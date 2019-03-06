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Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
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Все про:ВСК (145) Порошенко (16497) хищение (407)

 ВСК оценит причастность к хищениям в армии громких фамилий. Никто не получит индульгенции, - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил на заседании Совета национальной безопасности, что Временная следственная комиссия оценит причастность к хищениям в армии громких фамилий и пообещал, что никто из них не получит индульгенции.

Такие слова Президента передает его официальная страница в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Как Верховный Главнокомандующий не дам разрушить доверие к армии ни тем, кто хочет наживаться на нашей обороноспособности, ни тем, кто через политические цели и политиканство готов пожертвовать фундаментальными государственными интересами", - отметил Порошенко.

Он также добавил, что на этом вопросе спекулируют кандидаты в президенты.

"Временная следственная комиссия по расследованию фактов хищения в ВСУ и подрыва обороноспособности должна оценить факты и причастность к ним громких фамилий. Ни одна фамилия не получит индульгенции", - сказал Порошенко.

"Для тех, кто хочет наживаться на нашей обороноспособности, мой месседж понятен: все равны перед законом. От ответственности за злоупотребление не спасают ни должность, ни связи, ни фамилии. Ни давнее знакомство с Президентом, депутатами, министрами, лидерами оппозиции", - добавил он.

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Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3115295
 
   
 Топ комментарии
 
Я верю в
честность Президента

И в неподкупность постовых ,

В заботу банка о клиентах…

В русалок верю, в домовых.


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Хто буде красти у армії, руки повідрубаю, - мародер Порошенко.

ВСК оценит причастность к хищениям в армии громких фамилий. Никто не получит индульгенции, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8378
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очередной ПЕТЯБОТ который считает что ПЕТЯ - ЭТО УКРАИНА?!!
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ти рамси попутав. я Саакашвілі друзяка. а хто такий пьєтя?
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Петя в Израиле столько не украдёт, сколько ему позволяют украсть в Украине.
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Как страшно и грозно! А ПРО БРИЛЬЯНТОВЫХ ПРОКУРОРОВ НЕ ХОТИШЬ РАССКАЗАТЬ!!
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Свинарчук это не громкая фамилия,громкая фамилия у крышевателя свинарчуковских преступлений.

Бутусик,я могу повторить хоть сто раз.
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Логика порохобота : Если бы порох со свинарчуками не мародёрили армию, то сейчас в Киеве бы на параде шли войска Мордора, а армию мародёрили Шойгу, Коротченко и Рогозин
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***** з "умним видом" взявся перевіряти сам себе на предмет крадіжок в армії..

колись про горбачова казали, що у нього така демократія, що
думка президента срср не співпадає з думкою ген.секретаря..

***** пішов далі.. сам краде і сам себе перевіряє на предмет крадіжок..
це біполярний розлад чи просто шизофренія ?
чи це він нас намагається переконати, що у нас, у всій країни біполярний розлад ?
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Никто не получит индульгенции, - Порошенко

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А почему до начала скандала получали индульгенцию твои друзья?
Разве не видел, что они живут не по средствам? Особенно 22-х летний сыночек ....
А теперь что, запахло жареным? Загорелся стул под твоей задницей?

Ведь тебе прокуроры (прокурор) писали докладную записку о воровстве в Укроборонпроме.
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Брехня, самые высокие чины и получат индульгенцию
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На любой ветке кацапы и зрада. Кацапы с местными доободятлами можете пердеть сколько хотите все равно порох будет президентом .не потому что он самый лучший а потому что лучшего нет
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Та кто бы не был президентом в Украине все равно будет ЖОПА просто если останется ПЕТЯ то ЖОПА БУДЕТ БОЛЬШЕ И ВОНЮЧИЕ! Но тебе как я посмотрю такое нравится!!
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Порошенко самое лутше .бабка и клоун это пожалуй даже самое худшее, там есть кандидаты полутше бабки и клоуна. Но будет Порошенко президентом.
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- Хто голосуватиме з мародера Порошенко?
- Я! - Так він же-ж справжнє корупційне лайно, від нього за кілометр смердить!
- Хм... біля мене не відчувається!
- Так вилазь звідти... все сам побачиш!
- Ага, щоб ти, зрадофіл мою будку путіну продав!

