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 Политика Украины, Общество
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Все про:Денисова (407) ООН (2735) Москалькова (133) Бачелет Мишель (1)

 Глубоко возмущена словами омбудсмена РФ в ООН о том, что Украина преследует жителей оккупированного Крыма. Требую опровержения, - Денисова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова потребовала от российского омбудсмена Татьяны Москальковой подтвердить или опровергнуть информацию, что Украина якобы преследует жителей оккупированного Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Денисова написала в Фейсбуке.

"Глубоко возмущена словам уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о якобы преследовании Украиной жителей временно оккупированного Российской Федерацией Крыма. Эта информация была предоставлена российским омбудсменом во время встречи с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, и затем распространена СМИ", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бывший президент Чили Мишель Бачелет назначена верховным комиссаром ООН по правам человека

По словам Денисовой эта информация "должна быть подтверждена или опровергнута РФ"

Денисова обратилась к Москальковой, чтобы та предоставила список людей, которых якобы преследует Украина.

"Жду от Татьяны Москальковой список фамилий тех людей, против которых, по ее словам, властью Украины "объявлена буквально охота".

Распространение такой информации без фамилий не к лицу статусу уполномоченного по правам человека.

В отличие от РФ, Украина знает все фамилии и защищает каждого своего гражданина. Нами переданы России списки украинцев для безусловного освобождения и возвращения на родину", – подчеркнула украинский омбудсмен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Денисова в ООН рассказала о жестоком обращении с 69 политзаключенными и 24 военнопленными, которые содержатся в РФ и временно оккупированном Крыму

Источник: https://censor.net.ua/n3115304
 
 
 Топ комментарии
 
москалькова набрехала - прізвище зобов'язує
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да не пофик что москалева промычала?
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с 1571 ГОДА И До 1701 года рюсские лапотники платили дань крымским ХАНАМ Глубоко возмущена словами омбудсмена РФ в ООН о том, что Украина преследует жителей оккупированного Крыма. Требую опровержения, - Денисова - Цензор.НЕТ 878потому и злые....
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как по мне, то во время войны невиновные тоже страдают..Потому раша сдавайся Глубоко возмущена словами омбудсмена РФ в ООН о том, что Украина преследует жителей оккупированного Крыма. Требую опровержения, - Денисова - Цензор.НЕТ 2228
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москалькова набрехала - прізвище зобов'язує
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Как именно преследует? Кто именно преследует? Зорян и Шкиряк в синих шлёпках? Глубоко возмущена словами омбудсмена РФ в ООН о том, что Украина преследует жителей оккупированного Крыма. Требую опровержения, - Денисова - Цензор.НЕТ 9796
Как мы тут можем преследовать крысчан, которые там?
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Почему же преследует? Украина крысчан ест, предварительно залив во все изнасилованные отверстия монтажную пену, а непрожованные куски сдаёт на органы..)))
Реакция на слова ордынских алкозавров должна быть не возмущенной, а адекватной. Предложила бы публично маськовской коллеге солёный огурец - этого было бы вполне достаточно. Это вам любой санитар дурдома скажет...
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только ж недавно о чем-то скажем так... беседовали москалькова с Денисовой...
и что она не заметила уровень развития этой амебы?
а когда бросалась под джип этой жабы, чтобы попасть к Сенцову ... она что... не увидела отношение к себе, не как к женщине, а как к должностному лицу Украины
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Это да.Бандеровцы даже Джугашвили по морде ездили 19 лет... карочи фошЫзд Глубоко возмущена словами омбудсмена РФ в ООН о том, что Украина преследует жителей оккупированного Крыма. Требую опровержения, - Денисова - Цензор.НЕТ 8795Бандера опустил СССр и СкреПОНОСных по полному тарифу,быдло Путлера в шоке с 1939 года и до сих пор... Глубоко возмущена словами омбудсмена РФ в ООН о том, что Украина преследует жителей оккупированного Крыма. Требую опровержения, - Денисова - Цензор.НЕТ 8795
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По всей вероятности парашники имеют ввиду арестованных военнослужащих нарушивших присягу , арестованых чиновников предавших Украину и тп. Но по законам ,думаю , всех стран такие субъекты есть предатели , и кое-где их ставят к стенке.
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Обобщая все кто работает в Крыму и платит налоги оккупантам - предатели.
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Бояться Бандеру с 1939 года...Это фишка рюсскага Мира... ПОЗОРНОГО,.... Глубоко возмущена словами омбудсмена РФ в ООН о том, что Украина преследует жителей оккупированного Крыма. Требую опровержения, - Денисова - Цензор.НЕТ 2104
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с 1571 ГОДА И До 1701 года рюсские лапотники платили дань крымским ХАНАМ Глубоко возмущена словами омбудсмена РФ в ООН о том, что Украина преследует жителей оккупированного Крыма. Требую опровержения, - Денисова - Цензор.НЕТ 878потому и злые....
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Москалькова и Денисова . Это точно разный народ ? Или только разная прописка?
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Пусть Денисова в ООН озвучит русскую народную поговорку - "Ментам верить - себя не уважать...". А Москалькова - бывший генерал-майор милиции...
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Дважды герой советского союза,заслуженный летчик-испытатель дохлого ссср, крымский татарин подполковник Амет-Хан Султан однажды сказал :
у моего народа отнята Родина,равноправие,и мой народ унижен, оскорблён и выслан из родной земли.....
Крымский татарин Амет-Хан Султан похоронен кажись где то в Подмосковье,но не в Крыму....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлубоко возмущена словами омбудсмена РФ в ООН о том, что Украина преследует жителей оккупированного Крыма. Требую опровержения, - Денисова
 
 
 
 
 
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