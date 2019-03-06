 Глубоко возмущена словами омбудсмена РФ в ООН о том, что Украина преследует жителей оккупированного Крыма. Требую опровержения, - Денисова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Денисова написала в Фейсбуке.



"Глубоко возмущена словам уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о якобы преследовании Украиной жителей временно оккупированного Российской Федерацией Крыма. Эта информация была предоставлена российским омбудсменом во время встречи с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, и затем распространена СМИ", - написала она.

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По словам Денисовой эта информация "должна быть подтверждена или опровергнута РФ"



Денисова обратилась к Москальковой, чтобы та предоставила список людей, которых якобы преследует Украина.



"Жду от Татьяны Москальковой список фамилий тех людей, против которых, по ее словам, властью Украины "объявлена буквально охота".

Распространение такой информации без фамилий не к лицу статусу уполномоченного по правам человека.

В отличие от РФ, Украина знает все фамилии и защищает каждого своего гражданина. Нами переданы России списки украинцев для безусловного освобождения и возвращения на родину", – подчеркнула украинский омбудсмен.

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