ТСК оцінить причетність до розкрадань в армії гучних прізвищ. Ніхто не отримає індульгенції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1742
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Унылые люляботы так и не поймут что народ голосует на за Порошенко, а против воровки или клоуна. Ты можешь тут просто с пеной у рта рассказывать какой плохой Порошенко, перечислять его грехи но какой смысл ведь Жюля и клоун ещё хуже. Народ в очередной раз проголосует против воровки, ну и бениного клоуна. Хотя есть крепкие подозрения что Жюля клоун и Беня это одна банда.
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И я не удивлюсь если всё это были БЮТоголовые типа Рюкзакова которые щас на хозяйку отрабатывают шоб на трон её усадить. Им сейчас по зарез нужны скандалы, шоб в Украине как можно больше негатива и проблем было, это последний шанс их хозяйке поднять стремительно падающий рейтинг.
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.*.Пеця і Ко * сама ПРацює на свій *трейтінг * !
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Так он и выше рейтинга Жюли. Бабка твоя уже не проходная даже во второй тур)))) Ах да вы же все по совместительству ещё и за клоуна топите. Все люляботы поголовно ЗЕклоуноботы. Совпадение??
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А хто тобі сказав за Люлю та *кловуна * ?...
Це ваша *братія * хоче ПРодовження ..*ЖИТИ КРАСТИ ПО НОВОМУ -2 *.
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Ага нивароффка одна святая живёт на ЗП депутата...и все поголовно местера маникюра и касиры Ашана жертвуют Бахине свой последний мульён ТСК оцінить причетність до розкрадань в армії гучних прізвищ. Ніхто не отримає індульгенції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1411 Знаем знаем..
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а что у нас есть позитивного просвети, токо не надо мне пихать позитив в виде ПЕТЯ ОФШОРЕНКО СЪЕЗДИЛ НА МАЛЬДИВЫ! Для меня это не позитив!! Встречи ПЕТИ с разными членами меня то же не интересуют! Меня интересует то что я могу положить себе в карман!!
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А Порох молодца, опять всех врагов в дерьме извозил
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Ексголова РНБО і ексміністр економіки часів януковоча - парашенко теж?
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Перехваты переписки и разговоров журналистам слили не «патриотические штирлицы» из СБУ или Матиос, а это типичная операция американских спецслужб. Недавнее интервью посла США Мари Йованович фактически подтверждает мое предположение.
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Ivan Gora Позиция понятная. Путин никуда не уходил. Он в каждой запчасти , завезенной контрабандой , он в каждом коррупционере с неотрубленными руками. Он в Роттердам +, он топливо на АЭС поставляет , уголь и газ. Так что время валить отсюда уже пришло.
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Очень смешно, особенно если вспомнить шо твоя ботоксная бабка трёт шкуру у власти уже 20 лет, при всех президентах, дважды премьер, сидела во всех созывах ВР, имеет свою карманную партию с которой вылезло столько грязи и швали что любая другая партия и рядом не валялась...и он тут ещё про чертов и ангелов картинки стыренные постит))))
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Никто не получит индульгенции кроме меня любимого
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Любiх друзiв уже назначили в эту комиссию.
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Бедные люляботы, они же кстати все ЗЕклоуноботы(совпадение?)...Никак не поймут что народ голосует всегда против воровки. Надрываюца рассказывают какой плохой Порошенко, перечисляют грехи аж с пеной у рта, но бедолаги так и не сообразят что народ в очередной раз придёт и всё равно проголосует не за Порошнеко, а против воровки!! И Петю выберут на второй срок. Ну не хочет народ вашей бабки ботоксной, ну никак не хотят. Даже на фоне откровенно слабых кандидатов ваша бабка еле - еле лох.
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Порошенко не изобрел автомобиль "Tesla" и не возродил наш автопром, а наоборот угробил его отвёрточной сборкой желтых маршруток, заработал миллиарды на гос. заказах и не платит в Украине налоги вообще, потому что всегда во власти и как только её потеряет, потеряет миллиарды.
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будто кучма с хряком изобрели Тесла , Порох не ездит пять лет на поклон к карлику , а эти двое с колен не вставали и в рот смотрели , и наперегонки оптом продавали Украину касапам.
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Все индульгенции уже ушли в мои офшоры
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Войціцька: «Допоки країною керує гарант не Конституції, а корупції - нічого не зміниться».

