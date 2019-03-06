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 Политика Украины, Происшествия
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 Порошенко предлагает ввести в состав наблюдательного совета "Укроборонпрома" специалистов из стран - членов НАТО

Президент Украины Петр Порошенко предлагает ввести в состав наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" представителей из стран-членов НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил, открывая заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в среду в Киеве.

"Необходимо немедленно решить вопрос о расширении состава наблюдательного совета концерна за счет международных специалистов из стран-партнеров, которые являются членами НАТО", - сказал он.

Президент подчеркнул, что с учетом дальнейшей интеграции Украины в НАТО ей нечего скрывать от стран-партнеров.

"И это ускорить достижение предприятием "Укроборонпром" стандартов, необходимых для нашего вступления в Североатлантический альянс", - сказал П.Порошенко.

Он подчеркнул, что расширение набсовета ГК за счет специалистов из стран-партнеров НАТО является шагом для выполнения закона О национальной безопасности Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы инициируем комплексный международный аудит "Укроборонпрома", - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3115297
 
 
 Топ комментарии
 
таких специалистов нужно вводить во все государственные органы начиная от ВР и до жкх а то шаши зае-ли уже
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А в Укроборонпроме уже есть американец в наблюдательном совете....
Но воровство Порошенко из Укроборонпрома осуществлялось под грифом секретная информация...
Американец, естественно, не имел доступу к этой инфе, о чём недавно и заявил...
А Порошенко дурачка из себя строит и дальше хочет обворовывать Укроборонпром, прикрываясь секретной информацией... к которой не допустят любых представителей НАТО
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так ти ж перший сядеш. і томос тобі не допоможе.
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так ти ж перший сядеш. і томос тобі не допоможе.
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поропонує ввести рошена в тюрму до кінця життя з конфіскацією за мародерство на оборонних замовленнях! Він це заслужив 10 разів тільки за 5 років війни і 20 разів за попередні злочини!
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вы считаете,что американцы вложенных денег не считают? Это хороший ход Порошенко,
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я не счітаю, я *****. це по перше. по друге Пані- порошенко злодій як і його весь блок.
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та и я просто могу ответить-пане не спiшiть поперд батька в пекло. Там чорти казан для других шкварять.
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докази вже є Пані. так що порох буде або тікати з України або сидіти в тюрьмі.
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так достанье с сундука на общее обозрение
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таких специалистов нужно вводить во все государственные органы начиная от ВР и до жкх а то шаши зае-ли уже
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"Специалисты" не кушают...
Были уже в правительстве и "советниках"...
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Про коліна залиш москалям. То вони 20 років ніяк встати не можуть...
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З яких колін він буде піднімати Україну, коли сам хоче стати на коліна перед ворогом?
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Это чьи слова?

«Я очень хочу обратиться к господину Путину. Уважаемый Владимир Владимирович! Не допустите со своей стороны даже намека на военный конфликт. Потому что Россия и Украина - действительно братские народы. Если вы хотите, я могу вас умолять на коленях. Но не ставьте на колени, пожалуйста, наш народ», - сказал он.
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не пытайтесь поставить на колени наш народ. а то получишь писты. А что не так?
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Чому мене лякають ті, кого не лякає,
що пустого клоуна - базіку тягнуть в
"президенти"?...
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сам стоя по колено в собственном дерьме от взгляда Кадырова
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и валидола им сразу выдать бо помрут все от от шока
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А в Укроборонпроме уже есть американец в наблюдательном совете....
Но воровство Порошенко из Укроборонпрома осуществлялось под грифом секретная информация...
Американец, естественно, не имел доступу к этой инфе, о чём недавно и заявил...
А Порошенко дурачка из себя строит и дальше хочет обворовывать Укроборонпром, прикрываясь секретной информацией... к которой не допустят любых представителей НАТО
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пол царства за коня...не проканает петя - тюрьма тебя ждет!
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Давай доктора смерть онуку Менгелє,пані Супрун,вона якраз з країни НАТО))
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Так и сделаем. При другом президенте
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А ....-*Гражданских ..атсечь * (кац) !.. Порошенко предлагает ввести с состав наблюдательного совета "Укроборонпрома" специалистов из стран - членов НАТО - Цензор.НЕТ 1176
..Порошенко предлагает ввести с состав наблюдательного совета "Укроборонпрома" специалистов из стран - членов НАТО - Цензор.НЕТ 9963
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после дождичка в четверг дам ещё медальку сверх.
только ты уж постарайся чтоб народ меня не сверг.
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Так уже ж в 2014 вводили иностранных специалистов в украинские министерства. И где все они? Половина убежала плюнув увидев какой беспредел здесь творится другую половину Петя вышвырнул из страны. Теперь главное перднуть потому что знает что до выборов всего 3 недели никто ничего не успеет сделать а там на Ростов к папереднику...
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Грузинские специалисты во всём мире на вес золота.
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В 2014 всех иностранных спецов барыги технично вышвырнули.
Хотя Запал дал классных опытных управленцев-реформаторов, Саакашвили на пост премьера, Яресько министр финансов, Сакварелидзе генпрокурор, Абромавичус непомню кем там министр, Эку Згуладзе и Хатия Деканоидзе - министр МВД и начальник полиции и т.д.

Но их всех барыги... приняли закон о госслужбе. Отныне любой пост имеет право занимать тока украинский гражданин и свободно владеющий украинским языком.
Все плюнули и уехали. Один Саакашвили решил бороться. Ему и пояснили, что бывает с теми, кто не понимает намеков
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петя! это ТЕБЕ кое куда, кое что нужно "ввести" - "заслужил"...
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"Необходимо немедленно решить вопрос о расширении состава наблюдательного совета концерна за счет международных специалистов из стран-партнеров, которые являются членами НАТО".

Ага, щас... Там все специалисты в очереди стоят, желая в этом болоте поработать. Для них, в отличии от наших "спецов", своя репутация важна. Вряд ли они согласятся её в "оборонпроме" пачкать.
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Ааааааа мокшане начинайте СКУЛИТЬ про НАТУ У ГРАНИЦ...вашего духовного свинарника
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эстонских ,венгерских и литовских специалистов.
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Пакуй чумаданы, Петруха! Мальдивы или Сейшелы тебя уже заждались....
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Шо такое?
Продолжаем национальный украинский спорт "обсыр власти"?
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Обязательно так и сделаем! + полный аудит контрактов, мало места будет твоей шоколадной кодле!
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Что всегда хорошо умел и умеет делать Порошенко - это говорить нужные вещи. Он говорит то, чт многие хотят от него услышать.
Но никаких наблюдателей военных спецов из стран НАТО в совете оборонпрома не будет как минимум в ближайший год, пока все следы не заметут.
А если и появятся, то некоторые функции оборонпрома перекинут на какое-нить свежесозданное никому не известное рпедприятие с уставником 5 тыщ баксов
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Барыга дурака включил.
Мародер тебе конец
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ну для початку клоуну ПОПі треба запросити агентів ФБР для розслідування діяльності самого оборонпрому, бо, з великою вірогідністю, може так статися, що за всіма тими діячами, з ПОПою включно, будуть змушені наглядати не натівські, а тюремні наглядачі...
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а можно такого специалиста заменить на нашего харанта?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко предлагает ввести в состав наблюдательного совета "Укроборонпрома" специалистов из стран - членов НАТО
 
 
 
 
 
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