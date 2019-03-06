 Девушек возьмут в военные лицеи и вузы, - Минобороны

Об этом во время брифинга сообщила главный специалист Департамента военного образования, науки, социальной и гуманитарной политики Любовь Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По ее словам, соответствующий проект приказа Министерства обороны уже разработан.
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Гуменюк подчеркнула, что министерство устраняет препятствия для активного и полноценного участия женщин в деятельности армии, будет способствовать формированию гендерно сбалансированных Вооруженных сил Украины.
Она сообщила, что отменяются ограничения по приему лиц женского пола на учебу в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений. "Численность женщин, обучающихся в военных вузах и учебных подразделениях, составляет 8% от общей численности зачисленных на учебу", – отметила она.
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Также Гуменюк рассказала, что в Национальном университете обороны Украины им. Ивана Черняховского и Военном институте Киевского национального университета им. Тараса Шевченко реализуется пилотный проект, в рамках которого в учебных программах вузов учитывается гендерная составляющая.
Я ПЛЮСУЮ. Наши "мужики" на ЦН срут а воевать нет кому.
Ах, да, это же не любимый совковый подход. Должно быть максимально далеко от дома, обязана быть вонь портянок, ходить строем в столовую, отдельные офицерские столовые, красить траву, дедовщина и т.д. Без всего этого, какая это армия...
Начиная с того что вы объявили женщин которые пойдут в армию Украины проститутками, до того что на предприятиях сотрудникам плохо от женщин.
- Наша задача - сделать из вас, молодых и неопытных девушек-курсанток, искусных и знающих своё дело женщин! Этим займусь лично я и все офицеры нашей кафедры!
по пофоду твоего вопроса - ребенку лучше с тем кто может его содержать, кормить и поставить на ноги во взрослой жизне. и неважно, папа это или мама, или бабушка с дедушкой.