Про справи Гладковського і оборудки в «Укроборонпромі» було відомо ще два роки тому. Про це сказав Генпрокурор, але ніхто не хоче чесного розслідування». - вважає депутат

Вона наголошує: «Допоки країну буде очолювати гарант не Конституції, а корупції, ми будемо бачити тільки натяки на те, що хтось з чимось хоче боротися. Треба докорінно змінити систему і людей, які цією системою керують».

Імітація боротьби з корупцією і контрабандою - не лише у справі Гладковського, зауважує нардеп. Контрабанда і безлад на митниці - ще одна діра в обіцянках влади.
ам міжнародні партнери пропонували встановити сканери на пунктах перетину кордону, але нічого не зроблено. У когось немає бажання діяти, а тільки висловлювати красиві гасла перед камерами».

Комусь вигідно тримати «чорну касу», а всі ті схеми, які сьогодні існують, кришуються державною верхівкою. І це не зміниться за чинної влади: «Порядок не лише на митниці, а в усій країні ми побачимо тоді, коли до влади прийдуть люди, які розуміють, що їх завдання - це служити країні і українському народу».
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сначала казалось , что наш гарант этатист и для Украины на данном этапе это хорошо...на самом деле он оказался обыкновенным нарциссом, который от самолюбования и лизания копчика его свитой решил что он ( с его знанием английского с кацапским акцентом) бог...Зинченко в свое время был тысячу раз прав: этот молдаван еще то...
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Полностью согласен но дело в том что воровка и клоун ещё хуже. Так что все равно голосовать только за Порошенко. Точнее не за Порошенко , а против воровки и клоуна.
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а я не против того( если его не посадят), что пусть поработает депутатом европарламента (ведь это давнишняя его мечта)...
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Вау! пЭЦя,это значит ты добровольно сядешь на кол???? И не дожидаясь конфискации отдашь всё наворованое тобой и твоими подельниками???? А ну покажи пример,заднепроходный ты наш!
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Нет он просто напишет в декларации - живу на ЗП депутата, официально зубажилый, денег нет - ничего не воровал. Ну и всё...этого достаточно.
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Хуцпа,а Петро - мастер-хуцпист высшего класса.
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Ага. Уже мы это слышали и про майдан , и про многое другое .
А воз и ныне там.
Теперь все будуть покарани ещё один раз.
Остались считанные дни, чтоб не видеть уже эту брехливую рожу
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Да в принципе до 2024 года не так и далеко, время то быстро летит. Ну а там уже твоя бабка думаю вобще сольёца даже без теоретических шансов, как и клоун.
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і нас переконує людина, яка навіть ім'я собі придумати не може чи не людина, бо ботам заборонили давати людські імена?
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Если победит пэтя, то мне уже будет фиолетово скорей всего, что он будет делать дальше в стране, в которой меня уже не будет как и миллионов таких как я. Я не могу ещё пятьдесят лет ждать, когда порошенко догонит Польшу . Через пятьдесят лет мне очень много лет,если доживу ещё, а я хочу видеть Украину успешной уже и сейчас.
Порошенко может выиграть в выборах , только если их тотально сфальсифицирует . И ему по фигу, что после этого народ может подняться , и что его торговый партнёр может продвинуться в это время на востоке страны.
Ему главное - усадить свою ср@ку на второй срок.
Украина превратится в депрессивную страну пенсионеров и субсидантов , а там и Венесуэла нам покажется раем
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Мальдивы , соевые , ещё парочку , барыга , абырвалг , мы их душили - душили , липецк , съешь рошенку , москва - швея , роттердам+ , пашинский сбежал
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Ну, ежели это сказал кагальный вор Барыга, то мы верим.
Чесно-чесно...
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"...никто из них не получит индульгенций."
Петя, а что они получат, медальку или орден? Сначала было обещание рубить руки, теперь
обещание лишить индульгенции. Определись Петр Ляксеич, хватит врать.
"Красивi слова. Брехливi обiцянки. Цинiчнi жарти" - нас не обдурити, бiльше вам не вiрять,
Петр Лексеич.
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Старого владельца Ленкузни судили так,что передачи не было кому носить- кроме Ленки...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВСК оценит причастность к хищениям в армии громких фамилий. Никто не получит индульгенции, - Порошенко
 
 
 
 
 
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