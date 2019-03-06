 Хочу завершить арбитражные разбирательства с Газпромом, - Коболев о мотивации остаться главой Нафтогаза

Так на пресс-конференции в Киеве в среду он пояснил основную мотивацию сохранить должность, напомнив, что денежный интерес у него отсутствует после добровольного решения перечислять всю свою зарплату и другие доходы, получаемые в течение 2019 года, на благотворительность, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
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Ранее в среду премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство объявит конкурс на должность главы "Нафтогаза". Контракт с действующим руководителем А.Коболевым по решению правительства истекает 22 марта.
Кабинет министров ожидает от наблюдательного совета "Нафтогаза" и Министерства экономического развития и торговли подачу до 14 марта предложений о персональном составе правления компании. Заявления от лиц, желающих принять участие в конкурсе, принимаются в течение 30 календарных суток с момента публикации объявления о проведении конкурса.
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
І пита малеча:
- Тату, звідки в нас «Пежо»,
Вілла, інші речі?
Гладить таткова рука
Сонечко біляве:
- Є професія така -
Розкрадать державу.
Коболеву и не снилось !
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Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" подал в правительство на утверждение компенсационный пакет Андрею Коболеву, где указана среднемесячная заработная плата в размере 10,5 миллионов гривен.
Об этом сообщает ZN.UA.
Так, глава набсовета "Нафтогаза" Клер Споттисвуд направила премьер-министру Владимиру Гройсману обращение, в котором указан месячный оклад Коболева в размере 2,082 миллиона гривен и премии в процентах к месячной и годовой зарплатам.
Согласно расчетам, среднегодовая зарплата Коболева должна составить 10,514 миллионов гривен, а всего в 2019 году вместе с премиями - 126 169 200 гривен. Вместе с заложенной набсоветом "Нафтогаза" премией за Стокгольмский арбитраж зарплата Коболева в размере 216 миллионов гривен, то его годовой достигнет 342 миллионов гривен, а среднемесячная зарплата составит 28,5 миллионов.
"Мы (набсовет "Нафтогаза", - ред.) обсуждали компенсационный пакет главы правления… Мы обращаем особое внимание на то, что решение о текущем уровне компенсационного пакета Коболева вначале принято акционером", - говорится в документе.
в глазах огонь и это значит
опилки тлеют в голове…
завершится поступлением денег на счета Нафтогаза .
Пока деньги от Газпрома Украина не получила,а только потратила из госбюджета уже немерено на адвокатские услуги зарубежных кампаний и на премии Коболеву .
Зачем продлевать контракт ?