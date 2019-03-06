 ЦИК обратился к СБУ и полиции из-за заявления "Нацдружины" о применении силы на выборах

Об этом сообщает ЦИК в Facebook, передает Цензор.НЕТ .

В ЦИК отмечают, что, не оспаривая право общественных организаций в установленном законом порядке вести наблюдение за ходом избирательного процесса, считают недопустимым злоупотребление предоставленными официальным наблюдателям правами или использование их с целью, не связанной с наблюдением за выборами.

"Таким образом Комиссия своим постановлением обратилась в Службу безопасности Украины для проведения проверки изложенных в этом постановлении, средствах массовой информации обстоятельств и в случае выявления оснований принятия определенных законодательством Украины мер реагирования, а также к Национальной полиции Украины с целью принятия исчерпывающих мер по обеспечению законности и правопорядка во время очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года в части этого вопроса", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЦИК увеличила количество населенных пунктов на Донбассе, где можно голосовать

Как сообщалось ранее, в эфире проекта Радио Свобода "Донбасс.Реалии" представитель "Национальных дружин" Игорь Вдовин заявил, что применение силы наблюдателями от их организации возможно на избирательных участках в случае фальсификаций.

После этого глава МВД Арсен Аваков заявил, что "ни "Национальные дружины", ни любая другая организация не может и не будет определять ситуацию силовым методом".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Верховный Суд оставил в силе разъяснение ЦИК о выплатах участвующим в агитации лицам, кроме одного абзаца