 Подполковник ГСЧС задержан на Николаевщине на взятке 10 тыс. грн, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что подполковник службы гражданской защиты требовал от местного предпринимателя 10 тыс. гривен. За указанную сумму чиновник обещал не создавать искусственные препятствия в хозяйственной деятельности.

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Сотрудники СБУ задокументировали факт получения злоумышленником первой части взятки в размере 5 тысяч гривен. При получении 5 тысяч гривен - второй части взятки, правоохранители задержали чиновника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.

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