 Объявленный Кабмином конкурс на должность главы Нафтогаза не соответствует украинскому законодательству, - Коболев

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об этом он сказал во время пресс-конференции в среду.
"Кому-то это может нравиться, кому-то нет, но результат реформы, которая проводилась в госкомпаниях, свидетельствует о том, что назначать, увольнять, менять зарплату, выписывать премии - это полномочия исключительно Наблюдательного Совета. И это можно проверить в соответствующих законах", - сказал Коболев.
"Поэтому, как предварительное решение о завершении моего контракта, так и текущее об объявлении конкурса, оно ... как минимум анализ, который я видел, противоречит украинскому законодательству", - заявил он.
"Более того, такую же точку зрения разделяет международное сообщество, и те международные организации, которые были спонсорами реформы корпоративного управления. Которые помогали проводить эту реформу", - подытожил глава "Нафтогаза".
Во время заседания правительства в среду премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров объявил конкурс на должность председателя правления "Нафтогаза".
Подожди с годик, потом подашь в суд, тебя восстановят и з/п присудят выплатить за весь период. Главное ждать не больше 15-18 месяцев -а то бюджета Украины может на компенсацию не хватить.
Об этом сообщает ZN.UA.
Так, глава набсовета "Нафтогаза" Клер Споттисвуд направила премьер-министру Владимиру Гройсману обращение, в котором указан месячный оклад Коболева в размере 2,082 миллиона гривен и премии в процентах к месячной и годовой зарплатам.
Согласно расчетам, среднегодовая зарплата Коболева должна составить 10,514 миллионов гривен, а всего в 2019 году вместе с премиями - 126 169 200 гривен. Вместе с заложенной набсоветом "Нафтогаза" премией за Стокгольмский арбитраж зарплата Коболева в размере 216 миллионов гривен, то его годовой достигнет 342 миллионов гривен, а среднемесячная зарплата составит 28,5 миллионов.
"Мы (набсовет "Нафтогаза", - ред.) обсуждали компенсационный пакет главы правления… Мы обращаем особое внимание на то, что решение о текущем уровне компенсационного пакета Коболева вначале принято акционером", - говорится в документе.
Он чуть ли не единственний кто там у тебя зарплату заработал
Если там много то вопроси к тому кто его составлял.
.Інфа перевірена .
Там уже очередь выстроилась, за установленными "Украинским законодательством", миллионными премиями!!!
Заведу собачку " Друга" и в лесу в землянке жить буду.
Кто оно такое? Где это гамно на нашу голову взялось?
Що ж це я
Що ж це я не зумів
Зупинитися вчасно
Все ясно (????)
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Я не здамся без бою
Я не здамся без бою ........(у-уу-ууу!)