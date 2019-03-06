 Глубоко возмущена словами омбудсмена РФ в ООН о том, что Украина преследует жителей оккупированного Крыма. Требую опровержения, - Денисова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Денисова написала в Фейсбуке.
"Глубоко возмущена словам уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о якобы преследовании Украиной жителей временно оккупированного Российской Федерацией Крыма. Эта информация была предоставлена российским омбудсменом во время встречи с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, и затем распространена СМИ", - написала она.
По словам Денисовой эта информация "должна быть подтверждена или опровергнута РФ"
Денисова обратилась к Москальковой, чтобы та предоставила список людей, которых якобы преследует Украина.
"Жду от Татьяны Москальковой список фамилий тех людей, против которых, по ее словам, властью Украины "объявлена буквально охота".
Распространение такой информации без фамилий не к лицу статусу уполномоченного по правам человека.
В отличие от РФ, Украина знает все фамилии и защищает каждого своего гражданина. Нами переданы России списки украинцев для безусловного освобождения и возвращения на родину", – подчеркнула украинский омбудсмен.
Как мы тут можем преследовать крысчан, которые там?
Реакция на слова ордынских алкозавров должна быть не возмущенной, а адекватной. Предложила бы публично маськовской коллеге солёный огурец - этого было бы вполне достаточно. Это вам любой санитар дурдома скажет...
и что она не заметила уровень развития этой амебы?
а когда бросалась под джип этой жабы, чтобы попасть к Сенцову ... она что... не увидела отношение к себе, не как к женщине, а как к должностному лицу Украины
у моего народа отнята Родина,равноправие,и мой народ унижен, оскорблён и выслан из родной земли.....
Крымский татарин Амет-Хан Султан похоронен кажись где то в Подмосковье,но не в Крыму....