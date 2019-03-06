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 Политика Украины, Общество
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Все про:СБУ (13283) ЦИК (2902) Нацдружины (17)

 ЦИК обратился к СБУ и полиции из-за заявления "Нацдружины" о применении силы на выборах

Центральная избирательная комиссия обратилась в Службу безопасности Украины и Нацполицию с просьбой проверить заявление представителя "Национальной дружины" о возможности применения физической силы на выборах 2019.

Об этом сообщает ЦИК в Facebook, передает Цензор.НЕТ .

В ЦИК отмечают, что, не оспаривая право общественных организаций в установленном законом порядке вести наблюдение за ходом избирательного процесса, считают недопустимым злоупотребление предоставленными официальным наблюдателям правами или использование их с целью, не связанной с наблюдением за выборами.

"Таким образом Комиссия своим постановлением обратилась в Службу безопасности Украины для проведения проверки изложенных в этом постановлении, средствах массовой информации обстоятельств и в случае выявления оснований принятия определенных законодательством Украины мер реагирования, а также к Национальной полиции Украины с целью принятия исчерпывающих мер по обеспечению законности и правопорядка во время очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года в части этого вопроса", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось ранее, в эфире проекта Радио Свобода "Донбасс.Реалии" представитель "Национальных дружин" Игорь Вдовин заявил, что применение силы наблюдателями от их организации возможно на избирательных участках в случае фальсификаций.

После этого глава МВД Арсен Аваков заявил, что "ни "Национальные дружины", ни любая другая организация не может и не будет определять ситуацию силовым методом".

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Источник: https://censor.net.ua/n3115309
 
 
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ЦИК сЦИКает, шо их будут мудохать😀
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Треба прийняти закон,що фальсіфікация виборів ЦВК законна))
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ЦИК сЦИКает, шо их будут мудохать😀
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Треба прийняти закон,що фальсіфікация виборів ЦВК законна))
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соя, гебнявых не хватит. мусара не подписываются под вас. Прийдут избиратели 3.14дить мудакоф из цика. Прицина - следствие. Чтобы не пришлы, не надо на#опывать. Очевидно же 😷
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СБУ вообще должно не от кого не зависить как суд Констуционный.
А ЧТО МЫ ИМЕЕМ? Управление охранки при царям? Почему главу СБУ должен назначать президент?
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Ну сорвут выборы... По мне выборы вообще при войне лишняя трата денег - все одно Порох будет)
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