 Хочу завершить арбитражные разбирательства с Газпромом, - Коболев о мотивации остаться главой Нафтогаза

Так на пресс-конференции в Киеве в среду он пояснил основную мотивацию сохранить должность, напомнив, что денежный интерес у него отсутствует после добровольного решения перечислять всю свою зарплату и другие доходы, получаемые в течение 2019 года, на благотворительность, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Ранее в среду премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство объявит конкурс на должность главы "Нафтогаза". Контракт с действующим руководителем А.Коболевым по решению правительства истекает 22 марта.

Кабинет министров ожидает от наблюдательного совета "Нафтогаза" и Министерства экономического развития и торговли подачу до 14 марта предложений о персональном составе правления компании. Заявления от лиц, желающих принять участие в конкурсе, принимаются в течение 30 календарных суток с момента публикации объявления о проведении конкурса.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

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