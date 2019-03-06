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Все про:Винница (453) Дрогобыч (17) Мариуполь (3621) рейтинг (1186)

 Дрогобыч, Мариуполь и Винница возглавили рейтинг самых прозрачных украинских городов в 2018-м. ИНФОГРАФИКА

Рейтинг был подготовлен инициативой Transparent Cities по 91 индикатору в 13 сферах (образование, коммунальная политика, закупки и т.д.). Он отражает качество превентивных мер по борьбе с коррупцией, открытость местной власти к гражданам и тому подобное.

Об этом со ссылкой на сайт Transparent Cities сообщает Цензор.НЕТ.

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Больше всего баллов набрал Дрогобыч на Львовщине, - 85,2 из 100. Вторую позицию занял Мариуполь - 76,4, третью заняла Винница с показателем 70,3, четвертую - Покров с 68 баллами, пятую - Днепр с 66,6 .

Дрогобыч, Мариуполь и Винница возглавили рейтинг самых прозрачных украинских городов в 2018-м 01

Общий уровень прозрачности городов повысился на 12%. В 2018 более половины баллов (50+) получили 27 городов, тогда как в 2017 таких было всего 6.

Дрогобыч за год поднялся с 10 места на первое. Среди положительных для рейтинга изменений - электронная регистрация заявлений на жилье, архив решений о предоставлении финансовой помощи за 2 года.

Наибольший "скачок" в рейтинге за год сделали Покров (+49,65 баллов), Мариуполь (+48,35), Днепр (+41).

Дрогобыч, Мариуполь и Винница возглавили рейтинг самых прозрачных украинских городов в 2018-м 02

Снизили свои позиции прозрачности Подольск и Новая Каховка.

Самой прозрачной, по данным рейтинга Transparent Cities, в городах является сфера доступа и участия (возможность отправлять электронное обращение в органы власти и возможность для жителей присутствовать на заседаниях комиссий без разрешения депутатов, например). Второе место по открытости заняла сфера информирования о работе органов местной власти. Медленнее всего по показателю прозрачности в Украине растет сфера финансовой и материальной помощи и грантов.

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Лидерами рейтинга от Transparent Cities в 2017 были Львов, Кропивницкий, Ивано-Франковск, Николаев и Киев.

Источник: https://censor.net.ua/n3115301
 
   
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Винница- Винница, гоппа дринца ца-ца-ца. Родина вождей наших.
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КТО МЕРИЛ и в каких отраслях по продаже берегов рек и прибрежных зон вин ни ца самая мутная и первая
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маразм зашкаливает! что значит прозори и тем более ЧТО ЗНАЧИТ НЕПРОЗОРИ??? это заповедники бандитизма что ли??? легальные!?? правоохранительных органов с деятка полтора, которые спецы по коррупции , но 22 области из 25 НЕПРОЗОРИ! высота одурения наивысшая в мире.
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Это позавчера было здесь фото с прозрачным обращением жителей Мариуполя по поводу проезда в городском транспорте за 9 прозрачных грн.?
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О, как?!. ...
Мариуполь на втором месте...
Я думал, что у нас кроме морька... А вот как оно, да?!!!))))
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В Виннице усьо прозрачно. В городе точно знают кому разрешено застраивать микрорайоны , кому асфальтировать, кто и какие вопросы решает и сколько это стоит.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДрогобыч, Мариуполь и Винница возглавили рейтинг самых прозрачных украинских городов в 2018-м. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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