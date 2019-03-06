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 Подполковник ГСЧС задержан на Николаевщине на взятке 10 тыс. грн, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке начальника районного сектора ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Подполковник ГСЧС задержан на Николаевщине на взятке 10 тыс. грн, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что подполковник службы гражданской защиты требовал от местного предпринимателя 10 тыс. гривен. За указанную сумму чиновник обещал не создавать искусственные препятствия в хозяйственной деятельности.

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Сотрудники СБУ задокументировали факт получения злоумышленником первой части взятки в размере 5 тысяч гривен. При получении 5 тысяч гривен - второй части взятки, правоохранители задержали чиновника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Подполковник ГСЧС задержан на Николаевщине на взятке 10 тыс. грн, - СБУ 02

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.

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Источник: https://censor.net.ua/n3115306
 
   
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- Сколько там? - спросил Бендер. - Ого! Десять тысяч! Жалование господина Корейко за двадцать лет беспорочной службы. Зрелище для богов, как пишут наиболее умные передовики. (с)
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стыдно брать такие маленькие взятки....за это и повязали....рубанул бы несколько лямов как гладковский был бы в чоколадеесколько лямов
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