим потребностям...
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не має чим поділитись..
то Сирія, то Венесуела, то Крим вічно голодний..
поіздєржалась расєйка, послєдній *** без солі доєдаєт
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Просто все деньги ушли на ремонт этой школы, а сам ремонт только в начальной стадии.

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Генерал Герасимов еще 5 лети назад сказал:
в Сирии и Украине мы тренируемся..полигон наш...
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Сливные бачки уже набрали воды.. щаз обмывать будут..
"Происходит оценка потребностей", - Песков объяснил прекращение отправки "гумконвоев" на оккупированный Донбасс в 2019 г. - Цензор.НЕТ 8891
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Гумконвої потрібні були для піару та створення позитивного іміджу. Зараз є залізничне перевезення (маркування негабариту на більшості окупаційної техніки це підтверджує). Імідж миротворців створити не вийшло, навіщо викидати гроші на вітер? Там ще Циркон з Авангардом потребують доробки напильником...
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ви забулися вивезти тих кому обіцяли безмежні можливості від вашим захистом
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Выход РАБссии из договора по РСМД означает... Украина и Япония могут вооружаться по полному тарифу... "Происходит оценка потребностей", - Песков объяснил прекращение отправки "гумконвоев" на оккупированный Донбасс в 2019 г. - Цензор.НЕТ 7069
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Происходит оценка потребностей", - Песков объяснил прекращение отправки "гумконвоев" на оккупированный Донбасс в 2019 г.
 
 
 
 
 
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