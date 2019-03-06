 "Происходит оценка потребностей", - Песков объяснил прекращение отправки "гумконвоев" на оккупированный Донбасс в 2019 г.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему РФ прекратила в этому году отправку "гумконвоев", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Это не значит, что эта практика прервана, там просто происходит оценка потребностей, и, в зависимости от того, каковы эти потребности и требуется ли оказание такой помощи, тогда принимается соответствующее решение", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что нет "никаких системных или иных изменений в подходах" в оказании "помощи" оккупированному Донбассу.

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Напоминаем, последний "гумконвой" был отправлен РОссией в оккупированные части Донецкой и Луганской областей 20 декабря 2018 года.