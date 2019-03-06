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 Политика Украины, Экономика
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 Хочу завершить арбитражные разбирательства с Газпромом, - Коболев о мотивации остаться главой Нафтогаза

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев хочет завершить арбитражные разбирательства с российским "Газпромом" на занимаемой им должности.

Так на пресс-конференции в Киеве в среду он пояснил основную мотивацию сохранить должность, напомнив, что денежный интерес у него отсутствует после добровольного решения перечислять всю свою зарплату и другие доходы, получаемые в течение 2019 года, на благотворительность, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Также читайте: Кабмин объявил конкурс на должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины"

Ранее в среду премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство объявит конкурс на должность главы "Нафтогаза". Контракт с действующим руководителем А.Коболевым по решению правительства истекает 22 марта.

Кабинет министров ожидает от наблюдательного совета "Нафтогаза" и Министерства экономического развития и торговли подачу до 14 марта предложений о персональном составе правления компании. Заявления от лиц, желающих принять участие в конкурсе, принимаются в течение 30 календарных суток с момента публикации объявления о проведении конкурса.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае запуска "Северного потока- 2" Украина потеряет весь транзит газа, - Коболев

Источник: https://censor.net.ua/n3115311
 
 
 Топ комментарии
 
Соєвий синок прийшов
І пита малеча:
- Тату, звідки в нас «Пежо»,
Вілла, інші речі?
Гладить таткова рука
Сонечко біляве:
- Є професія така -
Розкрадать державу.
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Хочу завершить арбитражные разбирательства с Газпромом - ну да нужно и маме что то переслать
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Соєвий синок прийшов
І пита малеча:
- Тату, звідки в нас «Пежо»,
Вілла, інші речі?
Гладить таткова рука
Сонечко біляве:
- Є професія така -
Розкрадать державу.
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После того, как Нафтогаз выиграл суды у Газпрома, в кремле и на укр ресурсах истерика х**лоботов.
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Хочу завершить арбитражные разбирательства с Газпромом - ну да нужно и маме что то переслать
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Та он по ходу Мак Лаут!!!И зовут его Дункан!!! Хочу завершить арбитражные разбирательства с Газпромом, - Коболев о мотивации остаться главой Нафтогаза - Цензор.НЕТ 7690
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ага....и выписать себе еще премиюна несколько лямов зелени отправить маме
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Главная мотивация Коболева остаться главой Нафтогаза, это и дальше быть у воровского корыта с зарплатой 2 млн. грн... Так же он ещё хочет успеть хватануть себе премию в размере 228 млн. грн, о которой сейчас хлопочет Нафтогаз для него.
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2 ляма? Мелко берете!
Читайте:
Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" подал в правительство на утверждение компенсационный пакет Андрею Коболеву, где указана среднемесячная заработная плата в размере 10,5 миллионов гривен.

Об этом сообщает ZN.UA.

Так, глава набсовета "Нафтогаза" Клер Споттисвуд направила премьер-министру Владимиру Гройсману обращение, в котором указан месячный оклад Коболева в размере 2,082 миллиона гривен и премии в процентах к месячной и годовой зарплатам.

Согласно расчетам, среднегодовая зарплата Коболева должна составить 10,514 миллионов гривен, а всего в 2019 году вместе с премиями - 126 169 200 гривен. Вместе с заложенной набсоветом "Нафтогаза" премией за Стокгольмский арбитраж зарплата Коболева в размере 216 миллионов гривен, то его годовой достигнет 342 миллионов гривен, а среднемесячная зарплата составит 28,5 миллионов.

"Мы (набсовет "Нафтогаза", - ред.) обсуждали компенсационный пакет главы правления… Мы обращаем особое внимание на то, что решение о текущем уровне компенсационного пакета Коболева вначале принято акционером", - говорится в документе.
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коболев недавно давал брифинг и сказал, что отказывается от зарплаты
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там вроде бы о не актуальности этой премии.
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такой патриот.. пусть на восток идет и докажет а на ползарплаты танк купит Хочу завершить арбитражные разбирательства с Газпромом, - Коболев о мотивации остаться главой Нафтогаза - Цензор.НЕТ 7211
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так может участвовать в конкурсе вместе со всеми
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коболев отказывается от зарплаты и представить трудно, что же тогда на кону?
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Ну,прямо ангел, а на самом деле - клейма ставить негде.
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Блин, какая же у него мотивация благородная! Даже о себе и маме заботится не успевает. Хочу завершить арбитражные разбирательства с Газпромом, - Коболев о мотивации остаться главой Нафтогаза - Цензор.НЕТ 3086
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Від Петіної цицьки відлучають,реформатора газової сфери))
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Та ладно, не сцы - там один одесский аферист прошвырял кацапов на 12 млн, "продавая" ОПЗ, и ты Газпрому задаток за решалово можешь не возвращать. Хочу завершить арбитражные разбирательства с Газпромом, - Коболев о мотивации остаться главой Нафтогаза - Цензор.НЕТ 5806 Если шо, скажешь: "Порошенко отобрал!" Хочу завершить арбитражные разбирательства с Газпромом, - Коболев о мотивации остаться главой Нафтогаза - Цензор.НЕТ 3350
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этож скоко он хочет ********? если всю з/п на благотворительноть. Или это благотворитенльность маме?
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Да сделайте же его главой нафтогазу. Нельзя его отпускать.
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у него заводская прошивка от рождения НАФТОГАЗ Хочу завершить арбитражные разбирательства с Газпромом, - Коболев о мотивации остаться главой Нафтогаза - Цензор.НЕТ 200
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Нет, дорогой! Давай на выход, ты слишком дорогой! Страна такого потянуть на себе не может!
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В его случае лучше всего сказать: " Только через мой труп!!!"
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Щоб завершити, потрібно терміново змінити цього "солодкого хлопчика".Там мама в Америці чекає.
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***
в глазах огонь и это значит
опилки тлеют в голове…

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На нарах гавнюк з тобою будуть розбиратися.
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Арбитражные разбирательства с Газпромом должны в конце концов
завершится поступлением денег на счета Нафтогаза .
Пока деньги от Газпрома Украина не получила,а только потратила из госбюджета уже немерено на адвокатские услуги зарубежных кампаний и на премии Коболеву .
Зачем продлевать контракт ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныХочу завершить арбитражные разбирательства с Газпромом, - Коболев о мотивации остаться главой Нафтогаза
 
 
 
 
 
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