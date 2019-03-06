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Все про:конкурс (768) Нафтогаз (2633) Коболев (297)

 Объявленный Кабмином конкурс на должность главы Нафтогаза не соответствует украинскому законодательству, - Коболев

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что объявление правительством конкурса на должность главы НАК противоречит украинскому законодательству.

Как передает Цензор.НЕТ,  со ссылкой на УП,  об этом он сказал во время пресс-конференции в среду.

"Кому-то это может нравиться, кому-то нет, но результат реформы, которая проводилась в госкомпаниях, свидетельствует о том, что назначать, увольнять, менять зарплату, выписывать премии - это полномочия исключительно Наблюдательного Совета. И это можно проверить в соответствующих законах", - сказал Коболев.

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"Поэтому, как предварительное решение о завершении моего контракта, так и текущее об объявлении конкурса, оно ... как минимум анализ, который я видел, противоречит украинскому законодательству", - заявил он.

"Более того, такую ​​же точку зрения разделяет международное сообщество, и те международные организации, которые были спонсорами реформы корпоративного управления. Которые помогали проводить эту реформу", - подытожил глава "Нафтогаза".

Во время заседания правительства в среду премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров объявил конкурс на должность председателя правления "Нафтогаза".

Источник: https://censor.net.ua/n3115315
 
   
 Топ комментарии
 
То есть, Коболев только один может возглавлять Нафтогаз, больше никто кроме него Объявленный Кабмином конкурс на должность главы Нафтогаза не соответствует украинскому законодательству, - Коболев - Цензор.НЕТ 1756
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Пора выдавить этот чирий нахер вместе с Нафтогазом. Объявленный Кабмином конкурс на должность главы Нафтогаза не соответствует украинскому законодательству, - Коболев - Цензор.НЕТ 7114
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так выглядит сумма в 2.5 млн .у этого как минимум в 4 раза больше за месяцОбъявленный Кабмином конкурс на должность главы Нафтогаза не соответствует украинскому законодательству, - Коболев - Цензор.НЕТ 7054
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То есть, Коболев только один может возглавлять Нафтогаз, больше никто кроме него Объявленный Кабмином конкурс на должность главы Нафтогаза не соответствует украинскому законодательству, - Коболев - Цензор.НЕТ 1756
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Пора выдавить этот чирий нахер вместе с Нафтогазом.
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во,потоцкий...а чего это твои желания совпадают с прёмгазовскими? совпадение?не думаю Оголошений Кабміном конкурс на посаду глави Нафтогазу не відповідає українському законодавству, - Коболєв - Цензор.НЕТ 80
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Коболев --вали с моего места . все впорядке живой очереди
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Он прав, так прописано кабмином - кабмин передал все свои полномочия по нафтогазу наблюдательному совету.
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"Ольгинские". Надо как-то привязать сюда Порошенка.
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Если кто согласен перечислять все доходы за 2019-й на благотворительность, милости просим.
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мама в сша это благотворительность я думаю в Украине есть много умных людей которые и за 100 000 гр в месяц много больше сделают чем это ворье
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я думаю,он и будет возглавлять Оголошений Кабміном конкурс на посаду глави Нафтогазу не відповідає українському законодавству, - Коболєв - Цензор.НЕТ 8073.грося срочно поменяет решение.до 23 марта есть время обдумать,в какую обертку это завернуть.
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Да не спеши ты так.
Подожди с годик, потом подашь в суд, тебя восстановят и з/п присудят выплатить за весь период. Главное ждать не больше 15-18 месяцев -а то бюджета Украины может на компенсацию не хватить.
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Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" подал в правительство на утверждение компенсационный пакет Андрею Коболеву, где указана среднемесячная заработная плата в размере 10,5 миллионов гривен.

Об этом сообщает ZN.UA.

Так, глава набсовета "Нафтогаза" Клер Споттисвуд направила премьер-министру Владимиру Гройсману обращение, в котором указан месячный оклад Коболева в размере 2,082 миллиона гривен и премии в процентах к месячной и годовой зарплатам.

Согласно расчетам, среднегодовая зарплата Коболева должна составить 10,514 миллионов гривен, а всего в 2019 году вместе с премиями - 126 169 200 гривен. Вместе с заложенной набсоветом "Нафтогаза" премией за Стокгольмский арбитраж зарплата Коболева в размере 216 миллионов гривен, то его годовой достигнет 342 миллионов гривен, а среднемесячная зарплата составит 28,5 миллионов.

