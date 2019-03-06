 ВСК оценит причастность к хищениям в армии громких фамилий. Никто не получит индульгенции, - Порошенко

Такие слова Президента передает его официальная страница в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
"Как Верховный Главнокомандующий не дам разрушить доверие к армии ни тем, кто хочет наживаться на нашей обороноспособности, ни тем, кто через политические цели и политиканство готов пожертвовать фундаментальными государственными интересами", - отметил Порошенко.
Он также добавил, что на этом вопросе спекулируют кандидаты в президенты.
"Временная следственная комиссия по расследованию фактов хищения в ВСУ и подрыва обороноспособности должна оценить факты и причастность к ним громких фамилий. Ни одна фамилия не получит индульгенции", - сказал Порошенко.
На цьому спекулюють кандидати в Президенти, хто в бутність при владі нищили ЗСУ. Тимчасова слідча комісія з розслідування щодо фактів розкрадання у ЗСУ та підриву обороноздатності має оцінити факти і причетність до них гучних прізвищ. Жодне прізвище не матиме індульгенції— Петро Порошенко (@poroshenko) 6 березня 2019 р.
"Для тех, кто хочет наживаться на нашей обороноспособности, мой месседж понятен: все равны перед законом. От ответственности за злоупотребление не спасают ни должность, ни связи, ни фамилии. Ни давнее знакомство с Президентом, депутатами, министрами, лидерами оппозиции", - добавил он.
Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.
Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.
4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.
Бутусик,я могу повторить хоть сто раз.
колись про горбачова казали, що у нього така демократія, що
думка президента срср не співпадає з думкою ген.секретаря..
***** пішов далі.. сам краде і сам себе перевіряє на предмет крадіжок..
це біполярний розлад чи просто шизофренія ?
чи це він нас намагається переконати, що у нас, у всій країни біполярний розлад ?
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А почему до начала скандала получали индульгенцию твои друзья?
Разве не видел, что они живут не по средствам? Особенно 22-х летний сыночек ....
А теперь что, запахло жареным? Загорелся стул под твоей задницей?
Ведь тебе прокуроры (прокурор) писали докладную записку о воровстве в Укроборонпроме.
- Я! - Так він же-ж справжнє корупційне лайно, від нього за кілометр смердить!
- Хм... біля мене не відчувається!
- Так вилазь звідти... все сам побачиш!
- Ага, щоб ти, зрадофіл мою будку путіну продав!
Це ваша *братія * хоче ПРодовження ..*
ЖИТИКРАСТИ ПО НОВОМУ -2 *.
Про справи Гладковського і оборудки в «Укроборонпромі» було відомо ще два роки тому. Про це сказав Генпрокурор, але ніхто не хоче чесного розслідування». - вважає депутат
Вона наголошує: «Допоки країну буде очолювати гарант не Конституції, а корупції, ми будемо бачити тільки натяки на те, що хтось з чимось хоче боротися. Треба докорінно змінити систему і людей, які цією системою керують».
Імітація боротьби з корупцією і контрабандою - не лише у справі Гладковського, зауважує нардеп. Контрабанда і безлад на митниці - ще одна діра в обіцянках влади.
ам міжнародні партнери пропонували встановити сканери на пунктах перетину кордону, але нічого не зроблено. У когось немає бажання діяти, а тільки висловлювати красиві гасла перед камерами».
Комусь вигідно тримати «чорну касу», а всі ті схеми, які сьогодні існують, кришуються державною верхівкою. І це не зміниться за чинної влади: «Порядок не лише на митниці, а в усій країні ми побачимо тоді, коли до влади прийдуть люди, які розуміють, що їх завдання - це служити країні і українському народу».
А воз и ныне там.
Теперь все будуть покарани ещё один раз.
Остались считанные дни, чтоб не видеть уже эту брехливую рожу
Порошенко может выиграть в выборах , только если их тотально сфальсифицирует . И ему по фигу, что после этого народ может подняться , и что его торговый партнёр может продвинуться в это время на востоке страны.
Ему главное - усадить свою ср@ку на второй срок.
Украина превратится в депрессивную страну пенсионеров и субсидантов , а там и Венесуэла нам покажется раем
Чесно-чесно...
Петя, а что они получат, медальку или орден? Сначала было обещание рубить руки, теперь
обещание лишить индульгенции. Определись Петр Ляксеич, хватит врать.
"Красивi слова. Брехливi обiцянки. Цинiчнi жарти" - нас не обдурити, бiльше вам не вiрять,
Петр Лексеич.