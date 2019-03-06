 Украинские школы заменят аттестат о среднем образовании на свидетельство

Об этом сообщили в МОН, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что отныне украинские школьники будут получать после 4-го класса свидетельство о получении начального образования, после 9-го - свидетельство о получении базового среднего образования; а после завершения школы в 11-м (12) классе - свидетельство о получении полного общего среднего образования.
Соответствующее постановление было принято во время заседания правительства 6 марта.
Отмечается, чтобы все эти документы были доступны для лиц с нарушениями зрения, их начнут изготавливать с использованием шрифта Брайля.
"Еще с советских времен мы имеем аттестат о полном общем среднем образовании, такого же образца документ действует в РФ, но во всех цивилизованных странах мира эта практика не распространена. Также документы должны быть доступными. У нас ежегодно растет количество детей с особыми образовательными потребностями в школах. Получая свой документ об образовании, они имеют право понимать, что там написано. Отныне такая возможность появится", – пояснила министр образования и науки Лилия Гриневич.
Про Новую украинскую школу слыхал? И читай текст: Еще с советских времен мы имеем аттестат о полном общем среднем образовании, такого же образца документ действует в РФ, но во всех цивилизованных странах мира эта практика не распространена.Источник: https://censor.net.ua/n3115305
1. 4 класса
2. 7 классов.
3. 9 классов.
4. 10 классов.
5 11. классов.
"высшее" образование было общедоступно, но не для всех, а для тех, кто мог заплатить, при поступлении, или иметь родственников в партийных, или хозяйственных органах, предпочтения отдавались зав. базой, зав. складом, туваровед, зав магазином. Судьба остальных претендентов зависела от того, кто мог найти того, кто скажет, кому отвезти и что, что б их чадо имело "высшее". Дальше все зависело от того, кто, куда, какой ум, его отсутствие и сколько за это надо платить.