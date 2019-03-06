 Девушек возьмут в военные лицеи и вузы, - Минобороны

Об этом во время брифинга сообщила главный специалист Департамента военного образования, науки, социальной и гуманитарной политики Любовь Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По ее словам, соответствующий проект приказа Министерства обороны уже разработан.

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Гуменюк подчеркнула, что министерство устраняет препятствия для активного и полноценного участия женщин в деятельности армии, будет способствовать формированию гендерно сбалансированных Вооруженных сил Украины.

Она сообщила, что отменяются ограничения по приему лиц женского пола на учебу в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений. "Численность женщин, обучающихся в военных вузах и учебных подразделениях, составляет 8% от общей численности зачисленных на учебу", – отметила она.

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Также Гуменюк рассказала, что в Национальном университете обороны Украины им. Ивана Черняховского и Военном институте Киевского национального университета им. Тараса Шевченко реализуется пилотный проект, в рамках которого в учебных программах вузов учитывается гендерная составляющая.