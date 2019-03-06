 Порошенко предлагает ввести в состав наблюдательного совета "Укроборонпрома" специалистов из стран - членов НАТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил, открывая заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в среду в Киеве.
"Необходимо немедленно решить вопрос о расширении состава наблюдательного совета концерна за счет международных специалистов из стран-партнеров, которые являются членами НАТО", - сказал он.
Президент подчеркнул, что с учетом дальнейшей интеграции Украины в НАТО ей нечего скрывать от стран-партнеров.
"И это ускорить достижение предприятием "Укроборонпром" стандартов, необходимых для нашего вступления в Североатлантический альянс", - сказал П.Порошенко.
Он подчеркнул, что расширение набсовета ГК за счет специалистов из стран-партнеров НАТО является шагом для выполнения закона О национальной безопасности Украины.
Были уже в правительстве и "советниках"...
«Я очень хочу обратиться к господину Путину. Уважаемый Владимир Владимирович! Не допустите со своей стороны даже намека на военный конфликт. Потому что Россия и Украина - действительно братские народы. Если вы хотите, я могу вас умолять на коленях. Но не ставьте на колени, пожалуйста, наш народ», - сказал он.
Чому мене лякають ті, кого не лякає,
що пустого клоуна - базіку тягнуть в
"президенти"?...
Но воровство Порошенко из Укроборонпрома осуществлялось под грифом секретная информация...
Американец, естественно, не имел доступу к этой инфе, о чём недавно и заявил...
А Порошенко дурачка из себя строит и дальше хочет обворовывать Укроборонпром, прикрываясь секретной информацией... к которой не допустят любых представителей НАТО
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только ты уж постарайся чтоб народ меня не сверг.
Хотя Запал дал классных опытных управленцев-реформаторов, Саакашвили на пост премьера, Яресько министр финансов, Сакварелидзе генпрокурор, Абромавичус непомню кем там министр, Эку Згуладзе и Хатия Деканоидзе - министр МВД и начальник полиции и т.д.
Но их всех барыги... приняли закон о госслужбе. Отныне любой пост имеет право занимать тока украинский гражданин и свободно владеющий украинским языком.
Все плюнули и уехали. Один Саакашвили решил бороться. Ему и пояснили, что бывает с теми, кто не понимает намеков
Ага, щас... Там все специалисты в очереди стоят, желая в этом болоте поработать. Для них, в отличии от наших "спецов", своя репутация важна. Вряд ли они согласятся её в "оборонпроме" пачкать.
Продолжаем национальный украинский спорт "обсыр власти"?
Но никаких наблюдателей военных спецов из стран НАТО в совете оборонпрома не будет как минимум в ближайший год, пока все следы не заметут.
А если и появятся, то некоторые функции оборонпрома перекинут на какое-нить свежесозданное никому не известное рпедприятие с уставником 5 тыщ баксов
Мародер тебе конец