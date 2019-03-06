EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
 Общество
  625  31
Все про:женщины (544) Минобороны (5641) гендерные проблемы (90) равноправие (7) ВСУ (214)

 Девушек возьмут в военные лицеи и вузы, - Минобороны

Со следующего учебного года девушки смогут учиться в военных лицеях, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений.

Об этом во время брифинга сообщила главный специалист Департамента военного образования, науки, социальной и гуманитарной политики Любовь Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По ее словам, соответствующий проект приказа Министерства обороны уже разработан.

Также на Цензор.НЕТ: ВСУ вводит новая система подготовки: повысят "материальную мотивацию", - Муженко

Гуменюк подчеркнула, что министерство устраняет препятствия для активного и полноценного участия женщин в деятельности армии, будет способствовать формированию гендерно сбалансированных Вооруженных сил Украины.

Она сообщила, что отменяются ограничения по приему лиц женского пола на учебу в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений. "Численность женщин, обучающихся в военных вузах и учебных подразделениях, составляет 8% от общей численности зачисленных на учебу", – отметила она.

Читайте на Цензор.НЕТ: Бронежилеты, наколенники, флисовые кофты: для военнослужащих закупили новую экипировку и одежду. ФОТО

Также Гуменюк рассказала, что в Национальном университете обороны Украины им. Ивана Черняховского и Военном институте Киевского национального университета им. Тараса Шевченко реализуется пилотный проект, в рамках которого в учебных программах вузов учитывается гендерная составляющая.

Источник: https://censor.net.ua/n3115307
 
   
 Топ комментарии
 
Из армейских афоризмов:
- Наша задача - сделать из вас, молодых и неопытных девушек-курсанток, искусных и знающих своё дело женщин! Этим займусь лично я и все офицеры нашей кафедры!
 показать весь комментарий
 
Дівчата йдуть на війну на заміну таким видатним диванним воїнам як ти та я...)))
 показать весь комментарий
 
Проституток в армии не хватает? А когда они в декрет и на больничные пачками уходят войну замораживать? Уже не говорю что им и подымать тяжелого нельзя и работы специфические выполнять. Если баба на предприятии ето кошмар для сотрудников. Если баба в армии да еще офицер ето п***ц.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Більше проблем немає в країні? Тільки дівчат потрібно ще на війну відправити?
 показать весь комментарий
 
Чому мало жінок в уряді, в Адміністрації Президента, в парламенті, в бізнесі? Немає інших справ для жінок, тільки в армію їх треба відправити щоб покалічити?
 показать весь комментарий
 
такая природа, женщина после родов думает о ребёнке, а не о бизнесе или стране.
 показать весь комментарий
 
даже браки разваливаются, потому что она слишком сильно думает о ребенке, забивает на мужа, перестает с ним трахаться и даже следить за собой.
 показать весь комментарий
 
Не скажи, почти у всех из власти, жены на первом месте. Тянут все.
 показать весь комментарий
 
Дівчата йдуть на війну на заміну таким видатним диванним воїнам як ти та я...)))
 показать весь комментарий
 
 
якщо вірити одним американським дослідженням, то у жінок що служать у війську значно вище відсоток безплідності ніж у цивільних..40% проти 10%, якщо не помиляюсь..
 показать весь комментарий
 
Ще років з 20 -ть тому. при КДУ Шеченка була створена військова кафедра. де вже навчались дівчата ....Там * спец- спеціальності *
 показать весь комментарий
 
Зато сколько новых товаров можно будет закупить)) от боевых прокладок и бронированых ливчиков, до женских облегчённых гранатомётов "умница", и полевых родильных кабинок. Шучу конечно))
 показать весь комментарий
 
 
сначала научат правильно выполнять команду ложись
 показать весь комментарий
 
Девушек давно надо браать кругом. Ибо наших лучших мужиков барыги уничтожили.
Я ПЛЮСУЮ. Наши "мужики" на ЦН срут а воевать нет кому.
 показать весь комментарий
 
 
А ты чего на ЦН срешь? Заводи диван и в бой! Или с окопов пишешь,с передовой? Или не мужик?
 показать весь комментарий
 
Тоненькие пальчики и непропитые мозги прекрасно справятся с клавиатурой компьютера и "джойстиком". Авиаразведка, РЭБ, связь, ЗРК, ОТРК... Работы - "непочатый край"... И окопы копать и грязь месить на "передке" не нужно...
 показать весь комментарий
 
 
Плюсую адекватный коммент. А то такое впечатление, что если военный (военная) - то обязательно пехота в окопе.
 показать весь комментарий
 
 
это постоянная смена места жительства, полигоны и окопы, сплошные командировки и ночные дежурства и долг по приказу явится в любое время, не взирая на роды и детей дома.
 показать весь комментарий
 
И что девушке мешает служить в 30 минутах езды от дома и вечером возвращаться домой?
Ах, да, это же не любимый совковый подход. Должно быть максимально далеко от дома, обязана быть вонь портянок, ходить строем в столовую, отдельные офицерские столовые, красить траву, дедовщина и т.д. Без всего этого, какая это армия...
 показать весь комментарий
 
 
а почему солдаты сейчас на донбасе, а не в 30 минутах от дома. идиоты наверное. Савченко даже в ирак посылали, а вы 30 минут от дома и перерыв на обед))) посмеялся))
 показать весь комментарий
 
Проституток в армии не хватает? А когда они в декрет и на больничные пачками уходят войну замораживать? Уже не говорю что им и подымать тяжелого нельзя и работы специфические выполнять. Если баба на предприятии ето кошмар для сотрудников. Если баба в армии да еще офицер ето п***ц.
 показать весь комментарий
 
 
тратить кучу бабок на специалиста, который сразуже уходит в декрект на пару лет, а потом переподготовка и снова роды))) или родила и в детдом отдала, ведь война ждать не будет.
 показать весь комментарий
 
Что за бред я только что прочитал?
Начиная с того что вы объявили женщин которые пойдут в армию Украины проститутками, до того что на предприятиях сотрудникам плохо от женщин.
 показать весь комментарий
 
 
Да потому что я знаю что бабы в армии только трахаются с офицерами и никакой работы не выполняют, потому что то тяжелое, то не по их части, то *мужчины помогите женщине*...Так же как и бабы в патрульной полиции сейчас работающие, сам постоянно вижу как трахаются вечерами со своими напарниками возле озера и посадках.
 показать весь комментарий
 
Да, у девушек тонкая и чувствительная душа и они очень быстро распознают скрытую угрозу, это было много раз доказано психологами НАТО.
 показать весь комментарий
 
Из армейских афоризмов:
- Наша задача - сделать из вас, молодых и неопытных девушек-курсанток, искусных и знающих своё дело женщин! Этим займусь лично я и все офицеры нашей кафедры!
 показать весь комментарий
 
 
сломать женщину под пытками в плену - намного проще чем мужчину.
 показать весь комментарий
 
и представим солдат погибает, бывает такое, с кем останутся дети? маленькому ребёнку лучше с мамой или папой?
 показать весь комментарий
 
ну феминистки хотят равноправия во всем... а когда ты обматериш или даш в глаз зарвавшейся марамойке - то сразу вспоминают что они слабый пол. если хотят равноправия - так пусть не ноют.

по пофоду твоего вопроса - ребенку лучше с тем кто может его содержать, кормить и поставить на ноги во взрослой жизне. и неважно, папа это или мама, или бабушка с дедушкой.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоДевушек возьмут в военные лицеи и вузы, - Минобороны
 
 
 
 
 
 вверх