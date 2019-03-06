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 Украинские школы заменят аттестат о среднем образовании на свидетельство

Министерство образования заменит в украинских школах аттестат о получении среднего базового/полного образования на свидетельство.

Об этом сообщили в МОН, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что отныне украинские школьники будут получать после 4-го класса свидетельство о получении начального образования, после 9-го - свидетельство о получении базового среднего образования; а после завершения школы в 11-м (12) классе - свидетельство о получении полного общего среднего образования.

Соответствующее постановление было принято во время заседания правительства 6 марта.

Отмечается, чтобы все эти документы были доступны для лиц с нарушениями зрения, их начнут изготавливать с использованием шрифта Брайля.

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"Еще с советских времен мы имеем аттестат о полном общем среднем образовании, такого же образца документ действует в РФ, но во всех цивилизованных странах мира эта практика не распространена. Также документы должны быть доступными. У нас ежегодно растет количество детей с особыми образовательными потребностями в школах. Получая свой документ об образовании, они имеют право понимать, что там написано. Отныне такая возможность появится", – пояснила министр образования и науки Лилия Гриневич.

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Источник: https://censor.net.ua/n3115305
 
 
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Лучшие умы работали над реформой образования 5 лет - и вот результат их упорного труда.
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они и здесь смогут как-нибудь обделаться..хотя конечно, нужное дело ребята делают, да и время подходящее..
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Завоняло ватой кацапской.
Про Новую украинскую школу слыхал? И читай текст: Еще с советских времен мы имеем аттестат о полном общем среднем образовании, такого же образца документ действует в РФ, но во всех цивилизованных странах мира эта практика не распространена.Источник: https://censor.net.ua/n3115305
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Лучшие умы работали над реформой образования 5 лет - и вот результат их упорного труда.
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Это всего лишь деталь. Но ватнякам и тут нужно повонять, так как совковую бумажку убирают.
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а после 4 зачем? каждый документ стоит денег а после 4 можно и справкой обойтись. При переходе в другую школу ну допустим после 5 класса тоже ведь справку напишут..
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РеХВорма освіти завершена, усім дякуєм. При зміні назви, якість не зміниться.
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А свидельство зачем? Выдали справку о прослушивании курса средней школы, и достаточно. На познаниях это в 50% не скажется.
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Ну , наконец то газ дешевле будет ! Или сие нововведение не для сего ?
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Дык ведь, на роССии, испокон веков были такие термины образования холопов:
1. 4 класса
2. 7 классов.
3. 9 классов.
4. 10 классов.
5 11. классов.
"высшее" образование было общедоступно, но не для всех, а для тех, кто мог заплатить, при поступлении, или иметь родственников в партийных, или хозяйственных органах, предпочтения отдавались зав. базой, зав. складом, туваровед, зав магазином. Судьба остальных претендентов зависела от того, кто мог найти того, кто скажет, кому отвезти и что, что б их чадо имело "высшее". Дальше все зависело от того, кто, куда, какой ум, его отсутствие и сколько за это надо платить.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраинские школы заменят аттестат о среднем образовании на свидетельство
 
 
 
 
 
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