"Мы (набсовет "Нафтогаза", - ред.) обсуждали компенсационный пакет главы правления… Мы обращаем особое внимание на то, что решение о текущем уровне компенсационного пакета Коболева вначале принято акционером", - говорится в документе.
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Слов нет - хочется только плеваться.
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То есть,у этого опарыша среднемесячный оклад - больше миллиона баксов.Интересно,в какой еще стране "третьего мира" наемный менеджер получает подобную "зарплату".
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та не...у опарыша оклад 10,80 за пост...и то митька мендель сказал денех нет Оголошений Кабміном конкурс на посаду глави Нафтогазу не відповідає українському законодавству, - Коболєв - Цензор.НЕТ 6977.так шо крепись.
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так выглядит сумма в 2.5 млн .у этого как минимум в 4 раза больше за месяцОбъявленный Кабмином конкурс на должность главы Нафтогаза не соответствует украинскому законодательству, - Коболев - Цензор.НЕТ 7054
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Не пропадет. Шоколадный РЫГО-УБЛЮДОК, не даст нищевать таким ценным кадрам.
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ну он видимо не читал о чем Гройсман написал.
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Гройсман лапи прочь от Коболева.
Он чуть ли не единственний кто там у тебя зарплату заработал
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т.е. просто поднять цену на монопольный продукты это называется заработал! добычу не увеличил расходы не сократил просто ЗАДРАЛ ЦЕНУ!!
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грося и кистион сильно завидують и страшно опасаються что после виборов Коболев займет их место
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Запомни козлов, он получил ровно столько сколько подписано в контракте.
Если там много то вопроси к тому кто его составлял.
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ти що оце висрав???? ДЕ я хоч щось написав про зарплатню????
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Не ври порохобот! В контракте точно не прописаны милионные премиальные, да и точная сумма зарплаты, скорее всего. В контракте, вероятно, указан размер зарплаты в зависмости от прибыли Нафтогаза. А как Нафтогаз прибыль получает благодаря Порошенко и его газовым тарифам, мы на себе ощутили.
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..Якщо Пецик *мальдівський залишиться ( не дай Бог ! ) .то замість Гройсі буде Зубко .!
.Інфа перевірена . Оголошений Кабміном конкурс на посаду глави Нафтогазу не відповідає українському законодавству, - Коболєв - Цензор.НЕТ 2093
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Если пора идти накуй, значить накуй!!!! Объявленный Кабмином конкурс на должность главы Нафтогаза не соответствует украинскому законодательству, - Коболев - Цензор.НЕТ 3373
Там уже очередь выстроилась, за установленными "Украинским законодательством", миллионными премиями!!!
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коболев замахнулся на облгазы вот пошла пурга ,правильно кто то написал что он очень сильный менеджер.
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Класс. В стране бардак, хаос, бредятина полная
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Задрожал с перепугу, тварь крадущая и алчная, что хлебного места может лишиться.
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Аласании-ситники и прочая остаются, а тот кто реально обул газпром на миллиарди уволен? Та ну нах.
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Простите меня, КОСОЙ, Но бл........ ей мужского рода НЕНАВИЖУ.
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андрушу теперь ни звездюлями ни пряниками от корыта не отогнать..?
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Ещё и рыжая проститутка прётся трактовать законы Украины!!!
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Ну, если Кондитер управляет государством, то логично, что и проститутка может трактовать законі.
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Теперь эту с@ку и палкой не вышибишь с такой прекрасной работы ((
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Если Юлька эту сволочь после выборов не посадит, я потеряю веру в человечество.
Заведу собачку " Друга" и в лесу в землянке жить буду.
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Здесь все ясно. Если ***** не нападет после подсчета.
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боюсь, что куйло пэпу на второй срок любыми способами тащить будет..
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Ты к чему это,? Я косой с утра и то в теме. Че принимаешь? Заведи себе женщину, ***** Х.....ев.
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Ты так разволновался, что с ошибками начал писать. Да, видать из женщинами у тебя ПРОБЛЕМ. Совет, не показывай это. Заведи собачку и с ней общайся, она поймет тебя.
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До слез! Оголошений Кабміном конкурс на посаду глави Нафтогазу не відповідає українському законодавству, - Коболєв - Цензор.НЕТ 2184 Оголошений Кабміном конкурс на посаду глави Нафтогазу не відповідає українському законодавству, - Коболєв - Цензор.НЕТ 2184 Оголошений Кабміном конкурс на посаду глави Нафтогазу не відповідає українському законодавству, - Коболєв - Цензор.НЕТ 2184 Порошенко Коболеву такие возможности дал лохов обувать, что его теперь с этого кресла за ноги не вытащишь. После смены власти, когда за ним придут, он из окна главного офиса Нафтогаза будет с пулемета отстреливаться.
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...тепер щоб їх скинути з тих схем,треба буде спалювати разом з кріслом...
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Мамочка на Флорідщині з награбованим синочком чекає
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Это надо понимать так, что всё, что не соответствует хотелкам кобелева в отношении нафтогаза, противоречит украинскому законодательству.
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Как Порошенку можно окружить себя таким ворьем и выборы выиграть?
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соответствует только кобелева оставить до смерти главой нафтогаза и он даже без зарплаты согласен керувать
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Вы уважаемый сами будьте "Фунтом для посадок" а он удерет. Там мама в Флориде уже виллу ему купила.
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ахахах...катись, волшебный ящичек, в свой дальний, трудный путь, друзья здесь настоящие и ты их не забудь, пускай у акробатов неважные дела, не будешь ты богата, но будешь весела...
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Так ласково гросю ще не посилали.Завжди колись буває вперше.
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Всі забувають що нафтогаз Це не тільки газ а рус нафта нафта нафта рус Яка качається нафтопроводом ) які там контракти ???))) бла бла бариги
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Как вижу этого нувориша юного, то меня передергивает от злости . Не от зависти.
Кто оно такое? Где это гамно на нашу голову взялось?
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Думаю это первый кандидат на раскулачивание после выборов, сейчас нужно все его квартиры, дома и прочие места дислокации знать и изучить, чтоб тёпленьким его брать, он из казны государства выбрал уже очень много, а это деньги граждан Украины, поэтому присоединяйтесь все чтоб этот ублюдок не ушёл ни куда раньше времени...........
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***

Що ж це я
Що ж це я не зумів
Зупинитися вчасно
Все ясно (????)

.......................................
Я не здамся без бою
Я не здамся без бою ........(у-уу-ууу!)
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Коболев со своей мамой хотел до пенсии работать на таком хлебном месте а потом еще и пенсию полтора ляма получать
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбъявленный Кабмином конкурс на должность главы Нафтогаза не соответствует украинскому законодательству, - Коболев
 
 
 
 
 
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